 Еврокомиссия предложила схему обмена гривны беженцами из Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 01.04.2022

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Европа

Еврокомиссия предложила схему обмена гривны беженцами из Украины

В Еврокомиссии предложили схему, которая позволит беженцам из Украины обменивать до 10 000 наличных гривен на валюту страны ЕС, где они находятся. Схему еще должен утвердить Совет ЕС.

Купюры гривны

Еврокомиссия представила схему обмена беженцами из Украины наличных гривен на евро или другую валюту государств ЕС, где они находятся. Это предложение Еврокомиссия приняла в пятницу, 1 апреля, сообщили в ее пресс-службе. Ожидается, что этот проект рекомендации рассмотрят министры финансов стран Евросоюза на своем заседании 5 апреля.

"Одна из неотложных нужд беженцев - это обмен их гривневых банкнот на валюту тех стран, где они находятся. Сегодняшнее предложение направлено на создание скоординированного подхода между всеми государствами - членами ЕС, чтобы они предлагали одинаковые условия обмена гривневых банкнот для тех, кто спасается из Украины", - отметили в пресс-службе.

Еврокомиссия предложила установить лимит на уровне до 10 000 гривен (чуть больше 300 евро) на каждого беженца. Обмен должен производиться без комиссии по курсу, устанавливаемому Национальным банком Украины. Для обмена нужно будет предоставить подтверждение, что человек пользуется временной защитой в ЕС. Каждое государство Европейского Союза будет договариваться с банками, участвующими в схеме, о том, как вести учет лиц, которые ей воспользовались.

Эта схема должна работать три месяца. Государства ЕС также будут договариваться с Нацбанком Украины о том, как он будет выкупать у их банков гривневые банкноты.

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