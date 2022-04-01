Интеграция украинских беженцев в ФРГ: есть ли шанс найти работу и учебу

С начала вторжения России в Украину в Германии зарегистрировано около 280 000 украинских беженцев. Согласно новым правилам ЕС, им разрешено легально работать. Но так ли просто найти работу украинцам, спасающимся от войны? Министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) ведет переговоры с главами федеральных земель и различными министерствами о том, каковы шансы для людей, бежавших от войны в Украине, найти работу в Германии. Учитывая то, что уровень образования в Украине соответствует международному, шансы в целом неплохие.

История стоматолога Игоря Белозерова

Игорь Белозеров - врач-стоматолог из Украины. Когда началась война, он был в отпуске за границей. В Украину он не вернулся и временно поселился у знакомых под Оснабрюком. Игорь хочет остаться в Германии и найти тут работу, но сделать это не так просто.

Найти работу ему препятствует система признания дипломов и профессионального образования. Как рассказывает его знакомый, работать по специальности Игорь официально сможет в ФРГ только через один-два года. За это время ему нужно будет выучить язык и подтвердить свою профессиональную квалификацию - несмотря на то, что в Украине Белозеров уже работал врачом.

Люди на вокзале в Берлине, готовые помочь украинским беженцам

"Процесс признания диплома сложный, долгий и дорогой", - констатирует в интервью DW Мартина Мюллер-Вакер (Martina Müller-Wacker). Эксперт по вопросам профессиональной интеграции призывает к тому, чтобы федеральные земли предлагали бесплатное подтверждение дипломов и выделяли специальные стипендии для обучения тем профессиям, которые наиболее востребованы в Германии. Часто мигранты даже не пытаются подтвердить диплом, боясь всех этих препятствий, и поэтому вынуждены работать на плохо оплачиваемой работе.

По словам Мюллер-Вакер, около 1500 различных структур в Германии на федеральном и земельном уровнях отвечают за признание профессиональной квалификации. Есть профессии, для которых необходимо подтверждение диплома, и те, для которых это не требуется. Для того, чтобы украинцы смогли разобраться в этой сложной системе, была выпущена специальная брошюра на украинском языке.

В последнее время появилось и много частных инициатив, которые направлены на то, чтобы беженцы из Украины могли найти работу. Такие интернет-ресурсы, как UATalents или Imagine Ukraine, предлагают украинцам рабочие места, а концерн Deutsche Bahn организовал горячую линию на украинском и русском языках для тех, кто хочет найти работу.

Смогут ли дети ходить в школу

Почти половина всех беженцев из Украины - дети. "Но во всех федеральных землях не хватает учителей и учреждений для них", - говорит Юлиана Каракаяни из Высшей евангельской школы Берлина. Каракаяли не очень оптимистична по поводу того, что украинские дети смогут пройти успешную интеграцию в школах Германии, школы и детские сады плохо подготовлены к этому. Но она считает важным, чтобы дети украинских беженцев занимались вместе со всеми, так они быстрее выучат язык.

Дети, в том числе из Украины, на занятиях в одной из школ Кельна

В разных федеральных землях по-разному урегулирован и вопрос посещения школы украинскими детьми. По словам Каракаяли, дети в Берлине могут ходить школу с момента прибытия. А в земле Северный Рейн - Вестфалия и в Баварии это зависит от статуса, и получение места в школе может длиться до 6 месяцев.

Решающим фактором для украинцев является то, где именно они хотят жить в Германии. Те лица, у кого нет в ФРГ никаких контактов и родственников, зависят от того, куда их распределят. Этот процесс происходит согласно правилу, по которому самые густонаселенные земли принимают большее число людей. А уже федеральные земли распределяют людей туда, где для них есть место.

Херберт Брюкер (Herbert Brücker) из института IAB предостерегает от того, чтобы отправлять беженцев в регионы со слабой инфраструктурой. Там хотя и есть пустые квартиры, но нет работы. И опыт прошлых лет показывает, что беженцы, которые сами могут выбрать место жительства, быстрее находят работу.

При всех сложностях будущей интеграции не всегда понятно самое главное - хотят ли люди, бежавшие от войны в Украине, оставаться в Германии, и стоит ли им начинать процесс подтверждения диплома и поиска работы. Для Игоря Белозерова этот вопрос решен. "Мы остаемся здесь, наш дом разрушен, и мы все равно должны все начинать с нуля", - заключил врач-стоматолог из Киева.

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