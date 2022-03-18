Как украинским беженцам найти жилье в Германии

Ежедневно в Германию прибывают тысячи украинцев, которые ищут защиту от войны. Кроме социальной помощи, составляющей, например, для матери с двумя детьми около 930 евро в месяц, для беженцев предусмотрено и обеспечение их жильем. В то же время, чтобы понимать, что ждет беженцев из Украины в Германии, надо учесть: в ФРГ сейчас острый дефицит жилья.

Где селят украинских беженцев?

В Германии нет единых минимальных стандартов относительно жилой площади, которую выделяют беженцам. Во многих крупных городах, таких как Берлин или Мюнхен, уже нет мест в приютах для беженцев и свободных социальных квартир, поэтому здесь вынуждены принимать беженцев, в частности, на раскладушках в спортзалах школ.

В этом районе Берлина был построен приют для беженцев

"Так не может продолжаться долго. Поэтому людей перераспределяют по всей Германии, туда, где есть свободные места в приютах", - говорит Андреа Котен (Andrea Kothen) из общественной организации ProAsyl, которая занимается защитой интересов беженцев.

Условия в приютах и общежитиях очень разные. "Если повезет, можно попасть в приют, в котором селят по несколько семей в условиях, сравнимых с коммунальными квартирами на несколько семей. Если не повезет, то окажешься в общежитии, в котором один общий туалет на 20 человек", - поясняет Котен. Беженец, которому по прибытии в Германию некуда поселиться, может быть распределен в любую федеральную землю, у него нет возможности отказаться от предоставленного жилья и искать другое.

Приняли местные жители - имеешь свободу выбора

До 22 мая украинцы с биометрическими паспортами могут находиться в Германии в рамках безвизового режима. Когда истекут 90 дней с момента вторжения России в Украину, можно будет подать заявление на предоставление защиты в соответствии с §24 Закона о правовом статусе иностранных граждан, чтобы в дальнейшем легально находиться в ФРГ.

Беженцы перед бюро Ведомства по делам мигрантов в Гамбурге

Таким образом, до 22 мая украинцы могут снимать жилье или жить у друзей или знакомых, где им вздумается. После этой даты беженцам может быть запрещено менять место проживания.

Предложений временного жилья от готовых помочь немцев достаточно много, в частности, на самой большой платформе для поиска жилья Unterkunft - Ukraine. Важно понимать, что большинство предложений - краткосрочные. Люди предоставляют комнату у себя дома, и многим тяжело будет уживаться - тем более без знаний языка - дольше, чем месяц-полтора. За это время нужно найти жилье на длительный срок, в противном случае - общежитие.

Власти считают, что условия для беженцев должны быть спартанскими

Немало общин в Германии предоставляют беженцам помимо соцпомощи еще и деньги на аренду жилья как альтернативу общежитиям. "Например, такие города как Кельн, Леверкузен или Мюнстер уже известны тем, что без проблем дают субсидии на аренду вместо того, чтобы набивать беженцами общежития и приюты, создавая таким образом своеобразные гетто", - указывает в беседе с DW Ульрих Фогт (Ulrich Voigt) из инициативы поддержки беженцев GGUA.

Украинские беженцы в Берлине

В то же время немало других общин обычно не предоставляли субсидий, обеспечивая только минимумом в несколько квадратных метров в общежитии. "Это - политика. Власти на местах считают, что условия для беженцев должны быть спартанскими, чтобы убежище в Германии не было слишком уж привлекательным", - делится Фогт. Он, впрочем, надеется, что нынешняя волна солидарности в Германии заставит общины быть более открытыми по вопросу субсидий на жилье.

Андреа Котен из ProAsyl считает, что из-за большого числа беженцев из Украины во многих общинах просто не будет мест в общежитиях и они будут вынуждены предоставлять субсидии, чтобы хоть как-то обеспечивать беженцев жильем. "Размер субсидий зависит от уровня цен на рынке жилья и существенно варьирует в зависимости от региона. Однако из-за дефицита предложения на рынке фактические цены на сайтах аренды часто выше, чем лимиты субсидий", - констатирует Котен.

600 евро субсидии на семью

Например, в небольших городках вблизи Бонна лимит субсидии на квартиру в 80 квадратных метров для семьи из трех человек составляет около 600 евро - без коммунальных услуг, которые покрываются социальными ведомствами отдельно. В более отдаленных районах - около 450 евро.

Проблема, однако, в том, что фактические цены часто выше этих показателей, особенно в крупных городах. "А беженцам кровь из носа нужно найти квартиру, которая вписывается в эти ценовые рамки. Иначе ничего не будет - социальные службы не будут оплачивать квартиру, которая дороже этих лимитов, даже если семья беженцев будет готова доплачивать за квартиру денежными средствами, полученными как соцпомощь", - указывает Андреа Котен.

Дело в том, что социальная помощь - 367 евро на взрослого и немного менее 300 на ребенка - рассчитана до цента с учетом потребностей на питание и одежду, а также бытовых расходов. Эти средства не рассчитаны на жилье. Выходит замкнутый круг: беженцы не могут доплачивать за жилье из социальной помощи, но не могут и доплачивать и из собственных сбережений или за счет помощи от третьих лиц. Ведь если у них есть сбережения или другие источники дохода, кроме социальной помощи, тогда считается, что социальная помощь им не нужна и ее могут отменить.

Ищите через друзей, знакомых и знакомых знакомых

Таким образом, часто единственным шансом найти доступное жилье является поиск через знакомых таких людей, которые готовы сдавать жилье не только в сугубо в коммерческих целях, но и в связи с желанием помочь другим. На практике доступное жилье, которое встречается на сайтах недвижимости, порой оказывается совершенно "убитым". Хозяева таких квартир не вкладываются в ремонт, рассчитывая, что получатели субсидий и так согласятся на все, потому что не имеют выбора по приемлемым для социальных служб ценам.

Когда же, стремясь найти доступное жилье, вы будете готовы въехать и вчетвером в крошечную квартирку на 40 квадратных метров, то не удивляйтесь, если хозяева жилья откажутся вам ее сдавать - в Германии есть свои устоявшиеся представления, сколько нужно места для проживания в условиях, которые могут считаться приличными. Немцы нередко ожидают, что людям нужно больше личного пространства, чем это принято в Украине.

Например, в округе Рейн-Зиг на западе Германии нормативный расчет социального жилья на трех человек составляет 80 квадратных метров. Это максимальная площадь, которую в таком случае оплачивают социальные службы. Квартира может быть и меньше, но не намного. "Слишком компактное проживание может быть расценено социальными службами как неприемлемое по уровню комфорта и не будет одобрено для получения субсидии. Хотя, учитывая наплыв беженцев, возможно, ведомства кое-где будут более гибкими", - надеется Андреа Котен.

Осторожно: как не застрять без квартиры

Пока вы будете искать квартиру, остановившись у друзей или знакомых, учтите один важный момент. Эксперты советуют не регистрироваться в общине пребывания для получения социальной помощи, если вы рассчитываете в будущем найти в соседний общине или в другом регионе на длительный срок для себя отдельное жилье, на которое бы вам выделяли субсидию.

Спортзал в Мюнхене готов к размещению беженцев

Ведь община, в которой вы уже зарегистрированы и получали социальную помощь, формально становится вашим "местом приписки", и получение социальных выплат и субсидий для беженцев в другой общине будет сильно усложнено. "Причиной этого являются предписания, призванные избежать злоупотреблений, когда единичные "умельцы" получают социальную помощь по несколько раз, регистрируясь в разных общинах", - уточняет Ульрих Фогт.

По его словам, найдя квартиру в другой общине, надо убедиться, что на новом месте не откажут в регистрации и соцвыплатах. Для этого нужно убедить сотрудников социальных служб, что вы не мошенник и больше нигде получать соцпомощь не будете, говорит Фогт.

Месяц-полтора на поиск жилья

Окончательно, отмечает эксперт, возможность перебраться в статусе беженца на другое место проживания в ФРГ теряется тогда, когда проситель убежища обращается в ведомство по делам иностранцев с ходатайством о временной защите в соответствии с §24 Закона о правовом статусе иностранных граждан.

"Закон дает ведомствам полномочия одновременно с выдачей разрешений на проживание в Германии в рамках защиты, предусмотренной §24, ограничивать свободу передвижения беженцев, которые получают социальные выплаты", - добавляет Фогт. С другой стороны, говорит эксперт, получение защиты согласно этому параграфу автоматически дает украинцам право на работу в Германии. Если найти работу и не получать социальные выплаты, то ограничений в выборе места проживания нет.

Подытоживая, можно сказать, что у украинских беженцев, которые сейчас временно живут у принявших их неравнодушных людей, есть время - максимум до 22 мая - на поиск доступного жилья, на которое можно получить субсидию. Однако на практике время у многих есть скорее только до конца апреля. Ведь, как показывает практика, на которую ссылаются и опрошенные эксперты, социальные службы многих муниципалитетов получили предписания не выплачивать беженцам социальную помощь за апрель, если они не подтвердят факт подачи заявки на получение защиты по §24.

Субсидия на коммуналку для тех, кто дал беженцам крышу над головой

И напоследок: если вам повезло и неравнодушные люди, которые бесплатно поселили вас у себя, готовы терпеть ваше общество в течение длительного периода, вы можете ходатайствовать в социальном ведомстве общины, где вы зарегистрированы как беженец, о предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг.

В таком случае хозяин жилья может рассчитывать, например, на покрытие дополнительных расходов на вывоз мусора, электроэнергию или газ из-за проживания беженцев в его доме. Обращаясь в социальные службы, стоит предоставить расчет дополнительных затрат в произвольной форме. Учитывая дороговизну газа и электричества, те, кто помогают вам с жильем, могут быть совсем не против такой субсидии.

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