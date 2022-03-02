Беженка из Одессы: "Я потрясена добротой немцев"

Юлия Линднер живет в Бонне, родом - из Санкт-Петербурга. В свободное от работы время она помогает украинкам бежать от войны в Германию.

Как бывшая россиянка помогает украинкам бежать от войны

"Когда началась война в Украине, я поняла, что просто так жить не могу, я должна хоть чем-то помочь людям в Украине. Сначала я начала писать своим друзьям и подругам, которые живут в этой стране, в социальных сетях. В какой-то момент я поняла, что им нужно общаться, они нуждаются в моральной поддержке. В Киеве была уже паника, в Одессе и в Николаеве - тоже. Мне вдруг приходили сообщения о том, что они не могут со мной общаться, потому что им нужно срочно бежать в бомбоубежище. Я написала одной своей знакомой, мол, если у вас все так плохо, то собирай вещи и приезжай ко мне", - рассказывает Юлия в интервью DW.

Потом она решила написать всем своим знакомым и друзьям что-то вроде приглашения. "Одними из первых ко мне в Бонн из Николаева смогли приехать родители моей знакомой, которые теперь временно живут у меня и ждут вылета к своей дочери в Нью-Йорк. Я их скоро отвезу во Франкфурт-на-Майне, откуда они вылетят в США", - говорит Юлия.

Помощь через социальные сети

Другие знакомые Юлии, две женщины, жили в Одессе. Они сначала никуда не хотели уезжать, пытались записаться добровольцами на войну, но их не взяли. "В какой-то момент им надоело бегать по бомбоубежищам, тем более что у них четыре кошки, и они решили уехать. И попросили меня узнать, как им из Одессы через Молдову попасть в Германию. Я, конечно, понятия не имела, как это сделать. У одной из моих знакомых когда-то муж ездил из Одессы через Молдову в Германию, и я связала их через Facebook. То есть я координировала их выезд, находясь в Бонне. Потом они мне позвонили, находясь у границы с Молдовой. У них с собой ничего из личных вещей не было, только то, что было необходимо их кошкам: клетки, одежда, корм, грелки от холода. "Донские сфинксы" - это особая бесшерстная порода кошек, которые очень плохо переносят холод, поэтому женщины заботились меньше о себе и больше о том, чтобы их кошки нормально перенесли этот дальний путь через Молдову, Румынию, Венгрию, Польшу" , - рассказывает Юлия.

Беженки из Мариуполя стоят в очереди на границе

Ей стало известно, что ее знакомые едут в Дрезден. "Как и где найти квартиру в этом городе для двух женщин с четырьмя лысыми кошками? Вот в этом была моя задача", - вспоминает Юлия. Она связывалась с обществами защиты животных в Саксонии, которые могли бы найти временное жилье, ведь не все готовы сдавать жилье людям с домашними животными: "В течение суток я связывалась со многими людьми в Дрездене и окрестностях и случайно наткнулась на волонтера Петру Баум (Petra Baum), которая согласилась помочь. В итоге она нашла пансион в центре Дрездена, который принял у себя моих двух знакомых женщин с четырьмя кошками". По словам Юлии, это была огромная радость для всех.

"В моем поле зрения были те, кто официально может покинуть Украину и кому я могла бы помочь. Я не одна такая, украинским беженцам сегодня помогают тысячи людей, проживающих в Германии", - говорит Юлия. "Первые два-три дня войны я была в совершенно шоковом состоянии, а потом поняла, что лучшее, что я могу сделать, - помочь своим знакомым и друзьям в Украине спастись из этого ада. Таким образом я помогаю не только им, но и самой себе - чтобы засыпать и просыпаться в надежде, что этот кошмар когда-нибудь кончится ", - подчеркивает в интервью DW Юлия Линднер.

Ария не могла бросить своих кошек и хотела остаться в Одессе

Рассказ 50-летней одесситки Арии Альгиз о своем бегстве из Украины - сбивчивый. Она еще не успела отойти от всех ужасов в пути, и ее воспоминания прерываются слезами. Хотя она подчеркивает, что старалась не плакать всю дорогу, но теперь, в безопасной для нее Германии, она не может сдержать слез, вспоминая о том, как все это было.

Сначала Ария ни в какую не хотела уезжать из Одессы: "Куда я со своими четырьмя кошками поеду!" Ария даже не шла в бомбоубежище. "Мои дети прятались там, а я оставалась с кошками. Они очень боязливые, и я не могу их четырех взять в охапку и бежать. Я укрывалась вместе с ними одеялом и, дрожа всем телом, ждала - возможно, смерти от ракеты, которая могла бы попасть в наш дом".

Ария в машине с кошками по пути из Одессы в Кишинев

Украинцы, по словам Арии, привыкли жить в условиях войны, ведь она в Донбассе длится уже восемь лет. "Мы знаем о ней, в отличие от россиян, всю правду, - подчеркивает она, - потому что не смотрим российские пропагандистские телепрограммы, которые лгут на каждом шагу. Я сама - бывшая журналистка, и я знаю всю кухню российских коллег, но в последние годы я занималась воспитанием детей. Когда началась острая фаза войны и мы увидели российские корабли в акватории нашего порта и ракеты, которые летели на прибрежные города, мне стало страшно, что Одессу станут бомбить, как Харьков, Николаев и другие украинские города. Мои кошки не смоли бы выдержать бомбежек и звука разрывающихся ракет, поэтому я все же решилась вместе со своей невесткой и четырьмя кошками покинуть свой родной город", - делится своими воспоминаниями одесситка Ария Альгиз.

У сына Арии была небольшая квартирка в городе Ирпень в Киевской области, его очень сильно бомбили. Разрушен дом, в котором жил сын, а ему пришлось перебраться к матери в Одессу. "Мы до сих пор не можем установить связь с некоторыми друзьями и родственниками и думаем, что они погибли под бомбежками. Жить с этим страхом стало невыносимо, поэтому мы собрались в дальний путь", - говорит Ария.

"Мы добирались до Дрездена четверо суток"

50-летняя одесситка Ария Альгиз вместе со своей невесткой Александрой и четырьмя кошками добирались из Одессы в Дрезден четверо суток. "Нам еще очень повезло, - рассказывает Ария в интервью DW, - мы встречали людей, которые 11 суток были в пути". Сын Арии остался в Украине. Он, по ее рассказам, работает волонтером, помогает беженцам на разных участках границы с Молдовой и заботится о пожилых родственниках, которые уже не могут убежать от войны. "То, что мы видели на границе, никогда не сотрется из моей памяти: километровые очереди, женщины с детьми, с вещами. Без волонтеров беженцам было еще трудней, парни и девушки помогают им переносить вещи, детей, заботятся обо всех, кому нужна помощь", - рассказывает Ария.

Сначала женщины пытались попасть в бесплатный транспорт, который предлагали волонтеры, потому что денег у них было очень мало: работы нет, денег - тоже, а цены на продукты из-за войны сильно взлетели: "Мы поняли, что если нас даже не убьют, то мы умрем от голода и жутких условий жизни". Женщин спасли социальные сети: именно через них им удавалось выйти на людей, которые могли помочь. Так, у одной знакомой из Молдовы в Одессе осталась машина - она предложила Арие доехать на ней до Кишинева. Места как раз хватило на клетки для кошек и немного вещей для невестки и еще одной девушки. "Это было первое везение, - вспоминает Ария, - но путь был тяжелым. Мы простояли в очереди на границе с Молдовой восемь часов, а наша подруга Елена с 85-летней мамой и 13-летним сыном ждали в очереди двое с лишним суток", - говорит Ария.

Арие помогла "виртуальная" подруга по Facebook Юлия Линднер из Бонна. Юлия написала, что постарается найти для женщин с кошками временное жилье. Именно поэтому одесситки приняли решение не оставаться в Молдове, а ехать дальше - в Германию.

Ария Альгиз с невесткой Александрой черверо суток добирались до Дрездена

"Нигде не было мест на наземном транспорте, но я совершенно случайно нашла туристический автобус в Дрезден. За 100 евро с человека и 50 - за каждую кошку. Именно столько денег у нас еще оставалось. Мы ехали в переполненном небольшом автобусе через Польшу двое суток. Нас, беженцев, было чуть более десяти семей. Сначала было такое тяжелое молчание. У меня на телефоне при входящих звонках играет гимн Украины, и когда мне позвонили, люди оживились и начали аплодировать, а некоторые даже плакали, это немного разрядило напряженную тишину, ведь люди ехали в неизвестность, оставив позади всю свою жизнь. Никогда не забуду семью туристов из Молдовы - маму, троих детей и бабушку, они по дороге покупали нам еду, мы с благодарностью и со слезами на глазах ее принимали", - вспоминает одесситка Ария.

"Я никогда не думала, что немцы такие добрые люди"

Ария старалась в пути не плакать, но когда оказалась в Дрездене, то не выдержала - нужно было дать свободу скопившимся эмоциям: "Я никогда не думала, что немцы такие добрые и душевные люди. Нас высадили возле аэропорта в Дрездене. Здесь нас встречала волонтер Петра Баум, знакомая Юлии Линднер из Бонна. Совершенно чужой мужчина, видимо, работник аэропорта, помогал нам перенести вещи в машину Петры, отозвал меня в сторонку и сказал, что его семья может предоставить нам комнату в их доме. Я лишь плакала в ответ, потому что была шокирована: он видел нас всего пять минут и уже был готов оказать помощь с жильем". Но жилье для одесситок уже нашла Петра. Тогда мужчина сунул Арие в руки деньги. "Это было так неожиданно. Он сказал, что это деньги - из добровольных пожертвований", - вспоминает одесситка.

"Донские сфинксы" - порода кошек, которые плохо переносят холод

Петра привезла нас в пансион в Дрездене, где мы смогли помыться, поесть и хоть немного поспать. У нас двухъярусная кровать, невестка с одной кошкой спит наверху, а я с тремя - внизу. Мы наконец-то в тепле. Но я постоянно думаю о том, что происходит с моими земляками-украинцами, которые все еще в пути и пытаются убежать от бомб и ракет, я переживаю за сына, который остался в Украине, и у меня от боли разрывается сердце", - Ария плачет в трубку.

По ее словам, она вместе с невесткой Александрой пытаются помогать в отеле, убирают номера, потому что не могут сидеть без дела. "Нам разрешают на кухне готовить еду, сотрудники показали, где можно купить недорогой еды. Мы живем бесплатно в пансионе, и пока у меня есть немного денег на пропитание", - говорит Ария.

На мой вопрос, на что они будут жить, когда деньги закончатся, Ария опять же со слезами на глазах рассказывает, что волонтеры выделяют на каждого человека по 50 евро на питание в неделю: "Одна из моих кошек беременна, мы на днях поедем к ветеринару. Нам сказали, что все услуги ветеринаров и врачей для нас бесплатные. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность жителям Дрездена, я не могла предположить, что о нас будут так заботиться совершенно чужие люди". Буквально перед нашим интервью Арие и ее невестке Александре волонтеры принесли два велосипеда, чтобы они могли хоть чуточку отвлечься от мыслей о войне и посмотреть Дрезден и его окрестности.

Ария рассказывает о таком случае: "Сотрудница пансиона привела нас в ближайший супермаркет, в котором мы могли купить продукты. Рядом с нами стояла красивая и ухоженная пожилая женщина, и когда мы подошли к кассе, чтобы расплатиться, эта женщина протянула мне деньги за наши покупки, при этом извиняясь, что не может дать больше. У меня и у кассирши в глазах стояли слезы. И такое происходит на каждом шагу".

Все, кроме самой жизни, потеряло свою ценность

После небольшой паузы Ария продолжает: "Вы знаете, у меня в Одессе осталось все, что я очень сильно любила. У меня там прекрасная квартира, все мое имущество, которое я заработала за всю свою жизнь. И здесь вдруг я поняла, что мне все это не нужно. Когда началась война, все материальное для меня потеряло ценность. Теперь я ценю только жизнь и людей, которые пытаются нам помочь в эти трудные дни. Я думаю о добром отношении к нам жителей Дрездена и живу сейчас, этим мигом, нет ничего ценнее человеческой доброты и тепла, которые мы сейчас испытываем по отношению к нам в Германии".

Кошки Арии вместе с ней бежали от войны

Женщины пока не знают, как сложится их жизнь, что с ними будет дальше, но они знают, что их здесь не бросят в беде. "Столько добрых и прекрасных людей я никогда в своей жизни еще не встречала, и я благодарна им за то, что они дали нам временное убежище от войны", - говорит 50-летняя беженка из Одессы Ария Альгиз.

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