 Война в Украине - 16.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 16.03.2022

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Украина

Война в Украине - 16.03.2022

Двадцать первый день. Фотохроника войны в Украине.

  • Вашингтон, 16 марта

    16 марта президент Украины выступил по видеосвязи перед членами обеих палат Конгресса США. Владимир Зеленский вновь потребовал создать над Украиной бесполетную зону - защитить небо. При этом он использовал цитату - название самой известной речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта". Ожидается также, что 17 марта Владимир Зеленский обратится из Киева к депутатам бундестага - парламента Германии.

  • Киев

    Подольский район в Киеве после обстрела. 16 марта в столице Украины весь день действует комендантский час. Жителям разрешено покидать дома только для того, чтобы перебраться в убежища. Также в галерее - снимки из Харькова, Львова, Запорожья, Мумбаи, Идлиба, Берлина, Кельна, Ганновера, Осаки, Парижа и Дрездена.

  • Киев

    15 марта снаряды попали в Киеве в несколько жилых домов - в Святошинском и Подольском районах. Эта фотография сделана во время спасательных работ. На следующее утро обстрелы продолжились.

  • Киев, 16 марта

    16 марта некоторые жители многоэтажных домов в Киеве, попавших под обстрел накануне, вернулись в свои уцелевшие квартиры, начали убирать осколки и как-то наводить порядок.

  • Киев, 16 марта

    В этой комнате выбитые стекла пока закрыли картоном - разрезанными упаковками от сборной мебели.

  • Киев, 16 марта

    15 марта в Киев на поезде приехали представители трех стран ЕС - премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. Сейчас они уже вернулись из Украины обратно.

  • Харьков, 15 марта

    Российские войска продолжают попытки штурмовать Харьков. Много домов в этом городе разрушены полностью и не смогут быть восстановлены.

  • Харьков

    Вагон метро на время стал домом. В Харькове только на станции "Майдан Конституции" нашли временное убежище около двухсот человек.

  • Харьков, 15 марта

    Жительница одного из разрушенных домов в харьковском районе Салтовка в бомбоубежище, оборудованном в подвале соседней школы.

  • Харьков, 15 марта

    Харьков, 15 марта. Кухня в одном из попавших под обстрел жилых домов.

  • Харьков, 15 марта

    Житель района Салтовка в Харькове около своего разрушенного дома показывает фотографу альбом со снимками дочери, которая сейчас находится во Львове.

  • Львов

    15 марта во Львове прошли похороны нескольких украинских военных, погибших в результате ракетного обстрела Яворовского полигона. Общее число погибших в результате этого ракетного удара, по заявлению региональных властей, составило 35 человек.

  • Запорожье, 15 марта

    Цирк в городе Запорожье, где разместили часть людей из осажденного российскими войсками Мариуполя.

  • Ганновер

    Павильон Ганноверской ярмарки в Германии, подготовленный для приема беженцев из Украины. Здесь установили 1000 полевых кроватей и палатки.

  • Мумбаи, 14 марта

    Жертвами войны уже стали несколько представителей прессы. 15 марта в Горенке погибли оператор Fox News Пьер Закжевский и координатор группы - Александра Кувшинова. Ранее в Ирпене был убит кинодокументалист из США Брент Рено. Этот снимок сделан в индийском Мумбаи, где таким образом решили почтить память.

  • Идлиб

    "Сирия - Украина. Один убийца". Демонстрация в Идлибе по случаю 11-летия начала гражданской войны в Сирии, 15 марта.

  • Берлин

    Благотворительный концерт в помощь Украине и украинским беженцам в Берлинской филармонии, 15 марта. Лишь один пример таких акций, проходящих в разных странах мира.

  • Кельн

    "Нет войне" и цвета украинского флага - на церемонии открытия литературного фестиваля Lit.Cologne в немецком Кельне, 15 марта.

  • Осака

    Много-много оригами…. Японские школьники в префектуре Осака делают журавликов мира - в знак солидарности с народом Украины.

  • Париж, 14 марта

    Антивоенный стрит-арт. Граффити в столице Франции Париже.

  • Дрезден

    Немецкие города принимают беженцев и демонстрируют солидарность. Новая подсветка купола Дрезденской академии изобразительных искусств.


  • Вашингтон, 16 марта

    16 марта президент Украины выступил по видеосвязи перед членами обеих палат Конгресса США. Владимир Зеленский вновь потребовал создать над Украиной бесполетную зону - защитить небо. При этом он использовал цитату - название самой известной речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта". Ожидается также, что 17 марта Владимир Зеленский обратится из Киева к депутатам бундестага - парламента Германии.

  • Киев

    Подольский район в Киеве после обстрела. 16 марта в столице Украины весь день действует комендантский час. Жителям разрешено покидать дома только для того, чтобы перебраться в убежища. Также в галерее - снимки из Харькова, Львова, Запорожья, Мумбаи, Идлиба, Берлина, Кельна, Ганновера, Осаки, Парижа и Дрездена.

  • Киев

    15 марта снаряды попали в Киеве в несколько жилых домов - в Святошинском и Подольском районах. Эта фотография сделана во время спасательных работ. На следующее утро обстрелы продолжились.

  • Киев, 16 марта

    16 марта некоторые жители многоэтажных домов в Киеве, попавших под обстрел накануне, вернулись в свои уцелевшие квартиры, начали убирать осколки и как-то наводить порядок.

  • Киев, 16 марта

    В этой комнате выбитые стекла пока закрыли картоном - разрезанными упаковками от сборной мебели.

  • Киев, 16 марта

    15 марта в Киев на поезде приехали представители трех стран ЕС - премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. Сейчас они уже вернулись из Украины обратно.

  • Харьков, 15 марта

    Российские войска продолжают попытки штурмовать Харьков. Много домов в этом городе разрушены полностью и не смогут быть восстановлены.

  • Харьков

    Вагон метро на время стал домом. В Харькове только на станции "Майдан Конституции" нашли временное убежище около двухсот человек.

  • Харьков, 15 марта

    Жительница одного из разрушенных домов в харьковском районе Салтовка в бомбоубежище, оборудованном в подвале соседней школы.

  • Харьков, 15 марта

    Харьков, 15 марта. Кухня в одном из попавших под обстрел жилых домов.

  • Харьков, 15 марта

    Житель района Салтовка в Харькове около своего разрушенного дома показывает фотографу альбом со снимками дочери, которая сейчас находится во Львове.

  • Львов

    15 марта во Львове прошли похороны нескольких украинских военных, погибших в результате ракетного обстрела Яворовского полигона. Общее число погибших в результате этого ракетного удара, по заявлению региональных властей, составило 35 человек.

  • Запорожье, 15 марта

    Цирк в городе Запорожье, где разместили часть людей из осажденного российскими войсками Мариуполя.

  • Ганновер

    Павильон Ганноверской ярмарки в Германии, подготовленный для приема беженцев из Украины. Здесь установили 1000 полевых кроватей и палатки.

  • Мумбаи, 14 марта

    Жертвами войны уже стали несколько представителей прессы. 15 марта в Горенке погибли оператор Fox News Пьер Закжевский и координатор группы - Александра Кувшинова. Ранее в Ирпене был убит кинодокументалист из США Брент Рено. Этот снимок сделан в индийском Мумбаи, где таким образом решили почтить память.

  • Идлиб

    "Сирия - Украина. Один убийца". Демонстрация в Идлибе по случаю 11-летия начала гражданской войны в Сирии, 15 марта.

  • Берлин

    Благотворительный концерт в помощь Украине и украинским беженцам в Берлинской филармонии, 15 марта. Лишь один пример таких акций, проходящих в разных странах мира.

  • Кельн

    "Нет войне" и цвета украинского флага - на церемонии открытия литературного фестиваля Lit.Cologne в немецком Кельне, 15 марта.

  • Осака

    Много-много оригами…. Японские школьники в префектуре Осака делают журавликов мира - в знак солидарности с народом Украины.

  • Париж, 14 марта

    Антивоенный стрит-арт. Граффити в столице Франции Париже.

  • Дрезден

    Немецкие города принимают беженцев и демонстрируют солидарность. Новая подсветка купола Дрезденской академии изобразительных искусств.


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