Война в Украине - 16.03.2022

Двадцать первый день. Фотохроника войны в Украине.
16 марта президент Украины выступил по видеосвязи перед членами обеих палат Конгресса США. Владимир Зеленский вновь потребовал создать над Украиной бесполетную зону - защитить небо. При этом он использовал цитату - название самой известной речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта". Ожидается также, что 17 марта Владимир Зеленский обратится из Киева к депутатам бундестага - парламента Германии.
Подольский район в Киеве после обстрела. 16 марта в столице Украины весь день действует комендантский час. Жителям разрешено покидать дома только для того, чтобы перебраться в убежища. Также в галерее - снимки из Харькова, Львова, Запорожья, Мумбаи, Идлиба, Берлина, Кельна, Ганновера, Осаки, Парижа и Дрездена.
15 марта снаряды попали в Киеве в несколько жилых домов - в Святошинском и Подольском районах. Эта фотография сделана во время спасательных работ. На следующее утро обстрелы продолжились.
16 марта некоторые жители многоэтажных домов в Киеве, попавших под обстрел накануне, вернулись в свои уцелевшие квартиры, начали убирать осколки и как-то наводить порядок.
В этой комнате выбитые стекла пока закрыли картоном - разрезанными упаковками от сборной мебели.
15 марта в Киев на поезде приехали представители трех стран ЕС - премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. Сейчас они уже вернулись из Украины обратно.
Российские войска продолжают попытки штурмовать Харьков. Много домов в этом городе разрушены полностью и не смогут быть восстановлены.
Вагон метро на время стал домом. В Харькове только на станции "Майдан Конституции" нашли временное убежище около двухсот человек.
Жительница одного из разрушенных домов в харьковском районе Салтовка в бомбоубежище, оборудованном в подвале соседней школы.
Харьков, 15 марта. Кухня в одном из попавших под обстрел жилых домов.
Житель района Салтовка в Харькове около своего разрушенного дома показывает фотографу альбом со снимками дочери, которая сейчас находится во Львове.
15 марта во Львове прошли похороны нескольких украинских военных, погибших в результате ракетного обстрела Яворовского полигона. Общее число погибших в результате этого ракетного удара, по заявлению региональных властей, составило 35 человек.
Цирк в городе Запорожье, где разместили часть людей из осажденного российскими войсками Мариуполя.
Павильон Ганноверской ярмарки в Германии, подготовленный для приема беженцев из Украины. Здесь установили 1000 полевых кроватей и палатки.
Жертвами войны уже стали несколько представителей прессы. 15 марта в Горенке погибли оператор Fox News Пьер Закжевский и координатор группы - Александра Кувшинова. Ранее в Ирпене был убит кинодокументалист из США Брент Рено. Этот снимок сделан в индийском Мумбаи, где таким образом решили почтить память.
"Сирия - Украина. Один убийца". Демонстрация в Идлибе по случаю 11-летия начала гражданской войны в Сирии, 15 марта.
Благотворительный концерт в помощь Украине и украинским беженцам в Берлинской филармонии, 15 марта. Лишь один пример таких акций, проходящих в разных странах мира.
"Нет войне" и цвета украинского флага - на церемонии открытия литературного фестиваля Lit.Cologne в немецком Кельне, 15 марта.
Много-много оригами…. Японские школьники в префектуре Осака делают журавликов мира - в знак солидарности с народом Украины.
Антивоенный стрит-арт. Граффити в столице Франции Париже.
Немецкие города принимают беженцев и демонстрируют солидарность. Новая подсветка купола Дрезденской академии изобразительных искусств.
16 марта президент Украины выступил по видеосвязи перед членами обеих палат Конгресса США. Владимир Зеленский вновь потребовал создать над Украиной бесполетную зону - защитить небо. При этом он использовал цитату - название самой известной речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта". Ожидается также, что 17 марта Владимир Зеленский обратится из Киева к депутатам бундестага - парламента Германии.
Подольский район в Киеве после обстрела. 16 марта в столице Украины весь день действует комендантский час. Жителям разрешено покидать дома только для того, чтобы перебраться в убежища. Также в галерее - снимки из Харькова, Львова, Запорожья, Мумбаи, Идлиба, Берлина, Кельна, Ганновера, Осаки, Парижа и Дрездена.
15 марта снаряды попали в Киеве в несколько жилых домов - в Святошинском и Подольском районах. Эта фотография сделана во время спасательных работ. На следующее утро обстрелы продолжились.
16 марта некоторые жители многоэтажных домов в Киеве, попавших под обстрел накануне, вернулись в свои уцелевшие квартиры, начали убирать осколки и как-то наводить порядок.
В этой комнате выбитые стекла пока закрыли картоном - разрезанными упаковками от сборной мебели.
15 марта в Киев на поезде приехали представители трех стран ЕС - премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. Сейчас они уже вернулись из Украины обратно.
Российские войска продолжают попытки штурмовать Харьков. Много домов в этом городе разрушены полностью и не смогут быть восстановлены.
Вагон метро на время стал домом. В Харькове только на станции "Майдан Конституции" нашли временное убежище около двухсот человек.
Жительница одного из разрушенных домов в харьковском районе Салтовка в бомбоубежище, оборудованном в подвале соседней школы.
Харьков, 15 марта. Кухня в одном из попавших под обстрел жилых домов.
Житель района Салтовка в Харькове около своего разрушенного дома показывает фотографу альбом со снимками дочери, которая сейчас находится во Львове.
15 марта во Львове прошли похороны нескольких украинских военных, погибших в результате ракетного обстрела Яворовского полигона. Общее число погибших в результате этого ракетного удара, по заявлению региональных властей, составило 35 человек.
Цирк в городе Запорожье, где разместили часть людей из осажденного российскими войсками Мариуполя.
Павильон Ганноверской ярмарки в Германии, подготовленный для приема беженцев из Украины. Здесь установили 1000 полевых кроватей и палатки.
Жертвами войны уже стали несколько представителей прессы. 15 марта в Горенке погибли оператор Fox News Пьер Закжевский и координатор группы - Александра Кувшинова. Ранее в Ирпене был убит кинодокументалист из США Брент Рено. Этот снимок сделан в индийском Мумбаи, где таким образом решили почтить память.
"Сирия - Украина. Один убийца". Демонстрация в Идлибе по случаю 11-летия начала гражданской войны в Сирии, 15 марта.
Благотворительный концерт в помощь Украине и украинским беженцам в Берлинской филармонии, 15 марта. Лишь один пример таких акций, проходящих в разных странах мира.
"Нет войне" и цвета украинского флага - на церемонии открытия литературного фестиваля Lit.Cologne в немецком Кельне, 15 марта.
Много-много оригами…. Японские школьники в префектуре Осака делают журавликов мира - в знак солидарности с народом Украины.
Антивоенный стрит-арт. Граффити в столице Франции Париже.
Немецкие города принимают беженцев и демонстрируют солидарность. Новая подсветка купола Дрезденской академии изобразительных искусств.