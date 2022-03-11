Какая опасность подстерегает беженок из Украины в Германии

На центральном железнодорожном вокзале Берлина 55-летний мужчина предлагает молодым женщинам из Украины подвезти их до Гамбурга. Однако полиции он известен как человек, склонный к сексуальным домогательствам. 29-летний мужчина и его 21-летний друг пытаются завести разговор с девушками, которые приехали одни или с маленькими детьми. Двое других мужчин, 50-ти и 53-х лет, работают в качестве добровольцев, а между делом предлагают деньги молодым женщинам, если они согласятся пойти к ним домой.

"К сожалению, есть мужчины, которые хотят воспользоваться отчаянием и бедственным положением прибывающих беженок. Их поведение настолько подозрительно, что они привлекают внимание как волонтеров, так и полицейских, несущих службу на вокзале. Подобных попыток пресечено уже несколько десятков, но пока никаких преступлений на сексуальной почве не зарегистрировано", - заявил DW представитель федеральной полиции.

По Германии прокатилась огромная волна солидарности и готовности помочь украинским беженцам, число которых достигло уже почти 110 тысяч человек. Эту ситуацию, к сожалению, пытаются использовать в своих целях торговцы людьми. Ежедневный хаос на центральном железнодорожном вокзале Берлина и в других крупных городах создает им идеальные условия, чтобы обманными путями заманить к себе домой женщин с целью сексуальных домогательств.

"К нам обратилась напуганная украинка, которая столкнулась с такими мужчинами. Полицейским пришлось выпроводить их из здания вокзала с предупреждением о том, что при повторном случае их придется привлечь к административной ответственности. У нас сейчас огромное количество людей, которые хотят искренне помочь беженцам, но есть среди них и такие, у которых совершенно другие намерения", - подчеркивает представитель полиции.

Регистрация и разъяснительная работа как противодействие

Добровольцы, встерчающие беженцев на вокзалах, сообщают о том, что им не раз приходилось вмешиваться в ситуации, когда они замечали, как подозрительные мужчины пытались предлагать свои услуги одиноким женщинам. Поэтому полиция разместила предупреждение в социальных сетях, в том числе и на украинском, русском и английском языках. Кроме того, полиция информируют добровольцев и волонтеров, работающих на вокзалах, во время утренних встреч о существующей опасности и просят проявлять бдительность. А в случае необходимости тут же обращаться за помощью к полицейским. Но достаточно ли всего этого для защиты прибывающих украинских женщин и молодежи?

"Было бы лучше, если бы те, кто готов принять у себя одиноких украинских женщин или с маленькими детьми, проходили у нас регистрацию, - говорит социальный педагог Моника Циссек-Эванс (Monika Cissek-Evans). - К сожалению, некоторые люди под видом добровольных помощников пытаются ввести в заблуждение женщин, которые оказались в незнакомом месте и проявляют растерянность. Беженкам не стоит слепо доверять не только предложениям сомнительных мужчин, но и женщин, которые могут работать по заказу или поручениям торговцев людьми".

Моника Циссек-Эванс более 20 лет назад организовала в Мюнхене консультационный центр "Jadwiga" для жертв торговли людьми. Польское название центра было выбрано неслучайно, потому что в сети преступников попадают в основном женщины из Восточной Европы. Моника и ее команда издали листовки на украинском языке, которые раздают на вокзалах, куда прибывают беженцы.

"В листовках говорится о том, чтобы люди не выпускали из рук свои паспорта и удостоверения личности. Всегда держали при себе телефоны. Им советуют фотографировать номерные знаки автомобилей перед тем, как в них садиться. Беженки должны попросить предъявить удостоверение личности тех, кто предлагает им комнаты или квартиры, записывать их имена и адреса. Это нормальная процедура в таких ситуациях, и люди с благими намерениями не станут скрывать свои данные. Мы призываем в этих листовках быть осторожными, если кто-то тут же обещает помочь деньгами", - поясняет Моника Циссек-Эванс.

Сутенеры пытаются заработать на беженках

Если кто и может лучше всех объяснить, как быстро женщины могут оказаться в сетях принудительной проституции, так это Хушке Мау (Huschke Mau). Писательница и активистка, настоящее имя которой скрывается под псевдонимом, сама десять лет была проституткой и написала автобиографическую книгу. Название символизирует ее борьбу против торговли людьми: "Entmenschlicht - warum wir Prostitution abschaffen müssen", которое можно перевести на русский как - "Дегуманизация: почему мы должны покончить с проституцией".

Хушке Мау - псевдоним писательницы и активистки, которая о проституции знает из личного опыта

"Каждый день в Германии чуть более одного миллиона мужчин пользуются услугами проституток. Страна лидирует в Евросоюзе по торговле людьми. Мы - это бордель Европы. И нам должно быть стыдно за это. Торговцы людьми и сутенеры подходят к украинским женщинам на перроне, потому что знают, что на беженках можно заработать много денег", - подчеркивает Хушке Мау.

В Twitter и в специальных форумах для мужчин, пользующихся услугами проституток, уже появились посты о новых "украинских проститутках", которые, дескать, скоро пополнят публичные дома, некоторые даже делятся своими сексуальными фантазиями.

"Добровольная помощница мне рассказала о том, что беженка из Украины даже не осмелилась что-то выпить на перроне, потому что боялась: а вдруг в напиток намешано снотворное и она может оказаться в борделе. Скоро мы увидим, что в них будет немало украинок. И это позор", - предупреждает Хушке Мау. "Многие люди действительно хотят искренне помочь, но украинские женщины должны быть осторожными, и исходить из того, что среди "помощников" вполне могут быть и сутенеры", - предупреждает Хушке Мау. Активистка опасается, что после страшных переживаний во время войны в Украине беженки, которые прибывают в одиночку, могут испытать дополнительные психические и душевные травмы, оказавшись в сетях злоумышленников.

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