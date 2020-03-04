 Более миллиона беженцев из Украины выехали в Польшу | Новости из Германии об Украине | DW | 06.03.2022

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Украина

Более миллиона беженцев из Украины выехали в Польшу

Польская пограничная служба зарегистрировала более миллиона человек, пересекших рубеж этой страны, спасаясь от войны в Украине.

Временное размещение украинских беженцев в Польше, 5 марта 2022 года

Временное размещение украинских беженцев в Польше

Со дня российского вторжения в Украину, случившегося 24 февраля, более миллиона человек пересекли украинско-польскую границу, спасаясь от войны. Такие данные предоставила пограничная служба Польши вечером в воскресенье, 6 марта.

"Сегодня в 20:00 число людей, которые бежали из Украины в Польшу, превысило миллион.  Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", - такими словами прокомментировала эти цифры пограничная служба Польши на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) указала, что к 5 марта число официально зарегистрированных в Германии беженцев из Украины достигло 27 491 человека. Поскольку между входящими в ЕС Польшей и ФРГ нет жесткого пограничного контроля, многие полагают, что число нуждающихся в защите украинцев, въехавших в Германию, может быть существенно выше.

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    Автор: Николай Пермяков


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