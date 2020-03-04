Германия примет беженцев из Украины любой национальности

Германия примет всех спасающихся от войны в Украине людей, независимо от их национальности. Такое заявление сделала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 марта. "Мы хотим спасти жизни. Это не зависит от паспорта", - подчеркнула политик.

По данным Фезер, большую часть беженцев, прибывающих в Германию из Украины, составляют украинцы. Однако и те, кто имел в Украине разрешение на долгосрочное проживание, получают статус беженца. По словам главы МВД ФРГ, таким прибывающим не нужно будет проходить долгую процедуру оформления соответствующего статуса. "Например, молодые индийцы, учившиеся в украинских вузах, прежде всего хотят вернуться к себе на родину" , - рассказала она.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер

По словам Фезер, ограничений на число принимаемых беженцев из Украины вводиться не будет. "Впервые все страны ЕС принимают военных беженцев, особенно наши восточные соседи. Это совершенно иная ситуация, чем та, которую мы имели до сих пор в Европе", - отмечает она. Самое главное сейчас - это "наилучшее распределение и уход". Тогда вопрос о перегрузке отдельных государств не возникнет, считает Фезер.

Беженцы и контроль на границах

"Потери контроля" над потоками беженцев, как это было в 215 году, по оценке министра, на этот раз не будет. "Конечно, сейчас мы более пристально смотрим на то, кто приезжает в Германию. Федеральная полиция усилила контроль на границах. Это также позволяет нам быстрее регистрировать людей. Но ясно и другое: теперь мы хотим помогать быстро и без бюрократических проволочек", - подчеркнула она.

Нэнси Фезер высоко оценила уровень сотрудничества стран-членов ЕС в области помощи украинским беженцам, назвав его "историческим". "Я надеюсь, что эта солидарность поможет нам в последующих шагах по созданию общей системы предоставления убежища. Я стараюсь добиться этого, работая в тесном контакте с Францией", - добавила она.

По оценке ООН, с момента начала войны России против Украины страну покинули уже более одного миллиона людей. По данным Нэнси Фезер, к субботе, 5 марта, в Германии был официально зарегистрирован 27 491 спасающийся от войны в Украине беженец.

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