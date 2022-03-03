Война в Украине: доверие немцев к РФ резко упало, к США - выросло

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Нападение РФ на Украину в корне изменило не только внешнюю политику Германии, но и отношение жителей ФРГ к России. Немцы готовы поддержать санкции, даже если это будет означать рост цен на энергию и продовольствие.
Немцы с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Украине, куда 24 февраля вторглись российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина. На фоне эскалации конфликта уровень доверия жителей Германии к России резко снизился, тогда как к Украине и США - возрос. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 3 марта, результаты репрезентативного опроса, который был проведен социологическим институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.
По данным этого исследования, все больше жителей Германии опасаются масштабной войны в Европе. Если летом 2014 года подобные опасения испытывали лишь около 30% респондентов, то сегодня - уже 70%.
77% опрошенных обеспокоены тем, что Россия может полностью оккупировать Украину, около 70% опасаются российского вторжения и в другие страны. При этом более двух третей участников опроса (68%) полагают, что в последние годы Германия проявляла слишком много снисходительности к президенту России Владимиру Путину.
Реакцию Берлина на события в Украине чуть более половины респондентов оценили как соразмерную, а около 30% считают, что она могла быть и жестче.
Война России против Украины изменила и отношение многих немцев к политике в сфере безопасности. Сегодня жители Германии не только одобряют планы усиления восточного рубежа НАТО, но и поддерживают намерение правительства страны существенно увеличить оборонный бюджет.
65% опрошенных поддерживают планы властей ФРГ выделить 100 млрд евро на перевооружение бундесвера, даже учитывая, что для этого придется увеличить госдолг. В то же время 69% респондентов одобряют повышение ежегодных расходов Германии на оборону до 2% ВВП, причем около половины из них заявили, что изменили свою позицию после вторжения России в Украину. Мнение, что НАТО играет сегодня важную роль для поддержания мира в Европе, разделяют 83% опрошенных.
Санкции Запада против России, в том числе отключения крупных банков РФ от международной системы платежей SWIFT и остановки процесса сертификации "Северного потока - 2", жители ФРГ готовы поддержать, даже если это приведет к росту цен на электроэнергию и продовольствие, а также к проблемам для немецкого бизнеса. При этом каждый второй участник опроса сомневается, что ограничительные меры Запада заставят Кремль изменить курс.
О большой солидарности жителей Германии с Украиной говорит и тот факт, что подавляющее большинство участников опроса - 90% - согласны с тем, что ФРГ следует принять беженцев из этой страны.
Около 60% респондентов одобряют возможность принятия Украины в состав Евросоюза в долгосрочной перспективе. В марте 2014 года, после аннексии Россией украинского Крыма, эту перспективу одобрили 51% опрошенных.
Смотрите также: