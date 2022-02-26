Германия выступила за частичное отключение России от SWIFT

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования на восточный фланг для сдерживания России. DW следит за развитием событий субботы, 26 февраля (время московское).

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Азербайджан и Турция предложили Украине организовать переговоры с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении. "Это можно только приветствовать", - отметил он.

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Twitter работает над восстановлением полноценного доступа к сервису в России. "Нам известно, что для некоторых пользователей в России ограничивается доступ к Twitter", - отметили в компании.

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В Таллинне прошла акция солидарности с Украиной. На улицы эстонской столицы вышло около 30 тысяч человек.

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Германия выступает за "прицельное и функциональное" ограничение международной системы межбанковских платежей SWIFT для России, заявили глава МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). По их словам, в данный момент ведется "интенсивная работа" над тем, чтобы отключение России от SWIFT "затронуло кого надо".

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ОБСЕ начинает эвакуировать свой персонал из Украины на территорию Молдовы, передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время телефонного разговора с главой МИД Китая Ван И подчеркнула "особую роль" КНР как члена Совбеза ООН в прекращении войны России против Украины, говорится в Twitter МИД Германии.

Украина получит 400 РПГ немецкого производства

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Германия одобрила поставку Нидерландами Украине 400 ручных противотанковых гранатометов немецкого производства, сообщают агентство dpa и американское издание Politico. Ранее ФРГ поставила это вооружение Нидерландам, для его реэкспорта требовалось согласие Берлина. До сих пор Германия принципиально отвергала возможность поставок своих летальных вооружений Киеву.

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ВГТР, Первый канал и "Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от конкурса "Евровидение - 2022". Ранее EBU исключила Россию из конкурса в результате вторжения российских войск в Украину.

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Украина опровергла заявления Кремля о том, что Киев отказался от переговоров с Москвой. "Комментарии, что мы якобы отказались от переговоров, - это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", - заявил глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что переговоры должны быть такими, чтобы "можно было выработать честное решение в интересах народа и национальной государственности Украины".

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В результате российского авиаудара по поселку Сартана под Мариуполем погибли два этнических грека, еще шесть были ранены, заявили в МИД Греции. "Греция недвусмысленно осуждает бомбардировку мирных граждан российским самолетом на окраине поселка Сартана", - подчеркнул глава министерства Никос Дендиас.

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Скорость продвижения российских войск вглубь Украины снизилась из-за "острых логистических проблем и сильного сопротивления" со стороны украинских военных, сообщает Минобороны Великобритании. По данным ведомства, взятие Киева остается главной военной целью России.

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Обсуждение отключения России от SWIFT среди стран Евросоюза близки к завершению, передает Reuters со ссылкой на представителя президентской администрации Франции. Неназванный чиновник отметил, что ни одна из стран ЕС не блокирует это решение, консультации продолжаются.

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Концерты в Берлинской филармонии на этой неделе будут посвящены пострадавшим от российского вторжения в Украину, сообщается на сайте Берлинского филармонического оркестра.

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Все украинские пограничники, защищавшие остров Змеиный от российских войск, могут быть живы, сообщает Госпогранслужба Украины. По сообщениям российских СМИ, 82 украинца доставили в Севастополь. Ранее украинские власти заявили о гибели всех военнослужащих, оборонявших остров.

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Германия находится в процессе одобрения поставки 400 ручных противотанковых гранатометов Украине третьим государством, передает Reuters со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Ранее ФРГ поставила это вооружение данной стране, для его реэкспорта требуется согласие Берлина. До сих пор Германия отвергает возможность прямых поставок своих вооружений Киеву.

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Британский принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт выразили поддержку Владимиру Зеленскому и гражданам Украины. "Сегодня мы на стороне президента и всего украинского народа, который мужественно сражается за будущее страны", - написали они в Twitter.

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Россия закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, заявили в Росавиации. Ранее эти государства запретили российским авиалиниям полеты над своей территорией.

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Официальный сайт президента России kremlin.ru недоступен. Ранее хакерская группировка Anonymous объявила российским властям кибервойну в ответ на вторжение войск РФ в Украину.

Польша призывает принять Украину в ЕС

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Польша призывает немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз и начать переговоры о ее членстве. "Польша выступает за ускоренный путь вступления Украины в ЕС", - подчеркнул президент Польши Анджей Дуда. Кроме того, Киев должен получить доступ к финансовым средствам ЕС для восстановления страны, убежден он.

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В Германию прибыли первые украинские беженцы, передает агентство dpa. Пока речь идет о считанном количестве граждан. На границе с Польшей под Гёрлицем приняли менее десяти человек, в пункте приема беженцев в Айзенхюттенштадте разместили шесть украинцев. Одна семья из Украины прибыла в город Бранденбург.

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Бельгия поставит оружие и топливо для украинской армии. По словам бельгийского премьер-министра Александра де Кро, речь идет о 3800 тоннах топлива и 2000 пулеметах, которые запросил Киев.

Глава МИД Украины заявил о подготовке отключения России от SWIFT

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Страны Запада согласовали отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Официальное решение еще не принято, но техническая подготовка к решению и реализация этой санкции уже начата", - написал он в Facebook. Пока подтверждений этой информации официальными лицами других стран нет.

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Французская морская полиция задержала российское судно, перевозившее автомобили, в проливе Ла-Манш. Корабль направлялся в Санкт-Петербург. Французские власти подозревают, что судно связано с компанией, попавшей под санкции Евросоюза. По данным агентства Reuters, речь идет о "Промсвязьбанке".

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Турция запретила российским военным кораблям проход в Черном море, сообщает Владимир Зеленский. Президент Украины отметил также, что Анкара оказывает Киеву военную и гуманитарную помощь.

В то же время источник Reuters утверждает, что Турция не принимала решение о перекрытии проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Обойти блокировку Twitter и других платформ поможет Psiphon

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Роскомнадзор ограничивает доступ к Facebook, а 26 февраля российские пользователи заметили перебои в работе других соцсетей, включая Twitter. Пользоваться интернетом вопреки блокировкам можно через приложение Psiphon, с которым сотрудничает DW. Доступ к сайту DW возможен по ссылке: https://26394.info/ Кроме того, софт Psiphon интегрирован в приложение DW.

Чтобы скачать Psiphon и получить доступ к контенту заблокированных сайтов или платформ, достаточно отправить email без какого-либо содержания на электронный адрес dw-w@psiphon3.com, в ответ вам придет ссылка с приложением. Оно есть в AppStore и Google Play.

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Украина попросила Международный Красный крест помочь вывезти тела убитых российских солдат. С этим призывом обратилась вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Это гуманитарная потребность, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в РФ. В России должны знать, сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле", - говорится в видеообращении вице-премьера в Facebook.

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Во Львове объявлена воздушная тревога. Мэр города Андрей Садовый призвал львовян идти в укрытия.

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Правительство Чехии одобрило поставку Украине оружия и боеприпасов стоимостью на 188 млн крон (около 7,6 млн евро). "Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы на сумму 188 миллионов [крон]. В субботу правительство одобрило дальнейшую помощь Украине, столкнувшейся с российским нападением. Минобоны также немедленно организует транспортировку в место, указанное украинской стороной. На этом наша помощь не заканчивается, - написала в Twitter министр обороны Яна Чернохова.

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Российские пользователи сообщают о проблемах с доступам к социальным сетям, в частности, к Twitter. Проект "Сетевые свободы" предполагает, что причина - в замедлении скорости работы сервиса со стороны Роскомназдора. Сейчас соцсеть работает только c VPN, отмечают "Сетевые свободы". Накануне Роскомнадзор заявил о "частичном прекращении доступа" к Facebook.

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Европейская федерация журналистов потребовала немедленного запрета трансляций телеканала Russia Today во всех странах ЕС "как вопиющего оружия дезинформации и дезинформации, среди которых ложь о том, что президент Украины Зеленский получил указание от США бежать из Киева".

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о расширении комендантского часа с 17 до 18 часов. Это время будет действовать до 28 февраля - "для более эффективной обороны столицы и защиты ее жителей". "Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - написал Кличко в Facebook.

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Эстония и Латвия объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Ранее это же решение приняли Чехия, Польша и Болгария. Первой страной, запретившей в своем небе полеты российским авиакомпаниям, стала Великобритания.

В санкционный список ЕС попали Путин, Лавров и Мишустин

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Евросоюз официально опубликовал обновленный санкционный список против России из-за военного вторжения в Украину. В него попали президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев, экс-премьер и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, и спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Санкции также введены против некоторых депутатов Госдумы.

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Ракетный комплекс Stinger

Нидерланды отправят в Украину 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом правительство Нидерландов сообщило в письме в парламент страны. "Нидерланды предоставят 200 ракет противовоздушной обороны Stinger. Вместе с нашими союзниками министерство обороны стремится доставить их как можно скорее", - цитирует письмо агентство Reuters. Правительство также сообщило, что в связи с ухудшением безопасности посольство Нидерландов будет переведено из Львова в польский город Ярослав.

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Министерство обороны Украины открывает "горячую линию" для родственников российских военных, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook. Позвонив туда, они могут выяснить, живы ли их родные, взятые в плен, есть ли у них ранения, а в случае гибели - выяснить, как забрать тело.

Хроника событий 26 февраля 00.00 - 13.20 >>>

Хроника событий 25 февраля >>>

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