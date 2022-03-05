Беженцы из Украины в Польше. Солидарность или политический расчет?

В доме Евы Годлевски-Женеральски, которая живет на юго-западе Польши, в городе Чхув, все готово к приему беженцев: комната, постель, еда. "Это само собой разумеется, мы готовы их принять. Ведь за порогом, где-то рядом с нами, идет война", - говорит женщина. Пока в ее доме нет беженцев, но ситуация очень быстро меняется.

В этом городе уже появились первые семьи из Украины, которые бежали от войны - в основном, это женщины с детьми, потому что мужчин из Украины не выпускают. Бежавшим украинцам нужно буквально все, ведь они в пути часто лишь с одной дорожной сумкой. "Меня очень сильно трогает то, какие они благодарные. Мы еще ничего не сделали, даже еще не поговорили с ними, а они нас уже благодарят. Это невероятно, мы плачем вместе с ними", - говорит Ева.

Везде, куда не посмотришь, пункты сбора гуманитарной помощи для украинских беженцев и объявления о готовности помочь и принять украинцев, бежавших от войны. Многие поляки на своих личных автомобилях едут на границу и забирают людей оттуда. Видны таблички с указанием направления: Варшава, Краков, Вроцлав и т.д. Уже на третий день после вторжения российских войск в Украину бургомистр Пшемысля - города на границе Польши и Украины, куда сразу направился большой поток беженцев, написал, что в город пока не нужно завозить гуманитарную помощь, там все есть: "Сейчас у нас есть абсолютно все в больших количествах!"

Как поляки помогают беженцам

При этом еще пару месяцев назад совсем другие кадры облетели мир: афганцы, иракцы, сирийцы, которые бродят в лесах на польско-белорусской границе, пытаясь проникнуть в ЕС. Министр обороны Польши тогда комментировал ситуацию так: "Политика открытых дверей ведет к терактам в Западной Европе". С начала года на границе с Беларусью поляки построили заграждение, чтобы не пропускать мигрантов из Сирии, Ирака и Афганистана, стремящихся в ЕС с белорусской территории. Гуманитарные организации, объединения врачей, простые поляки, которые живут на востоке страны, помогали мигрантам, как могли. Но массовой солидарности тогда не было.

Анджей Рихард

"Нынешняя ситуация совершенно однозначна с моральной точки зрения. Мы не имеем дело с манипуляцией автократа, который отправлял мигрантов на польскую границу. В данном случае речь идет о том, что одна страна напала на другую", - говорит Анджей Рихард, социолог в Университете Варшавы. Его коллега Пшемыслав Садура исследует вопрос, как миграционный кризис на польско-белорусской границе повлиял на жителей Польши и польских пограничников. Сейчас он в Пшемысле, чтобы понять, какая ситуация там теперь.

"Оба кризиса зеркально отражают друг друга. - говорит он. - То, что бросается в глаза - разное восприятие. Все сейчас помогают и проявляют солидарность. Но как долго это продлится, если люди поймут, что речь идет о миллионах беженцев, у которых больше нет жилья на родине, куда они могли бы вернуться, и которые останутся в Польше?"

Пока Польша помогает быстро и эффективно. Беременная женщина из Украины срочно должна попасть к врачу? Нет проблем, украинские граждане, которые бегут от войны, получают в Польше ту же самую медицинскую помощь, что и местные жители - за счет государства. "Все беженцы, которые прибыли на польско-украинскую границу, будут приняты Польшей", - заявил 1 марта глава МИД Польши Збигнев Рау. Стоит ли за этой готовностью помочь политический расчет? По мнению Анджея Рихарда, нет: "Это один из редких моментов, когда ценности важнее политической тактики".

В Польше царит политическое единогласие, как никогда раньше. Все без исключения политические партии призывают поддержать украинских беженцев. "Сейчас другая ситуация, в отличие от 2021 года, когда речь шла о мигрантах с территории Беларуси. Может быть нам подсознательно стало стыдно за то, что построили укрепления на границе с Беларусью, и сейчас мы пытаемся успокоить свою совесть", - размышляет Садура.

Россия стала общим врагом

До вторжения российских войск в Украину в Польше жили около миллиона украинцев. Почти каждая польская семья знает украинцев, которые приехали в страну работать. Географической или культурной дистанции почти нет. В опросе, который был проведен Центром по исследованию предрассудков при Университете Варшавы, более 90 процентов опрошенных заявили, что готовы принять украинцев как соседей и коллег.

Кроме того, украинцев рассматривают как "братьев-славян" и историческая травма Второй мировой сближает их с поляками. "На фоне вторжения России в Украину возникают исторические параллели, которые объединяют и мотивируют украинцев и поляков", - говорит Михаил Билевич, психолог, занимающийся в Университете Варшавы исследованием стереотипов.

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