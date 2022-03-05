 Беженцы из Украины в Польше. Солидарность или политический расчет? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 05.03.2022

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Украина

Беженцы из Украины в Польше. Солидарность или политический расчет?

В отличие от ситуации с мигрантами из Сирии, Ирака и Афганистана на польско-белорусской границе в 2021 году, Польша проявляет солидарность и гостеприимство, принимая бежавших от войны украинцев. Что за этим стоит?

Центры приема беженцев в Польше

Центры приема беженцев в Польше

В доме Евы Годлевски-Женеральски, которая живет на юго-западе Польши, в городе Чхув, все готово к приему беженцев: комната, постель, еда. "Это само собой разумеется, мы готовы их принять. Ведь за порогом, где-то рядом с нами, идет война", - говорит женщина. Пока в ее доме нет беженцев, но ситуация очень быстро меняется.

В этом городе уже появились первые семьи из Украины, которые бежали от войны - в основном, это женщины с детьми, потому что мужчин из Украины не выпускают. Бежавшим украинцам нужно буквально все, ведь они в пути часто лишь с одной дорожной сумкой. "Меня очень сильно трогает то, какие они благодарные. Мы еще ничего не сделали, даже еще не поговорили с ними, а они нас уже благодарят. Это невероятно, мы плачем вместе с ними", - говорит Ева.

Везде, куда не посмотришь, пункты сбора гуманитарной помощи для украинских беженцев и объявления о готовности помочь и принять украинцев, бежавших от войны. Многие поляки на своих личных автомобилях едут на границу и забирают людей оттуда. Видны таблички с указанием направления: Варшава, Краков, Вроцлав и т.д. Уже на третий день после вторжения российских войск в Украину бургомистр Пшемысля - города на границе Польши и Украины, куда сразу направился большой поток беженцев, написал, что в город пока не нужно завозить гуманитарную помощь, там все есть: "Сейчас у нас есть абсолютно все в больших количествах!"

Как поляки помогают беженцам

При этом еще пару месяцев назад совсем другие кадры облетели мир: афганцы, иракцы, сирийцы, которые бродят в лесах на польско-белорусской границе, пытаясь проникнуть в ЕС. Министр обороны Польши тогда комментировал ситуацию так: "Политика открытых дверей ведет к терактам в Западной Европе". С начала года на границе с Беларусью поляки построили заграждение, чтобы не пропускать мигрантов из Сирии, Ирака и Афганистана, стремящихся в ЕС с белорусской территории. Гуманитарные организации, объединения врачей, простые поляки, которые живут на востоке страны,  помогали мигрантам, как могли. Но массовой солидарности тогда не было.  

Анджей Рихард

Анджей Рихард

"Нынешняя ситуация совершенно однозначна с моральной точки зрения. Мы не имеем дело с манипуляцией автократа, который отправлял мигрантов на польскую границу. В данном случае речь идет о том, что одна страна напала на другую", - говорит Анджей Рихард, социолог в Университете Варшавы. Его коллега Пшемыслав Садура исследует вопрос, как миграционный кризис на польско-белорусской границе повлиял на жителей Польши и польских пограничников. Сейчас он в Пшемысле, чтобы понять, какая ситуация там теперь.

"Оба кризиса зеркально отражают друг друга. - говорит он. - То, что бросается в глаза - разное восприятие. Все сейчас помогают и проявляют солидарность. Но как долго это продлится, если люди поймут, что речь идет о миллионах беженцев, у которых больше нет жилья на родине, куда они могли бы вернуться, и которые останутся в Польше?"

Пока Польша помогает быстро и эффективно. Беременная женщина из Украины срочно должна попасть к врачу? Нет проблем, украинские граждане, которые бегут от войны, получают в Польше ту же самую медицинскую помощь, что и местные жители - за счет государства. "Все беженцы, которые прибыли на польско-украинскую границу, будут приняты Польшей", - заявил 1 марта глава МИД Польши Збигнев Рау. Стоит ли за этой готовностью помочь политический расчет? По мнению Анджея Рихарда, нет: "Это один из редких моментов, когда ценности важнее политической тактики".

В Польше царит политическое единогласие, как никогда раньше. Все без исключения политические партии призывают поддержать украинских беженцев. "Сейчас другая ситуация, в отличие от 2021 года, когда речь шла о мигрантах с территории Беларуси. Может быть нам подсознательно стало стыдно за то, что построили укрепления на границе с Беларусью, и сейчас мы пытаемся успокоить свою совесть", - размышляет Садура. 

Россия стала общим врагом  

До вторжения российских войск в Украину в Польше жили около миллиона украинцев. Почти каждая польская семья знает украинцев, которые приехали в страну работать. Географической или культурной дистанции почти нет. В опросе, который был проведен Центром по исследованию предрассудков при Университете Варшавы, более 90 процентов опрошенных заявили, что готовы принять украинцев как соседей и коллег.

Кроме того, украинцев рассматривают как "братьев-славян" и историческая травма Второй мировой сближает их с поляками. "На фоне вторжения России в Украину возникают исторические параллели, которые объединяют и мотивируют украинцев и поляков", - говорит Михаил Билевич, психолог, занимающийся в Университете Варшавы исследованием стереотипов.

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    Автор: Николай Пермяков


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