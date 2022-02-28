Зачем иностранцы арендуют сейчас жилье в Украине

Война, развязанная Россией против Украины, заставляет покидать страну сотни тысяч людей. Но солидарность с народом Украины во всем мире огромна. Многие компании, такие как основной немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn, обеспечивающий украинских беженцев бесплатными билетами на поезда, хотят помочь людям как можно скорее добраться до места, где они будут чувствовать себя в безопасности. Теперь к ним подключилась и американская компания Airbnb, онлайн-сервис по краткосрочной аренде частного жилья.

Всего за два дня тысячи пользователей платформы Airbnb из самых разных стран забронировали жилье в Украине - но не для того, чтобы отправиться в эту страну и остановиться там, а чтобы финансово поддержать владельцев недвижимости после вторжения России в Украину. Причем некоторые сняли сразу несколько квартир.

Украинские беженцы на польской границе

Как рассказал в своем Twitter генеральный директор Airbnb Брайан Чески, всего за 48 часов иностранцы арендовали жилье в городах Украины на более чем 61 000 ночей - без намерения приезжать. Так они напрямую перевели хозяевам квартир 1,7 млн евро.

После бронирования жилья через Airbnb некоторые пользователи поделились в интернете отзывами владельцев квартир в Украине, горячо благодаривших оказавших им помощь людей за финансовую и моральную поддержку.

Бесплатное проживание для 100 000 украинских беженцев

Руководству Airbnb решило поддержать кампанию и отменить комиссионные сборы на бронирование жилья в Украине. На прошлой неделе Airbnb также сообщила о том, что предложит бесплатное временное проживание для 100 000 украинских беженцев, спасающихся от войны, развязанной Россией против Украины. В то же время платформа объявила о приостановке работы своего сервиса в РФ и Беларуси.

Как написал в Twitter Брайан Чески, прежде всего нужно как можно больше людей, которые могли бы предложить жилье в Германии, Польше, Венгрии и Румынии. Также необходимы пожертвования в виде денег.

Согласно данным компании Airbnb, в настоящее время 28 000 владельцев недвижимости по всему миру предлагают бесплатное жилье для беженцев из Украины, а в фонд помощи беженцам было сделано пожертвований на сумму более 1,1 млн евро.

Осторожно: мошенники!

Однако в последние дни в социальных сетях появились предупреждения о мошенниках: пользователи, не проживающие в Украине, могут создать поддельные аккаунты и предлагать фиктивные квартиры. Поэтому следует внимательно изучать историю владельца квартиры и прочитать отзывы о нем. Если он зарегистрирован на Airbnb недавно и договоров аренды еще не заключал, а если и заключал, то не более двух, рекомендуется проявить осторожность.

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