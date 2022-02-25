Немецкие вузы и фонды замораживают проекты, но не бросают стипендиатов из России и Украины

Свободный университет Берлина (Freie Universität Berlin) временно приостанавливает отношения с образовательными учреждениями в России. Эта мера коснется студенческих обменов и партнерства с университетом Санкт-Петербурга, сообщило руководство университета еще 25 февраля, во второй день войны в Украине. Представительство берлинского университета в Москве будет временно закрыто.

Президент университета профессор Гюнтер М. Циглер (Günter M. Ziegler) заявил, что необходимо приостановить финансовую поддержку России. Среди прочего, было принято решение о немедленном прекращении всех партнерских мероприятий и курсов с российскими вузами. Университет объявил, что все научное сотрудничество, в частности, с Германо-Российским междисциплинарным научным центром (G-RISC) и финансовые переводы будут приостановлены.

Заявки от российских студентов и фонд поддержки украинских студентов

Однако, как указывает руководство Свободного университета Берлина, заявки от российских студентов и ученых еще возможны, несмотря на войну. Что касается немецких студентов по обмену из Свободного университета в России, то они могут вернуться, однако если кто-то из них пожелает продолжить или завершить учебу, то университет возьмет на себя финансовые потери.

Университет также намерен создать чрезвычайный фонд финансирования промежуточной помощи украинским студентам, которые не могут вернуться домой, но чье пребывание в университете официально закончилось.

Университет имени Гумбольдта поддержит студентов и ученых из Украины

Оказать финансовую поддержку студентам и ученым из Украины планирует и Университет имени Гумбольдта в Берлине. В этом вузе для них будет создан фонд экстренной помощи. Украинские ученые и студенты смогут получить всестороннюю консультацию. Специальные программы финансирования также должны позволить им продвигать свои исследования и научные проекты в Берлине. Сейчас в Университете имени Гумбольдта обучается около 200 студентов с украинским гражданством и около 460 студентов-россиян. Для российских студентов и докторантов, обучающихся по совместным программам, будет найдено индивидуальное решение. То же самое относится и к студентам программы из российских университетов-партнеров, которые в настоящее время находятся в Германии.

В связи с войной в Украине университет приостанавливает действие всех соглашений о сотрудничестве с российскими партнерами в области исследований и обучения до дальнейшего уведомления. Об этом 2 марта 2022 года сообщило руководство вуза. В первую очередь это касается программ сотрудничества, деловых поездок, экскурсий по России, а также закупок исследовательского оборудования.

Немецкая конференция ректоров изучает сложившуюся ситуацию

Президент Немецкой конференции ректоров (HRK) профессор Питер-Андре Альт (Peter-André Alt) в своем заявлении осудил вторжение России в Украину. "Мы глубоко обеспокоены жизнью и благополучием украинских ученых и студентов. Немецкие университеты будут поддерживать их, насколько это возможно", - подчеркивает профессор Питер-Андре Альт. В настоящее время у Германии 257 партнерских соглашений с Украиной, в которых участвуют 113 немецких и 89 украинских университетов.

"Можно предвидеть, что война в Украине нанесет серьезный ущерб германо-российским научным отношениям. Нам придется детально изучить соответствующие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице HRK.

HRK будет изучать возможности продолжения сотрудничества и формирования университетских и научных связей с Украиной и Россией в сети научных организаций, в частности с DAAD, в координации с федеральным правительством.

DAAD приостанавливает совместные программы

Из-за войны в Украине, развязанной российским президентом Владимиром Путиным, Германская служба академических обменов (DAAD) объявила о приостановке программ и проектов, осуществляемых с Россией. "Не может быть нормальных отношений с государством, которое ведет агрессивную войну против соседней страны в центре Европы ", - заявил президент DAAD, президент Гисенского университета имени Юстуса Либиха (Justus-Liebig-Universität Gießen) Джойбрато Мукерджи (Joybrato Mukherjee) в интервью DW.

Президент DAAD профессор Джойбрато Мукерджи

Президент DAAD подчеркивает, что его организация ведет работу в двух направлениях: самая большая и дорогостоящая ее часть - поддержка и финансирование научных проектов в рамках программы "восточное партнерство" и сотрудничества институтов в сфере германистики. Именно эта проектная работа из-за войны в Украине приостановлена. При этом президент DAAD уточняет, что большая часть расходов уходила на мобильность, то есть на оплату поездок российских и немецких научных сотрудников. Уже во время пандемии в течение двух лет таких поездок по понятным причинам было не так много, научные сотрудники большей частью перешли на онлайн-общение. DAAD и сейчас продолжит коммуникацию по этим каналам.

Стипендий не будет для немецких студентов

Что касается стипендиатов DAAD, то по словам профессора Мукерджи, речь идет о прекращении приема заявок и конкурсных отборов на предоставление стипендий для немецких студентов и докторантов, которые хотели бы обучаться в России. Те немецкие стипендиаты, которые уже прошли отборочный конкурс, не получат такую финансовую поддержку. А тем студентам, которые в настоящее время продолжают обучение в России, предложено подумать над тем, чтобы вернуться на родину. "Мы исходим из того, что в России до сих пор находятся от сорока до пятидесяти немецких студентов, получающих стипендию от DAAD. До тех пор, пока они будут находиться в России, Германская служба академических обменов продолжит финансирование их обучения в этой стране", - подчеркивает пресс-секретарь DAAD Михаэл Флакке (Michael Flacke). Однако, по его мнению, они наверняка уже находятся на пути домой.

Стипендиальная программа для студентов из России и Украины не прерывается

По данным пресс-службы DAAD, российские студенты в Германии занимают по численности пятое место среди иностранных студентов. Их около 10 500 человек, из Украины примерно 6500 студентов. Из них стипендии от DAAD получают 265 студентов и научных сотрудников из России. До пандемии их было почти в два раза больше. Из Украины в Германии по линии DAAD обучается 85 студентов.

На вопрос о том, смогут ли студенты из России и дальше получать стипендии от DAAD для обучения в Германии, президент этой организации сообщил DW, что на сегодняшний день для них ничего не изменилось. Если федеральное правительство не усилит санкции из-за войны в Украине, которые коснутся и этой сферы, финансирование сохранится. То же самое касается студентов из Беларуси, которых не так много в Германии, тем более что белорусская сторона в прошлом году запретила деятельность DAAD в этой стране. Но есть среди белорусских студентов беженцы, которые спасаясь от режима Лукашенко, оказались в Германии. Они и дальше будут пользоваться поддержкой DAAD, заявил ее руководитель профессор Мукерджи.

"Как раз перед нашим интервью я общался по видео-конференции с тридцатью украинскими студентами, которые обучаются в моем Гиссенском университете и семьи которых сейчас находятся в Украине. Мы будем поддерживать своих студентов юридическими консультациями и предоставим финансовую помощь в случае, если их семьи прибудут в Германию в качестве беженцев", - подчеркнул профессор Мукерджи в интервью DW.

Кроме того, президент DAAD говорит о том, что если война окажется затяжной или в Украине будет установлен полномасштабный российский оккупационный режим, то Германии придется считаться с тем, что в стране окажется большое число украинцев, о которых нужно будет позаботиться. В этой связи нужна будет крупная программа поддержки университетов, финансируемая правительством Германии, с тем чтобы они могли предложить украинским студентам и ученым перспективу. DAAD подразумевает под этим стипендии для украинских студентов, аспирантов и ученых, а также возможность продления финансирования для тех, кто уже находится в Германии, без лишних бюрократических проволочек. У украинских специалистов с высшим образованием, оказавшихся в Германии, должна быть возможность повысить профессиональную и языковую квалификацию с прицелом на трудоустройство на немецком рынке труда.

В немецком Обществе студенческих обменов все остается по-прежнему

А вот в немецком Обществе студенческих обменов с Центральной и Восточной Европой (GFPS) ничего не изменилось. Там по-прежнему будут предоставлять стипендии желающим учиться в немецких вузах студентам из Беларуси и Украины.

"Мы - независимая организация, которая существует не на дотации государства, а на пожертвования, осуществляемые как частными лицами, так и различными немецкими фондами и организациями. И вводить санкции, подобные DAAD, у нас не будут", - поясняет в беседе с DW пресс-секретарь отборочной комиссии GFPS Денис Фридрих (Denis Friedrich).

Стипендиальную программу для студентов из Украины GFPS реализует 8 лет, а из Беларуси - уже 17 лет. За это время в рамках проекта учащимся украинских и белорусских вузов было предоставлено 80 стипендий.

"Стипендия GFPS предоставляется на один семестр и по своему размеру соответствует максимальной ставке государственной стипендии-ссуды Bafög. Сегодня это более 860 евро. Мы также берем на себя оплату медицинской страховки, погашаем сбор, который каждый студент обязан оплачивать перед началом нового семестра, и возмещаем расходы на дорогу в Германию и обратно. Правда, за аренду жилья студент должен платить сам", - рассказывает Денис Фридрих.

По его словам, GFPS - не единственная немецкая организация, осуществляющая подобные проекты. И число инициатив, оказывающих поддержку молодым людям из стран с авторитарным и тоталитарным политическим режимом, в Германии растет.

"Мы считаем это своим гражданским долгом - помогать украинским и белорусским студентам, которые хотят учиться в такой свободной стране, как Германия, особенно в ситуации, когда в Украине идет война, а в Беларуси грубо нарушаются права человека. Причем число стипендиатов мы намерены увеличить - скоро у нас их будет по меньшей мере вдвое больше", - подчеркивает пресс-секретарь отборочной комиссии немецкого Общества студенческих обменов с Центральной и Восточной Европой Денис Фридрих.

Фонд имени Гумбольдта сохранит стипендий для научных сотрудников

Фонд имени Александра фон Гумбольдта способствует научному сотрудничеству между иностранными и немецкими исследователями. Ежегодно он присуждает более 700 стипендий и премий, которые позволяют ученым из разных стран приезжать в Германию для выполнения самостоятельных исследований. В научную сеть Фонда имени Александра фон Гумбольдта входят более 30 000 исследователей в разных областях науки из более чем 140 стран мира. Среди них 57 лауреатов Нобелевской премии.

По данным пресс-службы Фонда имени Александра фон Гумбольдта, в настоящее время в Германии находится 31 ученых-стипендиатов из России и 8 из Украины. Финансирование их стипендий обходится фонду примерно около полумиллиона евро в год. Кроме того, в Германии продолжают работать над своими научными исследованиями примерно 750 бывших стипендиатов-россиян и сто ученых-украинцев.

Генеральный секретарь фонда Энно Ауфдерхайде

Генеральный секретарь фонда Энно Ауфдерхайде (Dr. Enno Aufderheide) в интервью DW сообщил о том, что несмотря на войну, которую Путин развязал против Украины, Фонд сохранит каналы сотрудничества с конкретными российскими учеными. "Однако, мы больше не будем отправлять в Россию средства для поддержки научных проектов", - подчеркивает Энно Ауфдерхайде.

Еще недавно, по его словам, фонд оказывал материальную поддержку партнерам в России, например, финансировал покупку необходимых технических средств, оплачивал поездки российских ученых для участия в международных конгрессах или для научных исследований, например, в далекую Австралию и другие страны. Коммуникация с учеными останется, а финансовую поддержку фонд из-за войны в Украине вынужден приостановить. Раньше немецкая сторона финансировала и проведение различных научных конференций. В год эта сумма составляла примерно от 150 до 200 тысяч евро.

"Нам известно, что военнообязанные мужчины в Украине, среди которых немало ученых, не могут и не хотят покидать свою родину и берут в руки оружие, чтобы защищаться. Нам пишут и ученые-женщины из Украины, которых мы ждали в Германии, о том, что они не смогут приехать и остаются в Украине, чтобы защищать свою родину. Мы с ужасом наблюдаем за тем, как разрушаются города, инфраструктура. Нам известно и о том, что среди мирного населения много жертв, а поток беженцев в страны ЕС, включая Германию, увеличивается. Тем ученым, которым пришлось бежать от войны, мы готовы оказать поддержку, чтобы они смогли в Германии встать на ноги", - говорит в интервью DW генеральный секретарь фонда Энно Ауфдерхайде.

Фонд не закроет двери и перед учеными из России, которые будут вынуждены бежать из страны из-за участия в протестном движении против войны, уверяет его руководитель. Для них, как и для украинских коллег, у нашего фонда есть программа поддержки Philipp Schwartz-Initiative, которая финансируется из средств министерства иностранных дел Германии. В ней могут принять участие ученые с кандидатской степенью из самых различных научных областей, которые могут подтвердить, что их преследовали на родине по политическим мотивам. Само собой эта программа рассчитана и на ученых из Украины, которым пришлось бежать от войны. В Twitter-аккаунте фонда имени Александра фон Гумбольдта https://twitter.com/i/lists/1498237006475931649 создана специальная группа немецких ученых, которые предлагают украинским коллегам, а также российским ученым, вынужденным покинуть России по политическим мотивам, юридическую поддержку и участие в конкретных исследованиях и сотрудничестве в самой Германии.

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