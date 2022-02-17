Полтора года репрессий в белорусских вузах: кто пострадал и за что?

39 студентов признаны политзаключенными, сотни молодых людей прошли через административные аресты и столкнулись с уголовным преследованием. "Задзіночанне беларускіх студэнтаў" (ЗБС, "Ассоциация белорусских студентов") подготовило отчет о том, что происходило в белорусских вузах с 2020-го по январь 2022 года. Масштаб репрессий за полтора года впечатляет.

Репрессии в цифрах

1479 человек из академической среды подверглись репрессиям и давлению. С задержаниями столкнулись почти 500 студентов, 52 попали под уголовное преследование. Больше 260 человек отчислили из вузов по политическим мотивам, по этой же причине работу потеряли не менее 150 преподавателей. И это - далеко не полные данные, которые отражали бы реальное положение дел в вузах, говорит Максим Зафранский, международный секретарь "Задзіночання беларускіх студэнтаў".

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"В отчете мы указывали, что не претендуем на полную картину. Оценить ее сложно, поскольку многие случаи репрессий остаются в тени. Некоторые студенты и преподаватели не хотят делиться тем, что с ними произошло, потому что боятся за свою безопасность и за то, что у них может возникнуть еще бóльшие проблемы", - объясняет Максим Зафранский.

Административные аресты

ЗБС зафиксировало минимум 492 случая задержания студентов по административным статьям. Суммарно они выплатили почти 40 тысяч рублей штрафов и провели под арестом практически 2 тысячи дней. И это данные только по тем делам, результаты которых стали известны ЗБС.

Студент БГУИР (Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники) Ян Солонович, который учился на факультете радиоэлектроники, был первым, на ком силовики применили практику "перезадержаний". В первый раз его арестовали 1 ноября 2020 года - на свободу он вышел 86 суток спустя и практически сразу же уехал из страны.

К студентам БГУ (Белорусского государственного университета) Виолетте Людчик и Роберту Казаку силовики проявили внимание прямо у входа на студенческий фестиваль BSUfest в мае 2021-го. За наклейку с "Пагоней" Роберт получил 15 суток ареста, за стикер с бчб-флагом Виолетта должна была заплатить 2900 рублей, до суда девушка два дня провела в ИВС.

Савелия Дубовика и Ольгу Войтович, теперь уже бывших студентов БГУ, задержали 14 мая 2021 года, когда они пришли к зданию суда, где начали рассматривать "дело студентов". В тот день на ребят составили протоколы об административном правонарушении и отпустили, позже им присудили штрафы, а 1 июня отчислили из университета. После этого Савелия еще раз задержали и дали ему 15 суток якобы за неповиновение.

Екатерина Винникова уже была выпускницей юрфака БГУ, когда к ней "пришли" из-за того, что на вручении диплома она поблагодарила своих преподавателей, в том числе политзаключенного адвоката Максима Знака. Следующие 15 дней она провела на Окрестина.

Некоторых задерживали в общежитиях вузов, пятерых студентов МГЛУ (Минского государственного лингвистического университета) - прямо в здании университета. Тогда, в сентябре 2020 года, в главный корпус вуза вошли сотрудники ОМОН и схватили тех, кто пел "Марсельезу". Позже студентов отпустили, но оштрафовали по составленным протоколам.

Уголовные статьи

Как пишет ЗБС, минимум 52 студента стали фигурантами уголовных дел, 10 из них - осужденные по "делу студентов" - лишены свободы непосредственно за студенческий активизм.

20-летний Артем Боярский приговорен к 5 годам колонии усиленного режима

С уголовным преследованием столкнулись минимум 9 студентов БГУ. 20-летний Артем Боярский, призер олимпиад по химии, приговорен к 5 годам колонии усиленного режима: его обвиняли в создании экстремистского формирования; 23-летний Евгений Калиновский получил 4 года лишения свободы. Двух студентов БГУ - с истфака и юрфака - задержали осенью 2021-го за комментарии о гибели сотрудника КГБ и IT-специалиста. Суда над ними еще не было, их обвиняют в разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Алексея Мочалова из БГУИР осудили на полтора года "домашней химии" по статье о публичном оскорблении представителя власти. Иван Новиков был осужден за участие в марше. Его задержали спустя год после тех событий и приговорили к трем годам исправительных работ. Такое же наказание получила Злата Янукович - студентка химфака БГУ с известного протестного фото.

21-летнего Влада Мартиновича, который учился на лечебном факультете БГМУ (Белорусского государственного медицинского университета) и планировал стать врачом, осудили на 4 года колонии за то, что он вел телеграм-канал. На полгода больше получил Илья Мигно, студент 2-го курса БрГТУ (Брестского государственного технического университета): суд признал его участником массовых беспорядков в Бресте.

Увольнение преподавателей

Преподаватели белорусских университетов не раз оказывались на "сутках" за свою гражданскую позицию. Например, в день приезда Александра Лукашенко в БГУ - это было в январе 2021-го - задержали трех преподавателей вуза. Позже их осудили на 14-15 суток ареста, некоторых - уже во второй раз.

Частой практикой стало увольнение преподавателей в то время, пока они отбывали административный арест. Так, например, произошло с преподавателем БГУ Денисом Тучинским.

Выражение своей гражданской позиции стало поводом для увольнения Юрия Стулова - преподавателя МГЛУ с более чем 50-летним стажем, который вступился за коллег. С ректором Натальей Дулиной прервали трудовые отношения "в связи с прогулами занятий", до этого она поддержала забастовку студентов, а после ее задержали и осудили на 14 суток.

С Еленой Лаевской, которая работала на юрфаке БГУ, попросту не продлили контракт. Многие связывают это с тем, что она - мать бывшего защитника Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского, которого в 2021 году лишили адвокатской лицензии.

"Сейчас многих неугодных преподавателей увольняют или не продляют им контракты, - комментирует Максим Зафранский. - Это можно рассматривать как месть за события 2020 года".

Как еще давят на студенчество?

Не меньше 260 человек отчислили из университетов по политическим мотивам. Но, согласно отчету, это далеко не единственный механизм давления на студентов. Сотням за это время дали выговоры, лишили стипендий и мест в общежитиях, вызывали на профилактические разговоры.

Протесты студентов возле БГМУ в октябре 2020 года

Еще один способ наказания - менять место распределения. Так, к примеру, случилось с выпускницей БГМУ Анастасией Махомет. В марте 2021 года ее задержали во время учредительной конференции Лиги студенческих объединений, но отпустили. Летом ее должны были распределить в Минск, но неожиданно отправили работать в Могилев.

В отчете ЗБС зафиксированы попытки КГБ вербовать студентов для сотрудничества. С этим, к примеру, столкнулся студент Брестского технического университета. В случае отказа от сотрудничества ему угрожали отчислением и перспективой уйти в армию. Студенту пришлось бежать из Беларуси, сейчас он учится в Польше.

По мнению Максима Зафарского, такого размаха репрессий не было ни в 2006 году, ни в 2010-2011-м. Они сильно повлияли на репутацию белорусских вузов. В меньшей степени это сказалось на привлекательности вузов для абитуриентов: в некоторых из них набор уменьшился, как, например, в Академию МВД или Военную академию, "но в целом госуниверситеты выбирают, как и раньше". "И причина в том, что альтернативы практически нет: не все белорусские семьи могут позволить себе образование за границей", - говорит Зафарский.

А вот на партнерстве с зарубежными университетами ситуация сказалась ощутимее. "Есть случаи, когда некоторые европейские вузы прерывают сотрудничество (с белорусскими вузами - Ред.) или замораживают его на неопределенный срок, поскольку репрессии никак не соответствует принципам Болонского процесса", - говорит Максим.

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