Цена за диплом врача в Беларуси - 10 лет несвободы?

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Чтобы решить проблему нехватки врачей, в Беларуси могут ввести обязательную 10-летнюю отработку для выпускников медвузов. Что об этом думают студенты-медики?
В Беларуси из года в год усиливается дефицит работников в сфере здравоохранения. По состоянию на середину декабря 2021 года в стране не хватает 3175 врачей-специалистов и примерно столько же медсестер. Об этом свидетельствуют данные из Общереспубликанского банка вакансий. Не так давно проблемой озаботился и Александр Лукашенко, который пригрозил ввести десять лет обязательной отработки для выпускников белорусских медвузов, обучавшихся на бесплатной основе. Десятилетняя отработка, по его мнению, поможет бороться с текучкой кадров в медицине.
Сейчас в Беларуси существует двухлетнее распределение для тех, кто учится за счет бюджета (отработка в учреждении, которое определит университет или ведомство, оплачивавшее учебу – Ред.). К чему может привести увеличение этого срока? Поможет ли это побороть трудовую миграцию врачей? Что об этом думают сами студенты и что намерены делать?
Нынешние и бывшие преподаватели Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) угрозы Лукашенко всерьез не воспринимают и не комментируют. По их мнению, воплотить в жизнь его планы не реально. "Нет инструментов, чтобы такое сделать. Просто тогда образованию будет конец. Это сказано для информационного хаоса", - отметила в разговоре с DW одна из бывших сотрудниц вуза.
Студенты тоже не очень верят в перспективу 10-летней отработки. "Говорить можно все, что угодно, на деле всегда по-другому получается. Я обучаюсь платно, для меня это не актуально, но у студентов это вызвало гнев, прежде всего, из-за беззакония. Когда один человек решает судьбы будущих врачей, становится очень грустно, - делится Павел. - Это все обернется бедой для белорусской медицины. Недостаток медперсонала - уже большая проблема для Беларуси, политика удержания людей не приведет ни к чему хорошему".
"Попытка залатать единичные дыры корабль не спасет. Пока не решат проблемы, из-за которых уезжают врачи, нехватка кадров не исчезнет. Разве что, постараются привлекать иностранцев, но для них у нас очень много барьеров и мало выгоды", - говорит еще одна студентка БГМУ.
Между тем, собеседница DW из Витебского медуниверситета, считает, что Лукашенко своевременно озаботился проблемой миграции врачей. "Наш президент выразил действительно важную мысль, касающуюся массовой миграции врачей. Обучение в наших университетах стоит недорого, если сравнивать с другими странами. Студенты учатся, отрабатывают 2 года и уезжают. Работать в Беларуси некому", - рассуждает девушка.
На вопрос, готова ли она сама отработать по распределению 10 лет, ответить затруднилась: "На данный момент ничего сказать не могу, я только на 2-м курсе. Непосредственно о практике судить рано. Думаю, более объективную оценку смогут дать студенты старших курсов".
"Даже если закон примут в этом году, отрабатывать такой срок должны будут уже новые студенты, которые окончат обучение через семь лет. Люди просто не пойдут на такое", - уверен бывший студент БГМУ. Если власти попытаются ввести новые правила для нынешних учащихся, то, считает собеседник, многие просто уйдут. Абитуриенты же, по его мнению, будут чаще выбирать платное образование, а значит - проходной балл снизится, а цены за обучение вырастут. "Родители начнут думать: "Если за те же деньги мой ребенок сможет учиться в Европе, зачем ему учиться в Беларуси?", - отмечает собеседник.
В том, что введение 10-летней отработки приведет к неизбежным проблемам в белорусской медицине, уверена и выпускница БГМУ Анастасия Махомет. В последний год учебы она возглавляла студенческий профсоюз медуниверситета.
"После университета люди не всегда могут выбирать специальность, иногда попадают в ту, в которой не хотели бы работать. Тогда два пути: или пытаться переквалифицироваться или уходить из медицины", - говорит Анастасия. С 10-летним распределением и то, и другое становится практически невозможным.
По словам Мохамет, довольно часто именно молодых специалистов ставят на места, на которых никто не хочет работать. "Кроме того, молодой специалист полностью зависит от главврача, который может сменить человеку специальность: пришел терапевт, а больнице нужен хирург. Ребята, которым нравится их место работы, как правило, остаются там и после распределения. Но так везет не всем", - отмечает Анастасия.
Также собеседница считает, что проблемы будут возникать с продолжением учебы в клинической ординатуре (конечная ступень получения высшего последипломного образования для выпускников медицинских вузов после интернатуры - Ред.), в которой не могут обучаться те, кто отрабатывает распределение.
"Два года - это нормально, потому что нужен стаж, но если установят 10 лет, то люди будут набираться опыта, но терять качество каких-то базовых знаний. Уровень медицинского образования в стране снизится, узких специалистов не будет. Как следствие - коллапс системы здравоохранения", - говорит Анастасия.
"Сам факт наличия распределения - это пережиток советской модели образования. Под формулировкой "мы даем выпускникам первое рабочее место", государство просто закрывает недостаток кадров в своих структурах", - убежден секретарь по правовым вопросам Ассоциации белорусских студентов (Задзіночанне беларускіх студэнтаў, ЗБС - Ред.) Максим Ковалев.
У выпускников медвузов распределение начинается только после интернатуры (первичная, последипломная форма обучения будущего медработника после окончания профильного вуза - Ред.), т. е. примерно в 25 лет.
"Через 10 лет врачу - 35. За это время могут появиться семья, дети, жизнь не стоит на месте. И человек, по сути, привязан к конкретному месту. На мой взгляд, это косвенно нарушает конституционные права: свобода вступать и выходить из трудовых отношений, свобода выбора места жительства", - говорит Ковалев.
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