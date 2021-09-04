Что происходит в Беларуси на рынке труда: много вакансий, но люди уезжают

Даже по официальным данным, число уволившихся в организациях Беларуси в 2021 году заметно превышает количество тех, кто трудоустроился. Согласно сведениям Национального статистического комитета, за январь-июль нынешнего года - без учета малого бизнеса - белорусские предприятия приняли на работу более 361 тысячи человек, а уволили за тот же период свыше 411 тысяч.

Даже в 2020 году, который считается кризисным из-за пандемии и послевыборной ситуации в стране, трудоустроенных на работу в Беларуси было больше. При этом сейчас многие вакансии долгое время остаются не востребованными.

Медики в дефиците

Особенно показательным выглядит положение в медицинской сфере. К примеру, в банке вакансий госслужбы занятости по Брестской области на 1 сентября имелось более 500 предложений для врачей и почти столько же - для медсестер и фельдшеров.

Брестская областная больница

По словам начальника управления по здравоохранению Брестской облисполкома Виктора Михаловского, в регионе не хватает врачей узкой специализации - офтальмологов, отоларингологов, онкологов, инфекционистов, хирургов. Наиболее остро ощущается дефицит врачей-стоматологов - при потребности в сто специалистов в Брестскую область распределены только десять.

Чиновники от медицины не связывают нехватку кадров в этой сфере с уровнем заработной платы, считая, что она вполне соответствует нынешней экономической ситуации в стране. Однако с таким мнением согласны далеко не все медицинские работники.

Зарплата врачей не устраивает

Екатерина трудится в одной их детских поликлиник Бреста и рассказывает, что сейчас даже у многих врачей, работающих на полную ставку, зарплата не всегда превышает 1000 белорусских рублей (примерно 330 евро в пересчете). "Чтобы получать больше, надо или брать дополнительную нагрузку, или подрабатывать в частных медицинских центрах - но это не у всех получается", - говорит Екатерина.

Она считает, что именно поэтому ее коллеги стали искать варианты с трудоустройством за границей, при этом в самом Бресте на данный момент требуется порядка 90 врачей. "Мои знакомые чаще всего выбирают соседнюю Польшу: даже на первых порах врач там может получать в три раза больше, чем в Беларуси, а дальше все зависит от уровня квалификации", - уточняет Екатерина. Сама она по семейным обстоятельствам уезжать за рубеж пока не планирует, но не исключает, что на такой шаг решится в будущем, если ситуация в белорусской медицине не будет улучшаться.

Уехать и не вернуться

О перспективах трудоустройства за пределами Беларуси все чаще задумываются и представители других профессий, среди которых выделяются водители, строители и высококвалифицированные рабочие. Брестчанин Евгений имеет специальность электрогазосварщика, но в последние годы работал в родном городе водителем маршрутного такси, поскольку там платили больше. Осенью 2020 года Евгений получил предложение трудоустроиться по своей основной специальности в частной компании в литовском городе Мажейкяй и теперь ни о чем не жалеет.

Многие вакансии в Беларуси долгое время остаются не востребованными

"Зарабатываю я сейчас намного больше, чем дома, хотя по белорусским меркам и в Бресте считался высокооплачиваемым работником", - поделился собеседник DW. При этом он добавил, что ранее никогда не интересовался политикой и даже на выборы ходил редко.

Но, побывав в отпуске в Беларуси и увидев, какая там ситуация, признается, что раньше даже представить не мог, что в стране будут происходить такие вещи: "Какая-то атмосфера страха и неопределенности, отсутствия перспектив". Если раньше, по словам Евгения, он намеревался спустя какое-то время вернуться на родину, то теперь всерьез рассматривает вопрос, чтобы перевезти в Литву свою семью.

Чем чревата трудовая миграция

На то, чем грозит утечка кадров из Беларуси из-за политического кризиса и экономической неопределенности из-за введенных Западом санкций, обращают внимание и эксперты. Как отмечает экономист Андрей Левко, к концу 2021 года по уровню доходов Беларусь может опуститься на последнее место в Европе. "Средняя зарплата белоруса еще лет пять назад значительно превышала аналогичные показатели в Украине и Молдове, однако теперь эти страны почти сравнялись с нами по величине доходов, а остальные соседи Беларуси ушли далеко вперед", - констатирует Левко.

По его словам, мало кто в стране доверяет и данным официальной статистики, которая декларирует среднюю зарплату в размере 1400 белорусских рублей (около 470 евро). На самом деле во многих районных центрах и в сельской местности даже вдвое меньший доход считается по нынешним временам достойным заработком. Еще в досанкционные времена ситуация в белорусской экономике оценивалась экспертами довольно сдержанно на фоне отсутствия реформ и преобладания госпредприятий, многие из которых генерируют убытки и рассчитывают на помощь из бюджета.

Теперь же не только политические репрессии, но и закручивание гаек в сфере бизнеса вместе с уничтожением частной инициативы может, по мнению наблюдателей, стать дополнительным стимулом для трудовой миграции. Что лишь усугубит положение как в реальном секторе, так и в бюджетной сфере, где и сейчас хватает проблем.

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