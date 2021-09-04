Что происходит в Беларуси на рынке труда: много вакансий, но люди уезжают
Не только политические репрессии заставляют белорусов задумываться о том, чтобы покинуть страну. Все больше становится трудовых мигрантов, которые недовольны уровнем доходов на родине.
Даже по официальным данным, число уволившихся в организациях Беларуси в 2021 году заметно превышает количество тех, кто трудоустроился. Согласно сведениям Национального статистического комитета, за январь-июль нынешнего года - без учета малого бизнеса - белорусские предприятия приняли на работу более 361 тысячи человек, а уволили за тот же период свыше 411 тысяч.
Особенно показательным выглядит положение в медицинской сфере. К примеру, в банке вакансий госслужбы занятости по Брестской области на 1 сентября имелось более 500 предложений для врачей и почти столько же - для медсестер и фельдшеров.
Брестская областная больница
По словам начальника управления по здравоохранению Брестской облисполкома Виктора Михаловского, в регионе не хватает врачей узкой специализации - офтальмологов, отоларингологов, онкологов, инфекционистов, хирургов. Наиболее остро ощущается дефицит врачей-стоматологов - при потребности в сто специалистов в Брестскую область распределены только десять.
Чиновники от медицины не связывают нехватку кадров в этой сфере с уровнем заработной платы, считая, что она вполне соответствует нынешней экономической ситуации в стране. Однако с таким мнением согласны далеко не все медицинские работники.
Зарплата врачей не устраивает
Екатерина трудится в одной их детских поликлиник Бреста и рассказывает, что сейчас даже у многих врачей, работающих на полную ставку, зарплата не всегда превышает 1000 белорусских рублей (примерно 330 евро в пересчете). "Чтобы получать больше, надо или брать дополнительную нагрузку, или подрабатывать в частных медицинских центрах - но это не у всех получается", - говорит Екатерина.
Она считает, что именно поэтому ее коллеги стали искать варианты с трудоустройством за границей, при этом в самом Бресте на данный момент требуется порядка 90 врачей. "Мои знакомые чаще всего выбирают соседнюю Польшу: даже на первых порах врач там может получать в три раза больше, чем в Беларуси, а дальше все зависит от уровня квалификации", - уточняет Екатерина. Сама она по семейным обстоятельствам уезжать за рубеж пока не планирует, но не исключает, что на такой шаг решится в будущем, если ситуация в белорусской медицине не будет улучшаться.
Уехать и не вернуться
О перспективах трудоустройства за пределами Беларуси все чаще задумываются и представители других профессий, среди которых выделяются водители, строители и высококвалифицированные рабочие. Брестчанин Евгений имеет специальность электрогазосварщика, но в последние годы работал в родном городе водителем маршрутного такси, поскольку там платили больше. Осенью 2020 года Евгений получил предложение трудоустроиться по своей основной специальности в частной компании в литовском городе Мажейкяй и теперь ни о чем не жалеет.
Многие вакансии в Беларуси долгое время остаются не востребованными
"Зарабатываю я сейчас намного больше, чем дома, хотя по белорусским меркам и в Бресте считался высокооплачиваемым работником", - поделился собеседник DW. При этом он добавил, что ранее никогда не интересовался политикой и даже на выборы ходил редко.
Но, побывав в отпуске в Беларуси и увидев, какая там ситуация, признается, что раньше даже представить не мог, что в стране будут происходить такие вещи: "Какая-то атмосфера страха и неопределенности, отсутствия перспектив". Если раньше, по словам Евгения, он намеревался спустя какое-то время вернуться на родину, то теперь всерьез рассматривает вопрос, чтобы перевезти в Литву свою семью.
Чем чревата трудовая миграция
На то, чем грозит утечка кадров из Беларуси из-за политического кризиса и экономической неопределенности из-за введенных Западом санкций, обращают внимание и эксперты. Как отмечает экономист Андрей Левко, к концу 2021 года по уровню доходов Беларусь может опуститься на последнее место в Европе. "Средняя зарплата белоруса еще лет пять назад значительно превышала аналогичные показатели в Украине и Молдове, однако теперь эти страны почти сравнялись с нами по величине доходов, а остальные соседи Беларуси ушли далеко вперед", - констатирует Левко.
По его словам, мало кто в стране доверяет и данным официальной статистики, которая декларирует среднюю зарплату в размере 1400 белорусских рублей (около 470 евро). На самом деле во многих районных центрах и в сельской местности даже вдвое меньший доход считается по нынешним временам достойным заработком. Еще в досанкционные времена ситуация в белорусской экономике оценивалась экспертами довольно сдержанно на фоне отсутствия реформ и преобладания госпредприятий, многие из которых генерируют убытки и рассчитывают на помощь из бюджета.
Теперь же не только политические репрессии, но и закручивание гаек в сфере бизнеса вместе с уничтожением частной инициативы может, по мнению наблюдателей, стать дополнительным стимулом для трудовой миграции. Что лишь усугубит положение как в реальном секторе, так и в бюджетной сфере, где и сейчас хватает проблем.
Смотрите также:
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Кризис с мигрантами - новые санкции?
Страны Балтии обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС и призывают Брюссель расширить санкции против Минска. Литва выступает за новые меры против "Белавиа", так как, по данным литовского МИД, авиакомпания вовлечена в перевозку нелегальных мигрантов. О санкциях Запада, уже принятых после выборов президента Беларуси в 2020 году, - в фотогалерее DW.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Ответ ЕС на насилие
Санкции против Минска стали ответом на фальсификацию итогов выборов, жесткий разгон мирных протестов и репрессии против гражданского общества. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома
В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Лукашенко в черном списке ЕС
Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Третий пакет санкций Евросоюза
Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Штрафные меры против белорусских предприятий
В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Авиабойкот после инцидента с Ryanair
В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
МАЗ и БелАЗ в штрафном списке
В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Секторальные санкции Евросоюза
В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Совместный ответ на перехват Ryanair
Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Масштабные санкции из США
Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Новые санкции Великобритании и Канады
А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Белорусская оппозиция "за" санкции
Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Когда снимут санкции с Беларуси
Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.