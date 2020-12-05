Не надо никого держать: как Лукашенко борется с "утечкой мозгов" из Беларуси

Белорусские власти обратили внимание на проблему "утечки мозгов" из страны, обострившуюся после президентских выборов 9 августа и продолжающихся с тех пор протестов против шестого срока Александра Лукашенко.

Известно, что значительную долю протестующих составляют студенты, а также жители столицы и крупных городов - квалифицированных кадры, которые востребованы и за рубежом. Волна насилия и репрессий вынуждает их покидать страну. Только в Польшу, Украину и Литву с начала августа из Беларуси выехали более 13 тысяч человек. И власти начали реагировать на складывающуюся ситуацию.

Придать внешней миграции возвратный характер

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая перед депутатами парламента 2 декабря, заявил, что пора менять миграционное законодательство. По словам премьера, "значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой "утечки мозгов".

Среди участников акций протест а в Беларуси много студентов и квалифицированных специалистов

В прошлом власти в Минске не раз высказывались по поводу "утечки мозгов" из страны. Причем общий смысл сказанного обычно сводился к простому тезису: если кто-то захотел - пусть уезжает, не надо никого держать.

Например, Александр Лукашенко так комментировал отъезд некоторых белорусов за границу:"Вот сегодня пришла информация из Латвии, некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?".

Поправки в закон "О гражданстве"

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун считает, что белорусы отправляются за рубеж не из-за политической ситуации в стране: "Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции ... белорусам, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу".

Многие белорусские айтишники уезжают из страны или задумаются об эмиграции

К слову именно МВД, было инициатором поправок в закон "О гражданстве", в котором предусмотрены случаи лишения белорусского гражданства. 13 ноября законопроект представила депутат нижней палаты парламента, "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич.

По ее словам, он предусматривает возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. Документ также исключает возможность избежать ответственности за преступление с помощью прекращения гражданства. Правда, пояснила депутат, последняя норма коснется только натурализованных граждан - то есть тех, кто приехал в страну и получил белорусское гражданство.

Лукашенко угрожает студентам и медикам

Между тем после президентских выборов из Беларуси только в Польшу, Украину и Литву выехали более 13 тысяч человек. Среди них много студентов. Александр Лукашенко публично обещал проблемы белорусским студентам, которые учатся сейчас в Польше: "Пусть там обучаются, должны будут здесь диплом подтвердить. Хоть у нас там договор есть".

Студентам, которые принимают участие в акциях протеста в Беларуси, он тоже не сулил ничего хорошего: "Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу".

Также Лукашенко запретил впускать в Беларусь врачей, уехавших работать в Польшу: "Следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал".

29 октября проблемы с въездом в страну возникли у многих белорусов - после того, как Александр Лукашенко поручил укрепить границу: "Мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты".

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