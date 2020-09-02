Немецкий экономист: Беларуси грозит потеря интеллектуальной элиты

Свыше 150 экономистов из более чем 25 стран обратились с открытым письмом в интернете к тем представителям властей и правоохранительных органов Беларуси, которые "хотят лучшего для своей страны и ее граждан". Оно содержит предупреждение, что "катастрофические экономические последствия для граждан Беларуси неизбежны в случае военного насилия и дальнейшего нарушения прав человека и экономических прав".

Под призывом к представителям белорусского госаппарата "встать на правильную сторону истории" подписались, в частности, автор программы рыночных экономических реформ в Польше в 1990-е годы Лешек Бальцерович и известные российские экономисты Сергей Алексашенко и Владислав Иноземцев. DW взяла интервью у одного из немецких подписантов воззвания. Профессор Гидо Фрибель (Guido Friebel) возглавляет в университете имени Гёте во Франкфурте-на-Майне кафедру управления персоналом.

Deutsche Welle: Услышав, что международные эксперты выступили с предупреждением о возможных катастрофических экономических последствиях нынешней ситуации в Беларуси, первым делом можно подумать: уж не призывают ли они прекратить массовые протесты и забастовки ради макроэкономической стабилизации?

Гидо Фрибель: Вовсе нет! Ключевой посыл письма: Беларуси угрожает нынешняя линия поведения авторитарных структур, именно она может нанести огромный ущерб белорусской экономике. При этом особый упор в тексте делается на недопустимости нарушения прав человека - как политических, так и экономических. Именно поэтому я и подписал это письмо, когда ко мне обратились некоторые коллеги, прежде всего - польские.

- В письме указывается на три ключевые опасности для экономики Беларуси: отток человеческого и финансового капитала, снижение кредитного рейтинга и рост долговой нагрузки, макроэкономическая дестабилизация и девальвация национальной валюты. Какую из этих угроз вы считаете наиболее значительной?

Профессор Гидо Фрибель

- Наибольшую опасность я вижу в том, что в случае дальнейшего обострения политической ситуации Беларусь может потерять свою интеллектуальную элиту. Может возникнуть ситуация, когда образованные, предприимчивые, инновационно мыслящие люди будут просто вынуждены покинуть свою страну.

Так, для белорусской экономики весьма важен динамично развивающийся IT-сектор, а в этой сфере работают как раз весьма мобильные люди. Было бы фатально, если бы им пришлось уехать. Потеря человеческого капитала, которым Беларусь весьма богата, стала бы, на мой взгляд, самой серьезной проблемой.

- А насколько велика опасность снижения кредитного рейтинга Беларуси из-за продолжающегося политического противостояния?

- Конечно, длительная политическая дестабилизация может привести к снижению странового рейтинга. Но не будем забывать: рейтинговые агентства, анализируя кредитоспособность страны, учитывают состояние демократии и ситуацию с правами и свободами человека, это - часть их системной оценки. В нашем письме мы, к примеру, указываем, что экономическая свобода оказывается под угрозой, когда государство берет под свой контроль большой частный банк, как это произошло в Беларуси.

- Как мог бы выглядеть, с экономической точки зрения, оптимистический сценарий дальнейшего развития ситуации в Беларуси?

- Он состоял бы в уходе Лукашенко и создании некоего компромиссного правительства, в которое вошли бы представители как прежнего режима, так и оппозиции. Это правительство договорилось бы о некоторых основополагающих политических принципах - свобода СМИ, прекращение преследований протестующих, а в экономической сфере, скажем, уделило бы повышенное внимание предприятиям малого и среднего бизнеса, поскольку они - динамичные, инновационные, они смогут двинуть страну вперед.

- А каков пессимистичный сценарий, опять-таки с экономической точки зрения?

- Самой большой проблемой стала бы вынужденная международная изоляция Беларуси - или ее самоизоляция. А если будет еще и ограничена свобода передвижения, которая из-за коронавируса и так уже пострадала, то это станет очень серьезным ударом, особенно по экономике знаний и занятым в ней людям.

- Способен ли российский рынок компенсировать Беларуси сотрудничество со странами Запада, если тем придется ввести эмбарго против режима Лукашенко в случае возможных широкомасштабных насильственных действий против населения?

- Я не могут себе представить, что дальнейшее сближение с одним большим партнером способно компенсировать утрату других. Это не сработает. Особенно в инновационных секторах белорусской экономики.

- А насколько хорошо вы знакомы с экономической ситуацией в Беларуси?

- Я не специалист конкретно по этой стране, но уже многие годы занимаюсь изучением процесса трансформации политических и экономических систем, в качестве консультанта участвовал в приватизационных проектах на территории бывшей ГДР и в России, к тому же являюсь издателем научного журнала Economics of Transition and Institutional Change ("Экономики переходного периода и институциональные изменения"), так что неплохо информирован о том, что происходит в России и в соседних с ней государствах.

Смотрите также:

История отношений Беларуси и Евросоюза Остановка на старте Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

История отношений Беларуси и Евросоюза Основа разногласий В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции за репрессии Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

История отношений Беларуси и Евросоюза Посольские скандалы Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество в "Восточном партнерстве" Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

История отношений Беларуси и Евросоюза "Евронест" - без депутатов из Беларуси 1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

История отношений Беларуси и Евросоюза Минск не устраивает формат Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество есть, а договора нет Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономическое партнерство Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

История отношений Беларуси и Евросоюза Помощь от Евросоюза С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

История отношений Беларуси и Евросоюза Упрощение визового режима 9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней. Автор: Галина Петровская

