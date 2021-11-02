Белорусы о "е-здоровье". Как помогают репрессированным врачам?

"Врачам было невозможно стоять в стороне и оставаться равнодушными, когда мы видели столько насилия. Поэтому мы ходили на воскресные марши и делали отдельные акции медиков", - рассказывает Ольга Садовская, бывший клинический фармаколог 6-й Городской клинической больницы города Минска. Из-за своей активности она была задержана, несколько суток провела в изоляторе, а теперь была вынуждена покинуть Беларусь.

Впрочем, эта история не единственная. С началом протестов в Беларуси сотни медицинских работников столкнулись с арестами, штрафами, а главное - с увольнениями по политическим мотивам. Как сейчас живут репрессированные медики, чем им помогает фонд медицинской солидарности и проект “е-здоровье” - у DW.

Белорусские врачи без проблем находят работу за границей

Сама Ольга Садовская репрессированным медиком себя не считает, ведь решение об увольнении летом 2021 года она приняла самостоятельно, хотя на это были веские причины: "На работе был постоянный прессинг, но не со стороны администрации. Я знаю, что из комитета по здравоохранению и Минздрава были звонки с настойчивой просьбой меня уволить, однако из-за моей отработки это было сделать не так просто, да и в больнице меня ценили". Кроме того, Ольга Садовская проходит свидетелем по уголовному делу, была на допросах в Следственном комитете - из-за этого посчитала, что оставаться в стране опасно.

Теперь врач работает в Варшаве в стартапе, который занимается медицинским приложением. "Интересно, что я до сих пор не знаю, как меня уволили, возможно, даже по статье - мне так и не вернули трудовую книжку, работодатель не выходит на связь. Но вообще мне не на что жаловаться, кроме понимания, что я вряд ли смогу в ближайшее время вернуться домой. Еще я скучаю по медицинской практике", - делится с DW Садовская.

Еще один минский врач (DW не называет имя и должность из-за опасений героя за безопасность родственников в Беларуси. - Ред.) в августе 2021 года просто не дождался продления контракта. "Меня забрали в ноябре 2021 года, когда активно задерживали врачей, отсидел сутки. А потом на работе просто демонстративно заботился о соблюдении трудовых прав и не участвовал в том, в чем не должен, например, в субботниках. Поэтому даже не знаю, что было большим триггером для увольнения", - рассказывает мужчина.

Сейчас врач живет в Украине: "Я уже устроился на работу по специальности, сейчас оформляю документы и скоро я должен приступить. Особых проблем не было, за 2 месяца нашел работу".

Проект "е-здоровье": помощь врачам и польза для пациентов

Кроме того, минский врач и Ольга Садовская сейчас задействованы в работе на проекте "е-здоровье", который функционирует как онлайн-платформа, где пациенты могут получить консультацию. "Идея возникла осенью, когда стали репрессировать медиков, а ковид еще не победили. Я разбираюсь в телемедицине, и у нас возникла идея создать сервис, который позволит врачам продолжать медицинскую деятельность, а пациентам получить помощь, тем более, что много запросов пациентов не требуют очной встречи с доктором", - рассказывает сооснователь проекта Владимир Свирков.

В одной из минских клиник (фото 2020 года)

Сейчас на платформе более 70 врачей по 30 направлениям, в основном те, кто были уволены по политическим мотивам, однако количество желающих сотрудничать медиков постоянно растет. "Мы всех врачей проверяем, просим документы и подтверждение квалификации. Потом врач получает индивидуальный номер, включается в платформу и начинает консультации. После этого все документы в целях безопасности удаляются, никаких данных на платформе не хранится", - поясняет Свирков.

Для белорусов консультации бесплатны, но есть возможность оставить пожертвования, которые потом распределяются Фондом медсолидарности среди врачей в зависимости от загруженности и могут достигать размера белорусской зарплаты. Треть врачей, по словам Свиркова, от гонорара отказываются. "Всего за время платформы было проведено более 3000 консультаций, из них по вопросам ковида за последние полторы недели - более 500".

Во время недавнего прямого эфира со Светланой Тихановской Владимир Свирков заявил, что их команда готова передать этот уникальный для Беларуси проект Минздраву, но никто из ведомства не попытался с ними связаться. "Когда мы победим, на основании этого сервиса можно будет строить всю систему электронной медицины в Беларуси. Это серьезная система, которая позволит экономить деньги и повысить качества оказания помощи", - считает сооснователь "е-здоровья".

Как фонд медсолидарности помогает репрессированным врачам

Впрочем, проект "е-здоровье" - это не единственная поддержка репрессированных медиков. В момент массовых увольнений врачей осенью прошлого года был создан Фонд медицинской солидарности, который оказывает финансовую поддержку медицинским работникам. Представитель Фонда Андрей Ткачев рассказывает, что средства на выплаты медикам собирают краудфандингом и делают выплаты в 1500 евро за увольнение: "Кроме того, мы предоставляем юридические консультации, помогали с оплатой штрафов, компенсировали медикам пребывание на "сутках", ведь они полмесяца не работали".

Всего, по словам Ткачева, за полтора года фонду известно о более 100 репрессированных медиках, более 250 человек были задержаны и суммарно отсидели около 2000 суток, врачам присудили штрафов на сумму 20 тысяч долларов. "Однако это только вершина айсберга: многие из страха к нам не обращаются, другие отказываются от помощи. Репрессированных медиков намного больше".

В Минздраве есть "черные списки" медиков

Так, Ткачев рассказывает, что сейчас в Минздраве появились "черные списки": там врачи, которые участвовали в протестах, отбывали арест или просто подписались за альтернативных кандидатов. Точная цифра врачей в "черном списке" фонду неизвестна, но речь идет о тысячах. "Есть открытые цифры дефицита из республиканского банка вакансий, там порядка 10 тысяч медработников. И в условиях жуткой нехватки врачей и очередной волны коронавируса у нас продолжаются увольнения по политическим мотивам", - говорит представитель фонда медсолидарности.

Попав в "черный список", медицинский сотрудник уже вряд ли сможет найти работу в Беларуси, и, как говорит Ткачев, большинство репрессированных врачей покидают страну и успешно находят работу за границу: "Как правило, хороших специалистов с руками и ногами забирают и дают зарплату раз в 5 выше, чем в Беларуси".

Такая тенденция Ткачева расстраивает, ведь уехавшие врачи, увидев нормальный уровень жизни и человеческое отношение, могут не захотеть возвращаться домой. "Это серьезная проблема для всей системы здравоохранения", - резюмирует Андрей Ткачев.

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