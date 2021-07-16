На два года в тюрьму. Как Лукашенко расправился со студентами

Год назад, 12 ноября, в так называемый "черный четверг", КГБ Беларуси задержал пять студентов минских вузов, преподавательницу БГУИР и выпускницу медуниверситета. Обыски прошли у них дома и в офисе Ассоциации белорусских студентов (Задзіночанне беларускіх студэнтаў, ЗБС - Ред.). По окончании следствия в деле об организации "маршей студентов" оказалось 12 обвиняемых. 16 июля 2021 года их осудили по статье о нарушении общественного порядка. Приговор - от двух до двух с половиной лет лишения свободы. DW поговорила с их родственниками и друзьями.

Участники "дела студентов" не надеются на УДО

По "делу студентов" осуждены 12 человек - студенты БГУ Егор Канецкий, Илья Трахтенберг, Ксения Сырамалот, Татьяна Екельчик, студентки БГПУ Кася Будько и Яна Орбейко, бывшие студентки БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Академии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, а также преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница Медуниверситета, член основного состава Координационного совета, помощник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Алана Гебремариам. Правозащитное сообщество признало всех их политзаключенными. Недавно участников "дела студентов" перевели из СИЗО в белорусские колонии.

"Самой последней этапировали Касю Будько. Она писала, что ее подготовили к переезду, но не отправили. Кася целый день просидела в стакане (очень маленькая камера. - Ред). Она очень ждала перевода в колонию", - говорит секретарь внешних связей ЗБС Дарья Рублевская.

В тоже время, по ее словам, активистке, участнице основного состава Координационного совета оппозиции, представительнице Светланы Тихановской по делам молодежи Алане Гебремариам во время нахождения в СИЗО не передавали письма. "Была блокада корреспонденции, она тяжело переживала, что не было никаких новостей о знакомых и от знакомых. Алана чувствовала себя покинутой", - рассказывает собеседница DW. Несмотря на то, что участники дела студентов не надеются на досрочное освобождение, они хорошо держатся, отмечает Дарья Рублевская.

После СИЗО люди привыкали не держать руки за спиной

"Илью этапировали в колонию, мы получили официальное уведомление с раскладом по передачам, звонкам и прочему. Писем давно не было, я виделся с Ильей перед его днем рождения, 6 октября. Он держался хорошо, спокойно. Стрижку снова короткую сделал. Рассказывал, что по возможности занимается спортом", - делится новостями о сыне отец Ильи Трахтенберга Виталий.

Анастасия Булыбенко в колонии встречалась с комиссией по условно-досрочному освобождению, в письме родным девушка рассказала, поскольку не признала вину и не встала "на путь исправления", результат этой и дальнейших подобных комиссий очевиден.

"У Насти закончился карантин, девочек распределили по отрядам, но информации подробной пока нет. Их вакцинировали, первый укол прошел тяжело, но сейчас все хорошо. Настроение с переводом в колонию стало лучше - нет решеток на окнах, не нужно (вставать. - Ред.) "лицом к стене и руки за спину", есть свобода в передвижении, больше людей рядом", - говорит мать Анастасии Оксана Огурчикова.

"В первых письмах из колонии все ребята рассказывали, как после СИЗО привыкали не держать руки за спиной и не поворачиваться лицом к стене. И еще все пишут про небо, какое оно огромное, без решетки. Люди отвыкли от этого", - отмечает также сестра преподавательницы БГУИР Ольги Филатченковой, Мария.

Семья виделась с Ольгой перед отправкой из СИЗО в женскую колонию Гомеля, тогда настроение у нее было бодрое. Во время карантина Ольга работала на кухне, времени писать письма, по словам Марии, у сестры было мало. "В колонии разрешают и долгосрочные, и краткосрочные свидания. Оля хочет написать прошение на встречу со всеми родными", - рассказывает Мария.

К годовщине "черного четверга" ЗБС проводит неделю студенчества

В списке белорусских политзаключенных - 53 представителя академического сообщества, 42 студента, 7 несовершеннолетних, которых, как говорят в ЗБС, белорусские власти лишили права на образование, трое преподавателей.

К годовщине "черного четверга" Ассоциация белорусских студентов проводит неделю студенчества. Планируются акции за границей, активности, во время которых будут рассказывать о том, что белорусское студенчество это не только репрессии, "дело студентов", но и активисты, которые до сих пор остаются в Беларуси и продолжают борьбу.

"Мы даем понять властям, что не смирились. Они утихомирили наши физические акции, но при этом никакого соглашения, никакого принятия ситуации не происходит", - отмечает Дарья Рублевская.

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