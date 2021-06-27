 Репрессии в вузах ведут к ″деградации академической сферы″ в Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 22.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Репрессии в вузах ведут к "деградации академической сферы" в Беларуси

Из белорусских вузов по политическим мотивам массово увольняют преподавателей. Чем это может обернуться для образования и науки в стране? DW поговорила с учеными и экспертами.

Белорусский государственный университет (БГУ)

Белорусский государственный университет (БГУ)

В Беларуси продолжаются массовые увольнения оппонентов власти. "Черные списки" спустили и во многие вузы. Сейчас известно примерно о 150 политически мотивированных увольнениях преподавателей и ученых в стране.

Списки "неблагонадежных" преподавателей в вузах

С филологического факультета Белгосуниверситета (БГУ) в ближайшее время будут уволены не менее десяти преподавателей. DW пообщалась с двумя из них. Из соображений безопасности они пожелали сохранить анонимность.

По словам собеседников, руководству факультета спущены списки "неблагонадежных" сотрудников. Как считают преподаватели, составляли их, скорее всего, в КБГ. В одном  - те, с кем достаточно провести профилактическую беседу, второй -  список на увольнение. В него попали преподаватели, записавшие в сентябре 2020 года видеообращение против насилия в отношении мирных протестующих и в поддержку задержанных студентов. Также, вероятнее всего, будут уволены сотрудники факультета, привлекавшиеся к административной ответственности за участие в протестах.

"С кафедры зарубежной литературы - три ведущих специалиста. Их уход будет иметь катастрофические последствия", - говорят преподаватели. Сотрудникам  предлагают написать заявление на увольнение по соглашению сторон. Тем, кто отказывается, угрожают, что они будут иметь дело с силовыми структурами.

Первые увольнения на филфаке прошли сразу после выборов 2020 года. Тогда в защиту коллег преподаватели пытались писать коллективные письма в ректорат в министерство образования, но это ни на что не повлияло. Критического же числа готовых в знак солидарности уволиться или объявить забастовку не набралось.

С 2020 года из БГУ уволили около 150 преподавателей и исследователей

"Меня, конечно, увольнения возмущают, но не удивляют. Ведь это происходит сейчас во всех отраслях. Еще летом прошел слух, что к концу года ожидается "зачистка" всех политически активных преподавателей" - комментирует экс-доцент Минского государственного лингвистического университета, член Координационного совета белорусской оппозиции Наталья Дулина. По ее мнению, все академическое сообщество должно проявить солидарность и попытаться отстоять уволенных коллег, даже если тех, скорее всего, не восстановят на работе.

"Похожая ситуация была осенью прошлого года. Когда мы узнали, что одной нашей преподавательнице не продлят контракт, мы отреагировали на это, я заявила ректору, что мы не допустим, чтобы людей увольняли по политическим мотивам, и молчать не будем, - вспоминает Дулина. -  Я  - плохой пример, потому что как раз меня впоследствии и уволили. Но если все - и врачи, и рабочие, и актеры, и преподаватели - будут реагировать, думаю, все закончится быстрее. И потом, есть менее радикальный способ: когда преподавателя вуза увольняют, его предмет должны вести другие, но коллеги имеют право отказаться от дополнительной нагрузки".

Экс-доцент Минского государственного лингвистического университета, член Координационного совета белорусской оппозиции Наталья Дулина

Наталья Дулина

"Не все готовы открыто рассказывать про свое увольнение из-за соображений безопасности. Из тех, кто публичен, Наталья Дулина (экс-доцент МГЛУ), Виктор Шадурский (экс-декан факультета международных отношений БГУ), Алла Кожинова (профессор БГУ с 200 научными публикациями), - говорит представитель инициативы "Честный университет", объединяющей активистов-студентов и преподавателей белорусских вузов, Олег Давыдчик. -  Недавно мы запустили сайт, где агрегируем статистику по репрессиям внутри университета. С 2020 года мы знаем про 147 случаев. Это истории, верифицированные командой "Честного университета", но мы понимаем, что таких случаев гораздо больше".

По информации, которая есть у инициативы, в некоторых университетах (БГУ, БГЭУ) в списках на увольнение - по 200-300 сотрудников. "К сожалению, администрации белорусских вузов, в первую очередь, стараются не защитить коллектив и идеалы своего университета, а выслужиться перед министерством образования и КГБ. Часто увольняют преподавателей, которых невозможно заменить", - отмечает Давыдчик.

Уволенные преподаватели рискуют навсегда "выпасть из профессии"

"Увольняли и увольняют тех, кто видит связь между развитием общества и развитием науки и образования, кто убежден, что свобода мышления, высказывания, дискуссии является ценностью, которая связывает академическую сферу с интересами гражданского общества, с развитием страны", - уверена профессор Европейского гуманитарного университета, представитель Светланы Тихановской по вопросам образования и науки Татьяна Щитцова. По ее словам, мировой тренд - повышение роли университета в жизни общества, но в Беларуси увольняют как раз тех преподавателей, которые могли бы способствовать его развитию.

Профессор считает, что поддержка фундаментальной науки никогда не была среди приоритетов режима Лукашенко. Кроме того, в течение более чем 20 лет в стране наблюдается кризис в сфере социогуманитарного знания, которое не может развиваться из-за давления госидеологии. "Нынешние репрессии против ученых и преподавателей ведут к деградации академической сферы, деморализации профессорско-преподавательского состава в институциях внутри страны", - говорит Татьяна Щитцова.

По ее словам, преподаватели и ученые, уволенные по политическим причинам, рискуют навсегда "выпасть из профессии". Из тех, кто вынужден был покинуть страну, у ученых, занимающихся физико-математическими и естественными науками, есть неплохие шансы найти работу за границей и остаться в профессии - чего, к сожалению, нельзя сказать о социогуманитарных науках. "Ситуация, когда мы осознаем угрозу исключения белорусского академического дискурса из глобального контекста, требует нового фокуса в коммуникации с нашими западными партнерами. Сейчас важно выработать формы поддержки, которые бы имели институциональный характер. Было бы актуально, к примеру, обсудить с представителями немецких фондов, университетов возможности создания в Германии центра белорусских исследований", - считает профессор Щитцова.

Смотрите также:

  • цепь солидарности в Минске - люди стоят с бело-красно-белым флагом

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи солидарности

    Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

  • Протестующие с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Дворовые протесты

    Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

  • На стене граффити, посвященные аварии на ЧАЭС

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Политические граффити

    В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

  • Белорусы с заклеенными красно-зеленой лентой глазами в видеоролике

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Видео-ролики

    К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

  • Люди с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи свободы в других городах Беларуси

    На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

  • Бело-красно-белый флаг в небе, прикрепленный к белым и красным воздушным шарам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белые флаги в небе

    В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

  • Плакаты Свободу Диме Яновскому в руках у людей, лиц которых не видно из-за плакатов

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Акции солидарности с политзаключенными

    Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

  • Импровизированный бело-красно-белый флаг на потоке лифта

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символика в лифтах

    Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

  • Рисунок на асфальте - Мы разам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Рисунки на асфальте

    "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

  • наклейка на входе в лифт - бело-красно-белый флаг

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Наклейки в подъездах

    Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

  • Пальцы руки, ногти которых выкрашены в белы и красный цвета

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белый маникюр

    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 20:36

Лукашенко пугает студентов отчислениями, белорусы стоят в цепях солидарности. DW Новости (27.10.20)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку"  

Активистка из Беларуси – о протестах, репрессиях, солидарности и эмиграции  

Также по теме

MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 14, 2020: A man holds a sign reading While you're in offices, students are in detention facilities during an opposition rally outside Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS

Ученый: в ЕС может появиться университет для репрессированных Лукашенко и Путиным 27.06.2021

Ученые и деятели культуры в открытом письме обратились к Еврокомиссии с просьбой поддержать создание Восточноевропейского университета для репрессированных студентов и преподавателей из Беларуси и России.

Mogilev-MGU - Staatliche Universität von Mogilev. Mogilev, Belarus, 10.06.2021 -- Autor -Alexandr Burakov, DW-Korrespondent in Mogilev, Belarus. Herr Burakov hat alle Rechte für die Bilder der DW zur Verfügung gestellt. via Pavel Los

В Могилевском государственном университете - массовые политические увольнения 14.06.2021

Практически все преподаватели, замеченные на массовых акциях протеста либо уличенные в нелояльности властям Беларуси, предупреждены об увольнении. Что происходит в учебном заведении, в материале DW.

MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 14, 2020: People take part in an opposition rally outside Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on 9 August, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS

"Вы подставляете вуз". Как научным работникам в Беларуси мстят за протесты 07.04.2021

Многие сотрудники белорусских вузов поддержали акции протеста и выступили против насилия в отношении мирных граждан. DW - о двух женщинах, которые поплатились за это своей работой и свободой.

Реклама

Самые читаемые сегодня

В ФРГ ужесточат ограничения в связи с пандемией  

СМИ: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность  

Защитит ли бустерная прививка от "омикрона"? Фактчекинг  