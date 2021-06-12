 В Могилевском государственном университете - массовые политические увольнения | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 14.06.2021

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Беларусь

В Могилевском государственном университете - массовые политические увольнения

Практически все преподаватели, замеченные на массовых акциях протеста либо уличенные в нелояльности властям Беларуси, предупреждены об увольнении. Что происходит в учебном заведении, в материале DW.

Belarus I Universität Mogilev

В последний день весны в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова закончила работу специально созванная аттестационная комиссия. По результатам ее работы в начале прошлой недели сразу три знаковых для города преподавателя - два профессора и доцент - были уведомлены о скором увольнении. Все трое принципиально вели лекции на белорусском языке.

Но это лишь часть айсберга, говорят собеседники DW, чистки неугодных длятся уже полгода и продолжатся до осени.

Университет в Могилеве: ученик увольняет учителя

Профессору кафедры археологии и истории Беларуси Александру Агееву до пенсии оставалось доработать всего два года. Однако ему было предложено написать заявление на увольнение по согласию сторон. Альтернативой было увольнение по статье якобы о недостаточной квалификации.

Александр Агеев

Александр Агеев

Причина проста - ученый неоднократно был замечен среди участников акций протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси и давно считался человеком нелояльным режиму. В Могилеве он - человек известный, был депутатом горсовета и членом топонимической комиссии горисполкома, а с другой стороны, участвовал в неформальной инициативе "Общественный магистрат" и в работе неправительственной организации "Центр городских инициатив".

Бывшие коллеги Александра Агеева, попросившие не называть их имен, отмечают, что с профессором администрация поступила наиболее цинично. Ведь председателем аттестационной комиссии являлся проректор университета Олег Дьяченко - в прошлом студент Агеева.

Александр Агеев отказался раскрывать все подробности увольнения из-за опасений за коллег - чистки еще не закончились. Но на вопрос корреспондента DW, правда ли, что ему предложили публично покаяться на одном из государственных телеканалов, он не стал отрицать, что такой факт действительно имел место.

Историк, географ, журналист

Судьбу Александра Агеева повторил и профессор кафедры естествознания Игорь Шарухо, отдавший университету почти 30 лет жизни. Он также активно участвует в общественной жизни города, возглавляет местное отделение Белорусского географического общества.

В комментарии для DW он привел цитату Макса Вебера в качестве своего кредо: "В университете на трибуне я даю знания, а свои политические взгляды могу высказывать дома или с друзьями". Профессионалы должны оставаться работать, считает Игорь Шарухо, а происходящее теперь в его альма-матер называет одним словом: "Дурость".

Игорь Шарухо

Игорь Шарухо

Впрочем, оба ученых не отрицают, что еще зимой знали о публичном высказывании экс-сотрудника одного из белорусских силовых ведомств о необходимости уволить из университета "одного историка, одного географа и одного журналиста". Намек теперь легко угадывается.

Третьей жертвой стал преподаватель отделения журналистики Виталий Евменьков. Доцент, кандидат наук, он сперва отучился в университете, а потом отработал здесь 21 год. О том, что ему пришлось написать заявление по взаимному соглашению сторон, он сообщил на своей страничке в соцсетях.

Дать развернутый комментарий для DW он отказался, так как 22 июня пройдет последняя защита дипломных работ его выпускников и он боится им навредить. А оценку происходящему он дал жесткую: "Если коротко, это 1937 год".

Характеристики на неугодных

Экс-директор Музея истории Могилева Алексей Батюков, который сам в феврале пережил политическое увольнение, объясняет нежелание попавших в опалу говорить о своем увольнении опасением навредить остающимся коллегам и студентам. Мы видим лишь вершину айсберга, отмечает он, на самом деле количество потерявших из-за политики работу в университете идет на десятки, что для учебного заведения критично.

Первый "исход" случился еще зимой. ВУЗ покинули работники, выходившие ранее на акции протеста либо подписавшие петиции за новые выборы. Если учесть, что обычно на кафедре работает около 20 человек, поясняет Батюков, то увольнение трех-четырех преподавателей, ведущих профильные дисциплины, наносит по ней колоссальный удар.

Александр Лукашенко - в центре на стенде выпускников университета

Александр Лукашенко - в центре на стенде выпускников университета

Теперь же аттестационная комиссия в мае требовала от заведующих кафедрами негативные характеристики на неугодных. Но те, даже будучи лояльными власти, отказывались давать, по сути, ложные показания. Теперь и на них оказывается давление. Например, их переводят на полставки, что, конечно, повлечет увольнение летом или осенью.

Здесь учился Лукашенко

Руководитель варшавского Центра политического анализа Павел Усов когда-то также отучился в могилевском госуниверситете и до 2005 года работал там преподавателем. На его памяти, говорит он, это уже третья или даже четвертая волна чисток.

Учебное заведение, считает он, деградирует на глазах и интеллектуально, и кадрово. Оно уже давно не пользуется популярностью у абитуриентов, из-за чего приходится "оптимизировать" целые факультеты - например, объединили истфак и филфак. 

А объясняется все просто, говорит Павел Усов - здесь учился Александр Лукашенко. Ну и не надо забывать, что выше упомянутый Олег Дьяченко является членом Совета Республики. Идеологические требования здесь крайне высокие. "Никакой даже формальной нелояльности быть не может", - резюмирует Павел Усов.

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    Автор: Ольга Верасович


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