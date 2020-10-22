 Лукашенко требует выгонять оппозиционеров из вузов Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.10.2020

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Беларусь

Лукашенко требует выгонять оппозиционеров из вузов Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что студентов, участвующих в несанкционированных митингах, нужно отчислять. Такое же меры, по его словам, следует принимать в отношении оппозиционно настроенных преподавателей.

Ситлуэт демонстранта на фоне бело-красного флага

Александр Лукашенко потребовал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных акциях протеста. "Студенты, пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза", - заявил Лукашенко во вторник, 27 октября, в Минске.

По словам белорусского правителя, такие же меры должны приниматься и в отношении оппозиционно настроенных преподавателей вузов. "То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - сказал он.

Лукашенко также обратился к родителям школьников и студентов с требованием "убрать своих детей с улицы", чтобы "потом не было больно". "А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона", - пригрозил он.

Участие во всеобщей забастовке

Накануне студенты крупнейших вузов Беларуси активно участвовали во всеобщей забастовке, объявленной одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской. В акции участвовали, в частности, студенты БГУ, БНТУ, БГУИР и МГЛУ. Милиция применила спецтехнику для разгона студентов и жесткие задержания.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает этих результатов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек.

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  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

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  • Протесты в Минске

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    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

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    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

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    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

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    Автор: Виктория Зарянка


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