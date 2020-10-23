Забастовка в Беларуси после ультиматума Лукашенко. Кто в ней участвует?

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", - заявила Светлана Тихановская, предъявляя властям Беларуси "народный ультиматум", состоящий из трех требований: отставка Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных.

Так как до 25 октября остаются считанные дни, аозвученные требования не выполнены и, вероятно, выполнены не будут, белорусы стали готовиться к национальной забастовке. Кто собирается бастовать и будет ли успешной акция протеста 26 октября?

Не первая забастовка в Беларуси за время протестов

Грядущая забастовка 26 октября - не первая за время почти трехмесячных протестов в Беларуси. Уже спустя неделю после президентских выборов, когда стало известно о пытках и насилии белорусских силовиков в отношении мирных протестующих, на стачки и акции солидарности вышли работники крупнейших государственных промышленных гигантов страны - Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, "Беларуськалий", "Гродно-Азот" и другие.

Правда, до полномасштабной забастовки дело так и не дошло, акции солидарности и стачки продлились несколько дней. Белорусские СМИ тогда писали, что бастующих работников запугивали увольнениями и арестами.

Затем 16 сентября некоторые малые предприятия, магазины, кафе и рестораны присоединились к общенациональной акции солидарности. Тогда на работу на один день не вышли такие компании, как магазин одежды ZNWR и LSTR, шоурум The young clothes, рок-клуб TNT, бар "БанкиБутылки" и многие другие. Некоторые из них подтвердили DW свое намерение присоединиться и к предстоящей забастовке, но объявлять открыто об этом не готовы, так как после предыдущей акции столкнулись с повышенным вниманием со стороны проверяющих органов.

"Не можем работать, будто нас это не касается"

Впрочем, среди предпринимателей нашлись те, кто уже объявил об участии в забастовке 26 октября. "Простите, но всеми сотрудниками принято решение о страйке против насилия и беззакония. Мы не можем работать, будто нас это не касается. Соответственно, с 26 октября магазин прекращает работу на неопределенный срок", - заявило руководство магазина антиквариата "Буржуазные ценности" в своих социальных сетях.

Листовки, призывающие белорусов присоединиться к забастовке

Не планирует работать со следующего понедельника фирма suntro.by из небольшого города Лида, которая занимается продажей ультрафиолетовых ламп. "На улицы нам не дают выходить, так хоть таким образом мы выразим свое мнение о происходящих в стране событиях", - рассказывает директор фирмы Александр Антропов. Вместе с тем, в успех забастовки он не сильно верит: "Забастовка должна быть массовая, а если будут бастовать единицы, это ни к чему не приведет".

Присоединиться к национальному ультиматуму решили и некоторые индивидуальные предприниматели. "Я работаю сам на себя, но все равно хочу поддержать забастовочное движение, потому что наша сила - в единстве. Сейчас, как никогда, важно не только проявить солидарность, но и открыто об этом заявить. Это придаст смелости и решимости тем, кто еще сомневается", - пишет на своей странице в Facebook фрилансер в сфере IT Ян Агеенко. По его словам, с 26 октября предприниматель прекращает принимать заказы на дизайн и создание сайтов, а также оказывать консалтинговые услуги корпоративным клиентам.

Крупные заводы планируют бастовать

Но без сомнения, главные надежды белорусской оппозиции направлены на забастовки крупнейших государственных промышленных предприятий, стачка которых в действительности может повлиять на ситуацию. Термист из Минского моторного завода (ММЗ), председатель независимого профкома завода Андрей Комлик-Яматин сообщил DW, что работники планируют 26 октября собраться на территории завода возле дирекции и обсуждать выдвинутые ими требования.

"Забастовка - это фактически единственный рычаг, который в рамках мирного протеста можно противопоставить государственной машине террора. В наших руках находятся рычаги влияния на экономику", - говорит активист.

Сейчас на ММЗ активно действует недавно созданный независимый профком, который координирует бастующих. Однако, по словам Андрея Комлика-Яматина, говорить о потенциальном числе участников забастовки трудно, ведь все зависит от работников и активистов на заводе: "Может в воскресенье будет жесткий разгон, и это сработает как триггер для забастовки. А может наоборот -Лукашенко скрутят и отвезут в Гаагу, а люди выйдут праздновать". Как говорит член независимого профкома, рабочие считают, что смогут достичь своих целей с помощью забастовки.

Будет ли забастовка масштабной?

Бастовать на территории завода, организовав шествие по цехам, планируют и работники Минского тракторного завода (МТЗ). "Настроение у заводчан боевое. Когда мы вышли бастовать в первый раз, большинство людей сбросило пар и успокоилось. Но сейчас после ультиматума Тихановской многие рабочие снова хотят уйти в стачку, мы даже удивились их количеству. Некоторые бригадами планируют бастовать, а где-то и вся смена - а это полцеха", - рассказывает Вадим Пайвин, недавно уволенный с МТЗ электромонтер, а теперь - член независимого профкома, который в отсутствие стачкома на заводе координирует стачечное движение.

Минский тракторный завод намерен присоединиться к национальной забастовке

Как говорит активист, на МТЗ выйти на забастовку может около 30% работников завода, а это 5-6 тысяч человек: "И это будет хороший результат. Завод в таком случае встанет колом". Однако Пайвин отмечает, что это его оценки, и в целом вопрос о количестве участников забастовки довольно трудный.

Вместе с тем, Сергей Антусевич, заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), который объединяет движение независимых профсоюзов в Беларуси, считает, забастовки по смыслу Трудового кодекса в Беларуси не будет. "Белорусские рабочие и служащие лишены права на забастовку, и это главная проблема, которую нужно решать. То, что происходит сейчас - акция гражданского неповиновения, и это ценно для всего рабочего движения. Ведь такого не было с начала 90-х годов прошлого века", - говорит зампредседателя БКДП.

Смотрите также:

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Самый массовый митинг в истории современной Беларуси На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Защитные маски и отсутствие социальной дистанции Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Место мужчин заняли женщины Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской "Хватит бояться - пора сопротивляться!" Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Митинг прошел без задержаний Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было. Автор: Марина Барановская

