"Вы подставляете вуз". Как научным работникам в Беларуси мстят за протесты

За последние семь месяцев с начала протестов в Беларуси давлению по политическим мотивам подверглись более 130 белорусских сотрудников вузов и ученых. Свыше 50 из них были уволены, еще 16 ушли по собственному желанию. 33 человека отбыли разные сроки административного ареста, более десяти человека были оштрафованы. Такими данными располагает Офис по образованию кабинета Светланы Тихановской.

Отвечая на запрос DW, в офисе сообщили, что что самые распространенные формы репрессий - "квазиправовые", выглядящие неполитическими: непродление контракта или увольнение якобы по собственному желанию. Больше всего пострадали сотрудники столичных вузов - БГУ, БГУИР, а также Академии наук.

Это то, что известно на данный момент. Но, как отмечают в инициативе "Честный университет" (ЧУ), много случаев увольнения и фактов давления остаются незамеченными. Эта общественная инициатива помогает обжаловать выговоры, трудоустроиться или получить стипендию для продолжения академической деятельности тем, кто был уволен. В частности, по одной из программ немецкого общества DGO такие лица участвуют в разработке онлайн-курсов для европейских университетов. По данным ЧУ, помощью только этой программы с октября воспользовались 30 сотрудников вузов Беларуси.

Уволена на репосты и цепь солидарности

Среди них и Ирина Б. (имя изменено по просьбе собеседницы). Она работала в одном из столичных университетов и была уволена в числе первых после начала протестов. В августе 2020 года Ирина участвовала в женской цепи солидарности в центре Минска. И когда вернулась в вуз через два часа после акции, ректор об этом уже знал. "Мне сразу прилетело предупреждение: "Как же так? Вы подставляете вуз". При этом акция была против насилия, а не с какими-то политическими требованиями", - рассказывает девушка в интервью DW.

Одна из женских мирных акций в августе 2020 года в Минске

Она не считает себя политически активной, в соцсетях лишь иногда делала репосты сообщений знакомых. "У меня много друзей за границей, поэтому старалась писать по-английски. Тогда еще не так много говорили о нас, и мне хотелось распространить информацию", - поясняет Ирина. Но в вузе, как оказалось, за активностью сотрудников в соцсетях следили и в середине сентября ее снова вызвали к ректору: "Мне высказали претензии, что я пишу по-английски. Это было им особенно неприятно".

Проблемным для администрации вуза было и то, что на одном мероприятии, где Ирина представляла университет, она была в одежде красно-белого цвета. "Наверное, от меня ожидали, что я извинюсь и обещаю больше так себя не вести. Я знаю, что многие так делали. Но я не могу сидеть и молчать. Сказала, что поступаю по совести, поэтому решение за вузом", - вспоминает девушка.

В ее вузе, в отличие от других минских университетов, больших протестов не было, но руководство стремилось точечно выявить тех, кто как-то поддерживал протесты в городе, "чтобы волнения не распространились дальше среди других сотрудников". Уже в конце сентября Ирину поставили перед выбором: либо она увольняется по соглашению сторон, либо ее увольняют по статье с отметкой в трудовой книжке. Ирина выбрала первый вариант.

Сейчас она учится заочно в аспирантуре, хотя не уверена, позволят ли ей сохранить место и далее. Раз в полгода приходит на заседание кафедры. Отношение бывших коллег на личном уровне осталось доброжелательным, говорит Ирина, а с руководством она больше не общалась. Над ответом на вопрос, почему многие сотрудники вузов и ученые решили поддержать протесты в 2020-м, она долго не задумывается.

"Мне близки гуманистические ценности. И когда пришло время высказаться в их защиту, промолчать для меня было невозможным - как и для большинства людей, которые вышли. Они поняли, что есть нечто большее. Да, это была солидарность со студентами, но также и понимание того, что ты не можешь сейчас остаться в стороне. Потому что если ты это сделаешь, то будут страдать другие, которые придерживаются таких же ценностей", - уверена Ирина.

Выступила против беззакония - стала политзаключенной

Оставаться в стороне не смогла и 41-летняя Ольга Филатченкова из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Сотрудники и студенты этого вуза поддержали протесты прошлой осенью. Несколько десятков преподавателей объявили забастовку и записали видеообращение против репрессий и беззаконности. Ольга была в их числе. Она также подписалась под обращением белорусских ученых к властям с требованием прекратить насилие в отношении мирных граждан.

Ольга Филатченкова

В "черный четверг" 12 ноября к ней домой пришли из КГБ с обыском, после чего Ольгу задержали. По сей день она находится под стражей, белорусские правозащитники признали ее политзаключенной. Для семьи Ольги задержание было большим шоком. Она в разводе, растит семилетнюю дочь и 18-летнего сына. Девочку родственники вывезли в Украину, потому что, как они объясняют DW, "были прецеденты, когда маму сажали, а детей забирали в приют".

"Несовершеннолетний ребенок - дополнительный рычаг давления. Мы сказали ей, что мама в командировке. Она сильно страдает, плачет почти каждый день, спрашивает: "Когда мама вернется? А мама не умерла?", - рассказывает мать Ольги и сама едва сдерживает слезы. То, что из всех протестовавших преподавателей на такой долгий срок задержали именно ее дочь, она объясняет ее уязвимостью, а формальным поводом считает записанное видеообращение.

Не протестовать Ольга не могла, подчеркивают родственники, она всегда была активным, увлекающимся человеком. В прошлом году "на волне всеобщего интереса к политической ситуации и понимания, что надо в этой жизни что-то менять" Ольга впервые стала независимым наблюдателем на выборах (связанные с ее работой наблюдателем записи силовики изъяли при обыске). Позже присоединилась к акциям протеста. "Ее сподвигла абсолютная несправедливость. Уже настолько это накопилось. Довели толерантных белорусов так, что пошли все - и даже нейтральные люди, которые никогда не задумывались о политике. И сказать дочери, нет, не ходи, мы не могли", - делится мама Ольги.

Письма из СИЗО

Сейчас родственники Ольги Филатченковой ощущают большую поддержку от коллег и студентов вуза. Ей пишут письма, отправляют посылки, оплатили адвоката и подписали петицию об освобождении. "Студенты писали, что лучшего преподавателя у них не было никогда. Прислали ей задачи, - рассказывает мама Ольги. - Помощь со всех сторон оказывали. Хотелось бы всех этих людей увидеть и сказать им спасибо!"

По словам родственников, сама девушка сохраняет позитивный настрой. В СИЗО разучивает на прогулках с сокамерницами танцы, которым сама научилась некогда на курсах. В письмах старается не сообщать о плохом. "Я же когда-то в любом случае выйду. Так что сохраняем психическое и физическое здоровье и выше нос. Да, несправедливо, да, абсолютный бред. Но на данный момент так", - зачитывает одно из писем ее сестра. В марте Ольге впервые разрешили свидание с родственниками - и она после четырех месяцев разлуки смогла увидеть сына и маму.

Ольгу обвиняют в организации либо участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В конце марта дело, предположительно, передали в суд. В сообщении Генпрокуратуры говорится, что среди обвиняемых - бывший ассистент кафедры одного из вузов Ф., 1979 года рождения. Надежды на то, что Ольгу вскоре освободят, у родственников мало. Судя по последним приговорам, перспектива не радужная, констатируют они. В случае признания виновной Ольге Филатченковой грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Смотрите также:

