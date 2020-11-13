Лукашенко мстит? За что в Беларуси увольняют историков

Институт истории Национальной академии наук Беларуси не продлил контракты с несколькими учеными, которые ранее открыто выступали против действий белорусских властей. Администрация института в комментариях CМИ сообщила, что это связано с завершением пятилетней программы научных исследований и реорганизацией, а не с гражданской позицией данных сотрудников. DW поговорила с учеными об их увольнениях и том, какие исторические параллели напрашиваются в связи с ситуацией в Беларуси.

Не продлили контракт за письмо с осуждением насилия

Среди тех, с кем Институт истории не продлил контракт, оказалась старший научный сотрудник Центра всеобщей истории и международных отношений Екатерина Кривичанина. Примечательно, что Кривичанина более года возглавляла в институте профсоюзную организацию. Это, по ее словам, не очень устраивало руководство - администрация хотела, чтобы эту должность занял другой человек, но Екатерину и ее заместителя поддержал коллектив.

После жестокого разгона протестов в Беларуси 9-12 августа сотрудники Института истории написали открытое письмо, в котором выразили недоверие к результатам выборов, осудили насилие и террор со стороны силовиков. За несколько месяцев заявление подписала половина коллектива.

Екатерина Кривичанина

Ученые также выходили к институту с плакатами. На одном из них было написано: "1937-2020". "Понятно, мы проводим параллели 1930-х годов и нынешнего времени: отсутствие возможности высказать свое мнение, контроль не только за твоими политическими взглядами, но и за возможностью проявления любой гражданской позиции, а также контроль государства над всеми сферами: наука, образование, культура. Единственное, чего у нашего государства нет, в отличие от СССР, так это идеология", - комментирует Кривичанина.

Профсоюз Института истории создал фонд поддержки сотрудников, которые были незаконно задержаны или пострадали от действий властей: "6 наших коллег были задержаны за участие в мирных акциях или просто возле дома. Одного из них силовики избили, его история не могла не вызвать нашу солидарность. Мы написали письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси Михаилу Орде, просили, чтобы федерация высказалась, если нет - начинаем выходить из профсоюза". После этого на Кривичанину стало давить руководство, постоянно вызывали "на разговор", предлагали уйти с профсоюзной должности и уволиться, а сейчас просто не стали продлевать контракт.

Историки, считает собеседница, могут раньше замечать негативные тенденции в обществе, которые вначале кажутся незначительными, а потом вырастают в большие проблемы: "Еще в 1970-е из Института истории увольняли людей за их позицию. От нас ушел в политику лидер Белорусского народного фронта Зенон Позняк и многие другие".

Уволили за бело-красно-белый флаг

"Процесс выживания людей, которые стоят на демократических, на национальных позициях, начался не вчера: всегда из Института истории убирали тех, чье мнение не совпадало с мнением руководства. Но того, что происходит сейчас, даже я не припомню. Социально-политические события в стране, развязали руки руководству и ускорили процесс. Если так продолжится, то на исторической науке в государственных учреждениях можно поставить крест", - комментирует ситуацию заведующий отделом генеалогии, геральдики и нумизматики, а по совместительству заместитель председателя профсоюзной организации Института истории Алексей Шаланда. С ним также не продлят контракт, ликвидируют и отдел, которым руководил ученый.

Алексей Шаланда

Шаланда считает, что для увольнения было несколько причин: это и заявление сотрудников института, в котором они осудили действия властей, и, как и в случае с Екатериной Кривичаниной, профсоюзная деятельность, и заключение, которое ученый дал одному из адвокатов насчет бело-красно-белой символики: "Ко мне обратилась адвокат - ее клиентке инкриминируют уголовную статью за нарисованные на асфальте бело-красно-белые полосы и надпись: "Жыве Беларусь!". Меня попросили дать экспертное заключение, несут ли эти цвета какую-то угрозу общественному порядку".

Что ученый и сделал. В частности, в заключении говорится, что "сам национальный бело-красно-белый флаг в своем материальном воплощении не носит экстремистского характера, не является символом каких-либо политических сил и не требует санкции в своем применении, так как объективно является историко-культурной ценностью белорусского народа, подобно гербу "Погоня".

В целом, считает Алексей Шаланда, дискуссия о национальной символике должна вестись в научных рамках, а не по пропагандистским лекалам или политическим обвинениям: "В истории хватает примеров, когда мы можем этот флаг, эти цвета видеть в самых разных ситуациях, в самых различных исторических контекстах. Как пример, сам Александр Лукашенко в 1994 году под этим флагом принимал присягу, и совсем недавно, когда он был в Академии наук, сказал, что флаг ни в чем не виноват, виноваты люди, которые его использовали, скажем так, в той или иной ситуации".

Сначала задержали, теперь могут уволить

Старший научный сотрудник Института истории Андрей Мацук занимается историей права и говорит, что таких судов, как сейчас в Беларуси, не было даже в 18 веке: "Могу сказать, что в 18 веке были намного более объективные суды. Были адвокаты, рассматривались жалобы. Там, действительно, была система права, законы, которые исполнялись. Сейчас законов нет, есть приказы, которые становятся обязательными для исполнения".

Это Мацук узнал на собственном опыте. Историк был задержан 24 сентября недалеко от дома - ОМОН в тот вечер задерживал всех, кто находился в районе, где проходила акция солидарности.

Андрей Мацук

За 13 суток административного ареста Мацук побывал в изоляторе на Окрестина в Минске и в Жодино: "За это время было три или четыре прогулки, учитывая, что в июне я переболел коронавирусом, мне прогулки были необходимы. Со мной сидели очень достойные люди. Это, действительно, срез всего общества: айтишники, рабочие, машинист метро".

Андрей Мацук пока не уволен из Института истории, но признается, что находится в подвешенном состоянии: есть информация, что в институт пришла бумага, в которой запрашивают информацию о задержанных сотрудниках и о том, какие меры к ним приняты. Сообщить просят в течение 10 дней.

Все собеседники DW уверены, что сотрудников, которые не боятся выражать свою гражданскую позицию, продолжат увольнять из Института истории. Делать это будут, в том числе и под маркой оптимизации, реорганизации и уменьшения финансирования. Не исключено, что Института истории в прежнем виде в Национальной академии наук больше не будет.

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