 Прогулки под зонтом и табличка на доме: за что судят в регионах Беларуси? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 03.04.2021

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Беларусь

Прогулки под зонтом и табличка на доме: за что судят в регионах Беларуси?

Пока в Минске и крупных городах Беларуси продолжаются суды по фактам "массовых беспорядков" и сопротивления силовикам, в регионах, где не было больших протестов, тоже проходят необычные процессы.

Здание суда в Кобрине

Здание суда в Кобрине

Белорусские власти уверяют, что протестные настроения пошли на убыль, однако судебный конвейер продолжает работать практически без остановки. Это касается рассмотрения дел, так или иначе связанных с общественно-политической обстановкой, сложившейся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. Примечателен тот факт, что суды по делам, так или иначе связанным с протестами, регулярно проходят сейчас в небольших городах, где массовых акций не происходит уже давно.         

Штраф за табличку на доме "неправильной" расцветки

В районном центре Иваново, расположенном в Брестской области, на нынешней неделе судили местного жителя Андрея Дражина. 26 марта мужчину навестили четыре милиционера, которых заинтересовала табличка на доме, выполненная в бело-красной расцветке, и с надписью названия улицы Комсомольской на латинице.

Вывеска, которую сочли символом протеста, с названием улицы в Иваново Брестской области

Вывеска с названием улицы, в Иваново Брестской области. Власти сочли табличку символом протеста

В результате на хозяина дома составили протокол за "проведение пикетирования путем вывешивания таблички" и задержали на трое суток до суда. Андрей Дражин вину не признал. "В протоколе написали, что будто бы я сейчас вывесил на фасад своего дома для публичного обозрения эту табличку: но она висела уже пять лет на высоте трех метров и никого это не волновало", - рассказывает мужчина.

В суде выяснилось, что табличка с названием улицы в бело-красных цветах бросилась в глаза проезжавшему сотруднику ГАИ. Процесс вел судья Николай Стасевич, которого больше всего интересовало, почему табличка на доме была сделана именно в такой расцветке - символе протестного движения.

Андрей Дражин заявил, что никаких политических целей не преследовал. "Я не предполагал, что у кого-то эта табличка вызовет такие ассоциации: если бы дали предписание снять, я бы это сделал. А не так, что сразу надо было задерживать", пояснил мужчина. Тем не менее житель Иваново был признан виновным в нарушении Закона о массовых мероприятиях и оштрафован на 1160 белорусских рублей (примерно 375 евро).

Прогулка под зонтом довела учительницу до суда

В том же городе Иваново еще одной нарушительницей стала местная учительница Елена Пуцыкович: ее признали виновной не только в нарушении законодательства о массовых мероприятиях, но и неповиновении сотрудникам милиции. Поводом послужила прогулка учительницы и ее подруг по улицам родного города с бело-красно-белыми зонтами.

Красно-белый зонт, который посчитали символом протеста

Красно-белый зонт, который посчитали символом протеста

Когда группа из пяти женщин проходила мимо здания Ивановского РОВД, оттуда выбежали полтора десятка милиционеров. Как пояснил один из сотрудников, выступавший в суде в качестве свидетеля, женщин остановили "в связи с совершением правонарушения", но задерживать не стали, "чтобы не причинить телесные повреждения".

Как отметила Елена Пуцыкович, во время судебного заседания она задавала вопрос: является ли фраза "пройдемте в РОВД, а статья найдется" законным требованием сотрудника милиции? Ответа женщина не получила, а суд Ивановского района присудил ей штраф в размере 1485 белорусских рублей (около 480 евро) и наложил арест на ее автомобиль до уплаты штрафа.

Выяснилось также, что после суда начальник Ивановского РОВД Сергей Котик обратился в местный райисполком с просьбой провести "профилактические мероприятия в отношении Елены Пуцыкович и других граждан, признанных виновными в участии в несанкционированном мероприятии". Примечательно, что письмо было направлено несмотря на то, что решение суда первой инстанции обжаловалось в суде Брестской области.

За оскорбление милиционера - "домашняя химия" 

В суде Пружанского района Брестской области в последние дни марта рассматривалось уголовное дело в отношении местной жительницы Людмилы Карасовской, которую обвиняли в оскорблении сотрудника милиции. Согласно обвинению, в одном из Telegram-чатов в комментарий под фото милиционера женщина написала слово "скот".

По этому факту завели уголовное дело, а из заключения судебно-лингвистической экспертизы следовало, что данное слово имеет "негативную оценку лица мужского пола", является грубым и оскорбительным в отношении потерпевшего. Людмила Карасовская свою вину признала частично: была на эмоциях, оскорбить или обидеть милиционера не хотела и совсем не ожидала, что это может привести к уголовной ответственности.

Сам потерпевший заявил в суде, что приведенное слово считает "оскорбительным, унижающим мою честь и достоинство, дискредитирующим в глазах общественности, что формирует неприязненное отношение ко мне". Он также подал гражданский иск на возмещение морального вреда (поскольку получил "нравственные страдания") с учетом принесенных обвиняемой публичных извинений.

Впрочем, эти извинения не помогли Людмиле Карасовской: ей назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года ("домашняя химия") и обязали возместить моральный вред милиционеру на сумму 300 рублей, что составляет почти 100 евро.

Аресты и штрафы за ленточки в парке

В еще одном городе Брестской области - Кобрине - на День Воли (25 марта) также не было замечено массовых акций, зато были задержанные за украшение местного парка бело-красно-белыми лентами и распространение листовок. 

В результате, врач-педиатр Юлия Рафалович была подвернута аресту на семь суток. Три пенсионерки - Людмила Белоусова, Ольга Алексиюк, Инна Суджум - получили штрафы по 290 рублей, а суд над многодетной матерью Мариной Жук пока отложен.

Пока Юлия Рафалович находится в изоляторе, появилась информация, что она может быть уволена из местной больницы. "В городе сейчас собирают подписи в ее поддержку, поскольку это однозначно преследование детского врача с 23-летним стажем за гражданскую позицию", - рассказала жительница Кобрина.

Авторы обращения, которое намерены направить для начала руководству городской больницы, считают осуждение педиатра на семь суток ареста за украшение деревьев ленточками "возмутительным и недопустимым".

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    Автор: Наталья Позднякова


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