Прогулки под зонтом и табличка на доме: за что судят в регионах Беларуси?

Пока в Минске и крупных городах Беларуси продолжаются суды по фактам "массовых беспорядков" и сопротивления силовикам, в регионах, где не было больших протестов, тоже проходят необычные процессы.
Белорусские власти уверяют, что протестные настроения пошли на убыль, однако судебный конвейер продолжает работать практически без остановки. Это касается рассмотрения дел, так или иначе связанных с общественно-политической обстановкой, сложившейся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. Примечателен тот факт, что суды по делам, так или иначе связанным с протестами, регулярно проходят сейчас в небольших городах, где массовых акций не происходит уже давно.
В районном центре Иваново, расположенном в Брестской области, на нынешней неделе судили местного жителя Андрея Дражина. 26 марта мужчину навестили четыре милиционера, которых заинтересовала табличка на доме, выполненная в бело-красной расцветке, и с надписью названия улицы Комсомольской на латинице.
В результате на хозяина дома составили протокол за "проведение пикетирования путем вывешивания таблички" и задержали на трое суток до суда. Андрей Дражин вину не признал. "В протоколе написали, что будто бы я сейчас вывесил на фасад своего дома для публичного обозрения эту табличку: но она висела уже пять лет на высоте трех метров и никого это не волновало", - рассказывает мужчина.
В суде выяснилось, что табличка с названием улицы в бело-красных цветах бросилась в глаза проезжавшему сотруднику ГАИ. Процесс вел судья Николай Стасевич, которого больше всего интересовало, почему табличка на доме была сделана именно в такой расцветке - символе протестного движения.
Андрей Дражин заявил, что никаких политических целей не преследовал. "Я не предполагал, что у кого-то эта табличка вызовет такие ассоциации: если бы дали предписание снять, я бы это сделал. А не так, что сразу надо было задерживать", пояснил мужчина. Тем не менее житель Иваново был признан виновным в нарушении Закона о массовых мероприятиях и оштрафован на 1160 белорусских рублей (примерно 375 евро).
В том же городе Иваново еще одной нарушительницей стала местная учительница Елена Пуцыкович: ее признали виновной не только в нарушении законодательства о массовых мероприятиях, но и неповиновении сотрудникам милиции. Поводом послужила прогулка учительницы и ее подруг по улицам родного города с бело-красно-белыми зонтами.
Когда группа из пяти женщин проходила мимо здания Ивановского РОВД, оттуда выбежали полтора десятка милиционеров. Как пояснил один из сотрудников, выступавший в суде в качестве свидетеля, женщин остановили "в связи с совершением правонарушения", но задерживать не стали, "чтобы не причинить телесные повреждения".
Как отметила Елена Пуцыкович, во время судебного заседания она задавала вопрос: является ли фраза "пройдемте в РОВД, а статья найдется" законным требованием сотрудника милиции? Ответа женщина не получила, а суд Ивановского района присудил ей штраф в размере 1485 белорусских рублей (около 480 евро) и наложил арест на ее автомобиль до уплаты штрафа.
Выяснилось также, что после суда начальник Ивановского РОВД Сергей Котик обратился в местный райисполком с просьбой провести "профилактические мероприятия в отношении Елены Пуцыкович и других граждан, признанных виновными в участии в несанкционированном мероприятии". Примечательно, что письмо было направлено несмотря на то, что решение суда первой инстанции обжаловалось в суде Брестской области.
В суде Пружанского района Брестской области в последние дни марта рассматривалось уголовное дело в отношении местной жительницы Людмилы Карасовской, которую обвиняли в оскорблении сотрудника милиции. Согласно обвинению, в одном из Telegram-чатов в комментарий под фото милиционера женщина написала слово "скот".
По этому факту завели уголовное дело, а из заключения судебно-лингвистической экспертизы следовало, что данное слово имеет "негативную оценку лица мужского пола", является грубым и оскорбительным в отношении потерпевшего. Людмила Карасовская свою вину признала частично: была на эмоциях, оскорбить или обидеть милиционера не хотела и совсем не ожидала, что это может привести к уголовной ответственности.
Сам потерпевший заявил в суде, что приведенное слово считает "оскорбительным, унижающим мою честь и достоинство, дискредитирующим в глазах общественности, что формирует неприязненное отношение ко мне". Он также подал гражданский иск на возмещение морального вреда (поскольку получил "нравственные страдания") с учетом принесенных обвиняемой публичных извинений.
Впрочем, эти извинения не помогли Людмиле Карасовской: ей назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года ("домашняя химия") и обязали возместить моральный вред милиционеру на сумму 300 рублей, что составляет почти 100 евро.
В еще одном городе Брестской области - Кобрине - на День Воли (25 марта) также не было замечено массовых акций, зато были задержанные за украшение местного парка бело-красно-белыми лентами и распространение листовок.
В результате, врач-педиатр Юлия Рафалович была подвернута аресту на семь суток. Три пенсионерки - Людмила Белоусова, Ольга Алексиюк, Инна Суджум - получили штрафы по 290 рублей, а суд над многодетной матерью Мариной Жук пока отложен.
Пока Юлия Рафалович находится в изоляторе, появилась информация, что она может быть уволена из местной больницы. "В городе сейчас собирают подписи в ее поддержку, поскольку это однозначно преследование детского врача с 23-летним стажем за гражданскую позицию", - рассказала жительница Кобрина.
Авторы обращения, которое намерены направить для начала руководству городской больницы, считают осуждение педиатра на семь суток ареста за украшение деревьев ленточками "возмутительным и недопустимым".
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