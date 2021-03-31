Портрет протестующих: что немецкие социологи узнали о белорусах

Немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (ZoiS) провел в декабре 2020 года онлайн-опрос более 2000 белорусов, живущих в городах с числом жителей не менее 20 тысяч. Ученые хотели выяснить, каковы социальные и политические настроения в белорусском обществе. В конце марта были опубликованы подробные результаты исследования. О главных из них - DW.

За Тихановскую или за Лукашенко?

65 процентов опрошенных считают, что прошедшие в 2020 году президентские выборы были сфальсифицированы в пользу действующих властей. 53 процента признались, что голосовали за Светлану Тихановскую. Как объясняет DW один из авторов исследования, научный директор института ZoiS Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), среди избирателей Тихановской преобладали молодые белорусы, которые живут в крупных городах либо заняты в частном секторе.

Результаты опроса: "за" Тихановскую, потому что против власти

Также анализ данных показывает, что мужчин среди них было больше, чем женщин. Интересен и тот факт, что голоса за Тихановскую отдавали чаще всего из чувства протеста против политики нынешних властей. "Тихановскую выбирали не из-за ее политической программы. Большинство делало это, чтобы выразить свое недовольство правлением Лукашенко", - констатирует профессор Зассе.

18 процентов респондентов сообщили, что отдали свой голос за Александра Лукашенко. По словам Зассе, его избирателями на выборах 2020 года были люди старшего возраста, живущие в небольших городах и ощущающие тесную связь с православной церковью. Среди голосовавших за Лукашенко больше женщин, чем мужчин.

Примерно треть признались в том, что делали это, потому что разделяют его политические взгляды, указывает немецкий социолог. А около половины - потому, что не видели подходящей альтернативной кандидатуры. "Все это говорит о большом разочаровании в режиме и о том, что за Лукашенко голосовали, прежде всего, вовсе не потому, что поддерживают его политическую программу", - подчеркивает профессор из Берлина.

Портрет белорусских протестующих

При всем разочаровании режимом лишь 14 процентов опрошенных сказали, что участвовали в протестах. Хотя, добавляет ученый, эта цифра не такая и маленькая: "Если экстраполировать результаты опроса, то это примерно 700 тысяч человек из пяти миллионов белорусов, входящих в охваченную исследованием возрастную группу. По предыдущим опросам ZoiS, доля протестующих была в районе 3-4 процентов. Поэтому заметен сильный рост. Нельзя сказать, что протестовало большинство населения. Но это высокий показатель".

Гвендолин Зассе

Из тех, кто участвовал в уличных акциях или выражал свой протест в другой форме, треть - люди в возрасте от 18 до 29 лет. Большинство протестующих - люди с хорошим уровнем образования, живущие в крупных городах. Число занятых в частном секторе экономики среди них было несколько выше, а мужчин больше, чем женщин. Социологи считают это распространенной тенденцией на акциях протеста и объясняют ее большей готовностью мужчин рисковать.

Большинство протестовавших присоединились к протестам сразу после выборов в августе 2020-го или еще до них. Главная причина, по которой они решили это сделать, - насилие со стороны силовиков. 20 процентов респондентов признались, что репрессии затронули непосредственно их самих, членов их семей или друзей. В основном это жители Минска или городов на западе Беларуси. Среди других мотивов протестующих важную роль играют желание быть услышанным и стремление продемонстрировать единство нации.

Организованное гражданское общество и политические партии играли в протестах 2020 года далеко не главную роль, отмечается в исследовании. Активизм был децентрализованным, низовым. Лишь четыре процента опрошенных имеют связи с неправительственной организацией либо политической партией.

Почему белорусы (не)протестовали

Протесты после выборов связаны, прежде всего, с отстаиванием политических и гражданских прав. Наиболее важными белорусы считают право на личную неприкосновенность и безопасность. Политические права (свобода мнения, собраний, информации) по приоритетности на втором месте, за ними следуют социально-экономические. На протестах в предыдущие годы иерархия приоритетов была обратной, отмечают авторы опроса.

Тех, кто не участвовал в протестах, они разделяют на три группы. Одна часть либо четко противопоставляет себя протестующим, считая, что те скрывают свои истинные мотивы; либо уверена в том, что все равно ничего не изменить. Вторая группа - те, кто боятся за свою безопасность. И третья - те, кто не интересуются политикой.

Непропорциональное применение насилия по отношению к протестующим вызывает беспокойство у 70 процентов респондентов. В целом отношение к протестам в белорусском обществе разделено. Более трети опрошенных согласны с требованиями протестующих и почти каждый пятый - абсолютно несогласен. Еще примерно у 20 процентов нет определенного мнения по этому поводу. Большинство белорусов согласны с тем, что характер протестов должен быть мирным. При этом число тех, кто поддерживает протесты, меньше, чем число недовольных режимом, отмечается в докладе ZOiS.

Интерес белорусов к политике повысился

На лицо важнейший, по мнению немецких социологов, тренд: белорусское общество стало высоко политизированным. Это происходит за счет тех, кто голосовал за Тихановскую, или тех, кто участвовал в протестах против результатов выборов. Но и среди непротестовавших примерно половина знают кого-то, кто участвовал в протестах, продолжает профессор Зассе. Три четверти опрошенных признались, что за последние месяцы стали больше интересоваться политикой.

У белорусов вырос интерес к политике

С повышением интереса к политике авторы исследования связывают и то, что 70 процентов респондентов сообщили, что получают информацию, в первую очередь, из соцсетей и на белорусских независимых онлайн-платформах. И это касается не только людей более молодого возраста. Лишь для десятой части белорусов государственные СМИ служат основным источником информации.

"Это также говорит о большом недовольстве существующим положением дел, которое, однако, не выкристаллизовывается в однозначную поддержку протестов или определенные представления о том, какой должна быть политика в Беларуси", - подчеркивает профессор Зассе в интервью DW.

Большинство участников исследования высказались за проведение новых выборов. Каждый пятый - за реформу конституции. Результаты опроса также показывают, что представления белорусов о том, какой должна быть форма правления в стране, расходятся.

Автопробег сторонников Лукашенко

Более 40 процентов выступают за демократию. И это, прежде всего, те, кто голосовал за Тихановскую и/или участвовал в протестах. Сторонники Лукашенко, как выявили немецкие социологи, либо не знают, какая форма правления лучше, либо предпочитают автократию.

В целом треть респондентов не смогли ответить на вопрос о наиболее приемлемой форме правления для Беларуси. "Существует идейный вакуум. У многих нет представления, как должна развиваться политическая ситуация. Как минимум для трети белорусов демократия и авторитаризм - абстрактные понятия", - констатирует научный директор ZOiS. Как показывает опрос, в этой трети преобладают жители небольших городов, люди без опыта участия в протестах и с более низким уровнем образования. Более того, это прежде всего молодые белорусы.

Доверие к госструктурам упало

Еще одна характерная черта белорусского общества - низкий уровень социального доверия, утверждают авторы исследования. И существенного роста консолидации в результате событий прошлого года они не наблюдают - лишь 10 процентов белорусов стали больше доверять другим за последнее полугодие. Среди них немало тех, кто пострадал от репрессий силовиков и почувствовал поддержку других. В то же время 30 процентов респондентов отметили снижение уровня доверия к другим людям. Среди них немало сторонников нынешнего режима.

При этом в целом возрос уровень недоверия белорусов к госструктурам, силовым органам и судебной системе. Им не доверяют более половины опрошенных. Православной церкви доверяют 40 процентов, что на 25 процентных пунктов меньше, чем в 2015 году, когда проводилось аналогичное исследование. Примерно треть доверяют оппозиционному Координационному совету.

Нынешнее исследование института ZoiS стало первым этапом долгосрочного проекта "Belarus at Crossroads" ("Беларусь на распутье"). Следующий опрос планируется провести летом.

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