"Собраться не получилось". Как прошел первый протест белорусской весны
На 27 марта была объявлена первая крупная протестная акция в Беларуси в этом году. Однако из-за активных действий силовиков собраться на массовый протест белорусам не удалось.
"Мы возвращаемся на улицы", - такие сообщения накануне белорусские телеграм-каналы опубликовали, имея в виду возвращение к массовыми акциям протеста, которые начались в стране в августе 2020 года как ответ на фальсификацию результатов президентских выборов. На протяжении нескольких месяцев сотни тысяч демонстрантов еженедельно выходили на протестные марши, а власти Беларуси жестко, с применением спецтехники пытались подавить эти выступления.
Участница протестов в Минске (Фото из архива)
Так как зимой из-за усиления репрессий и холодов акции протеста были сведены к минимуму, сегодня, 27 марта, белорусская оппозиция объявила первую массовую акцию протеста в этом году. Как началась протестная весна белорусов - у DW.
Новый сезон протестов начинается
Начало протестной весны в Беларуси было приурочено ко Дню Воли - годовщине провозглашения БНР в 1918 году, которую в стране празднуют 25 марта. В этот день телеграм-каналы и оппозиция призывали людей к "безопасным децентрализованным акциям" - небольшим дворовым маршам, прогулкам по центральным улицам, вывешиванию протестного бело-красно-белого флага и подачи звуковых сигналов на автомобилях.
Впрочем, несмотря на отсутствие крупных выступлений, власти стянули в Минск военную технику, а вечером МВД отчиталось о более чем 200 задержанных. Завершился день многочисленными фейерверками, которых особенно много было в столице.
27 марта, первый выходной день после Дня Воли, телеграм-каналы объявили стартом нового сезона массовых маршей, которые еженедельно по воскресеньям собирали сотни тысяч белорусов летом и осенью 2020 года. В качестве точки сбора сначала была указана площадь Якуба Коласа в центре Минска, а затем, вероятно, для того, чтобы запутать силовиков, белорусов призвали собраться на площади Бангалор.
"Эта тактика рассчитана на изматывание и дезориентацию силовиков. А также нам важно беречь людей", - писали, в частности, в телеграм-канале "Мая Краiна Беларусь". Детали плана протеста телеграм-каналы обещали публиковать в режиме реального времени.
Уголовное дело за "призывы к несанкционированным акциям"
Техника силовиков на улицах Минска
Однако готовились к протестам не только демонстранты - с самого утра по всему Минску были замечены колонны машин с ОМОНом и спецтехникой. Уже за час до акции белорусские СМИ сообщали о точечных задержаниях прохожих на улицах,
Кроме того, власти Беларуси возбудили уголовное дело "по факту размещения призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта". "Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.
Спецсредства против протестующих не применялись
К моменту начала акции власти со всех сторон перекрыли подъезды к площади Бангалор и свезли туда военную технику - автозаки, машины с колючей проволокой и автобусы с силовиками. Издание "Наша Нiва" сообщало, что в окрестностях Бангалор прогуливались сотни человек, причем все были без символики. "Когда водители начинают сигналить, люди показывают знак солидарности. Людей много, но поскольку спецтехники немерено, то все стараются не привлекать внимание", - писала "Наша Нiва" в начале акции.
Несмотря на то, что люди не выкрикивали лозунги и не объединялись, сотрудники в черной и оливковой форме проводили точечные задержания случайных прохожих в районе Бангалор, писал tut.by. Судя по видео, опубликованным белорусскими СМИ, во время зачистки силовики не использовали дубинки, водометы и светошумовые гранаты, как это было во время маршей протеста в прошлом году. Кроме того, в районе места проведения акции были задержаны 5 журналистов белорусских независимых СМИ.
Уже через час после начала акции в телеграм-канале инициативы независимого объединения силовиков BYPOL констатировали, что собраться на массовую акцию сегодня не получилось, так как количество участников для централизованной акции оказалось недостаточным. Они предложили продолжить протесты локальными маршами в своих районах.
Репрессии и террор сделали свое дело
Довольно оперативно о протестной акции отчиталось МВД Беларуси. "Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия. Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства", - сообщил телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси. Вместе с тем, по предварительным данным правозащитного центра "Весна", 27 марта было задержано более 60 человек, но этот список постоянно обновляется.
Причина, по которой старт нового сезона белорусских протестов не удался - давление силовых структур, считает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. "В информационном поле доминировала негативная повестка - террор, репрессии, "ничего не получится". Кроме того, учитывая новое репрессивное законодательство,цена протеста сейчас слишком высока", - говорит эксперт. По его мнению, сейчас уличная активность не может быть основной формой протеста, и протест должен проявляться в других, более безопасных формах.
Подобного мнения придерживается и белорусская оппозиция. "Репрессии и террор сделали свое дело. Люди собирались участвовать, но как только они начинали кучковаться, их задерживали. Если бы не силовики, на улицах сегодня было бы десятки тысяч людей", - уверен советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
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Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Автор: Виктория Зарянка
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