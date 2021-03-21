 ″Собраться не получилось″. Как прошел первый протест белорусской весны | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.03.2021

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Беларусь

"Собраться не получилось". Как прошел первый протест белорусской весны

На 27 марта была объявлена первая крупная протестная акция в Беларуси в этом году. Однако из-за активных действий силовиков собраться на массовый протест белорусам не удалось.

Задержание участницы протестов в Минске

"Мы возвращаемся на улицы", - такие сообщения накануне белорусские телеграм-каналы опубликовали, имея в виду возвращение к массовыми акциям протеста, которые начались в стране в августе 2020 года как ответ на фальсификацию результатов президентских выборов. На протяжении нескольких месяцев сотни тысяч демонстрантов еженедельно выходили на протестные марши, а власти Беларуси жестко, с применением спецтехники пытались подавить эти выступления.

Участница протестов в Минске (Фото из архива)

Участница протестов в Минске (Фото из архива)

Так как зимой из-за усиления репрессий и холодов акции протеста были сведены к минимуму, сегодня, 27 марта, белорусская оппозиция объявила первую массовую акцию протеста в этом году. Как началась протестная весна белорусов - у DW.

Новый сезон протестов начинается

Начало протестной весны в Беларуси было приурочено ко Дню Воли - годовщине провозглашения БНР в 1918 году, которую в стране празднуют 25 марта. В этот день телеграм-каналы и оппозиция призывали людей к "безопасным децентрализованным акциям" - небольшим дворовым маршам, прогулкам  по центральным улицам, вывешиванию протестного бело-красно-белого флага и подачи звуковых сигналов на автомобилях.

Впрочем, несмотря на отсутствие крупных выступлений, власти стянули в Минск военную технику, а вечером МВД отчиталось о более чем 200 задержанных. Завершился день многочисленными фейерверками, которых особенно много было в столице.

27 марта, первый выходной день после Дня Воли, телеграм-каналы объявили стартом нового сезона массовых маршей, которые еженедельно по воскресеньям собирали сотни тысяч белорусов летом и осенью 2020 года. В качестве точки сбора сначала была указана площадь Якуба Коласа в центре Минска, а затем, вероятно, для того, чтобы запутать силовиков, белорусов призвали собраться на площади Бангалор.

"Эта тактика рассчитана на изматывание и дезориентацию силовиков. А также нам важно беречь людей", - писали, в частности, в телеграм-канале "Мая Краiна Беларусь". Детали плана протеста телеграм-каналы обещали публиковать в режиме реального времени.

Уголовное дело за "призывы к несанкционированным акциям"

Техника силовиков на улицах Минска

Техника силовиков на улицах Минска

Однако готовились к протестам не только демонстранты - с самого утра по всему Минску были замечены колонны машин с ОМОНом и спецтехникой. Уже за час до акции белорусские СМИ сообщали о точечных задержаниях прохожих на улицах,

Кроме того, власти Беларуси возбудили уголовное дело "по факту размещения призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта". "Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

Спецсредства против протестующих не применялись

К моменту начала акции власти со всех сторон перекрыли подъезды к площади Бангалор и свезли туда военную технику - автозаки, машины с колючей проволокой и автобусы с силовиками. Издание "Наша Нiва" сообщало, что в окрестностях Бангалор прогуливались сотни человек, причем все были без символики. "Когда водители начинают сигналить, люди показывают знак солидарности. Людей много, но поскольку спецтехники немерено, то все стараются не привлекать внимание", - писала "Наша Нiва" в начале акции.

Несмотря на то, что люди не выкрикивали лозунги и не объединялись, сотрудники в черной и оливковой форме проводили точечные задержания случайных прохожих в районе Бангалор, писал tut.by. Судя по видео, опубликованным белорусскими СМИ, во время зачистки силовики не использовали дубинки, водометы и светошумовые гранаты, как это было во время маршей протеста в прошлом году. Кроме того, в районе места проведения акции были задержаны 5 журналистов белорусских независимых СМИ.

Уже через час после начала акции в телеграм-канале инициативы независимого объединения силовиков BYPOL констатировали, что собраться на массовую акцию сегодня не получилось, так как количество участников для централизованной акции оказалось недостаточным. Они предложили продолжить протесты локальными маршами в своих районах.

Репрессии и террор сделали свое дело

Довольно оперативно о протестной акции отчиталось МВД Беларуси. "Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия. Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства", - сообщил телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси. Вместе с тем, по предварительным данным правозащитного центра "Весна", 27 марта было задержано более 60 человек, но этот список постоянно обновляется.

Причина, по которой старт нового сезона белорусских протестов не удался - давление силовых структур, считает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. "В информационном поле доминировала негативная повестка - террор, репрессии, "ничего не получится". Кроме того, учитывая новое репрессивное законодательство,цена протеста сейчас слишком высока", - говорит эксперт. По его мнению, сейчас уличная активность не может быть основной формой протеста, и протест должен проявляться в других, более безопасных формах.

Подобного мнения придерживается и белорусская оппозиция. "Репрессии и террор сделали свое дело. Люди собирались участвовать, но как только они начинали кучковаться, их задерживали. Если бы не силовики, на улицах сегодня было бы десятки тысяч людей", - уверен советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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  • Протесты в Минске

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  • Задержанных выпускают на свободу

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    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

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    Автор: Виктория Зарянка


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