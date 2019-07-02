 Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.03.2021

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Беларусь

Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси

Почему День Воли стал главным праздником белорусской оппозиции и как изменилось отношение к символам Белорусской Народной Республики в 2020 году, - в материале DW.

Протестующие в Минске натягивают бело-красно-белый флаг

Бело-красно-белый флаг из напоминания об историческом прошлом становится символом выражения политической позиции

День Воли - годовщину провозглашения независимости Белорусской народной республики (БНР) - белорусская общественность ежегодно отмечает 25 марта. Официальные власти эту дату не признают, а посвященные ей мероприятия, как правило, сопровождаются массовыми задержаниями. Собеседники DW считают, что, несмотря на недолгое существование БНР в качестве независимого государства, ее значение для новейшей белорусской истории огромно.

Если бы не БНР, Беларусь не стала бы независимой

"Если бы не Белорусская народная республика, большевики не создали бы БССР и в итоге Беларусь не стала бы независимой в 1991 году", - уверена глава Рады БНР Ивонка Сурвилла. Рада - правительство независимой Белорусской народной республики - находится в изгнании с 1919 года. Сегодня в ее состав входят 80 представителей белорусской эмиграции из разных стран. Живущая в Канаде Сурвилла возглавляет Раду почти четверть века - с 1997 года.

Глава Рады БНР Ивонка Сурвилла

Глава Рады БНР Ивонка Сурвилла

"Акт 25 марта 1918 года - это результат столетней борьбы за независимость. С этого дня Беларусь стала фактором европейской политики, отдельной и, по крайней мере, формально независимой единицей на политической карте Европы, а не набором провинций или воеводств в составе других государств", - говорит Ивонка Сурвилла.

Современное белорусское демократическое движение, возникшее в конце 1980-х годов, является естественным продолжением белорусского движения начала ХХ века, считает глава Рады БНР. Именно поэтому день провозглашения независимости Белорусской народной республики стал главным праздником "национально и политически небезразличной части общества".

Запрос на "несоветскую историю"

Историк и публицист Игорь Мельников уверен, что демократическая оппозиция в 1990-е годы вполне закономерно обратила свое внимание на дату 25 марта 1918 года. В то время у независимой белорусской интеллигенции был запрос на "несоветскую историю" - в качестве альтернативы дискурсу, культивируемому в период СССР.

Зелено-красный государственный флаг Беларуси за колючей проволокой

Зелено-красный флаг для многих белорусов стал символом государственных репрессий

"Советской истории было очень много, она ассоциировалась прежде всего или с событиями Второй мировой войны, или с межвоенным периодом, с репрессиями, когда все национальное уничтожалось", - считает Мельников. А история Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского была далекой и непонятной, да и в те годы об этом в целом было известно немного.

Игорь Мельников сожалеет, что сегодня белорусы мало знают об истории БНР, о том, что предшествовало ее становлению и что произошло потом. Больше информации об этих событиях, по мнению историка, способствовало бы деполитизации даты 25 марта 1918 года.

Протесты 2020 года под символами БНР

Нынешние белорусские власти День Воли считают оппозиционным праздником. Представители демократической общественности, как правило, не могут получить разрешения на проведение мероприятий, приуроченных к памятному событию 1918 года, а митинги заканчиваются разгонами и массовыми задержаниями.

В этом году гражданских активистов стали задерживать еще накануне этой даты. Так произошло и с лидером Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игорем Борисовым. 22 марта суд в Минске признал его виновным в неповиновении должностному лицу и приговорил к 15 суткам административного ареста.

Игорь Борисов приговорен к 15 суткам ареста

Игорь Борисов приговорен к 15 суткам ареста

О значении Дня Воли для новейшей белорусской истории Игорь Борисов говорил в беседе с DW незадолго до своего задержания. "У белорусов до перестройки была мечта о возрождении своего государства с теми принципами, под теми символами, которые уже пытались войти в историю как государственные. Эту идею переняла волна "возрожденцев" того времени, также они переняли и бело-красно-белую символику", - отметил политик.

Однако, по его словам, долгое время идея Дня Воли не была общенациональной. События 2020 года изменили отношение значительной части белорусского общества к символам БНР - бело-красно-белому флагу и гербу "Погоня": с ними приходили на митинги в поддержку объединенного штаба Светланы Тихановской и на протесты после выборов президенты. Белорусы, поддерживающие перемены, украшали ими дома и автомобили. "Эти символы и идеи стали не просто идеями белорусской оппозиции или ее части, они стали народными", - считает Борисов.

Отношение к исторической символике меняется

Бело-красно-белая символика не только напоминает людям об исторических событиях - она становится символом выражения ими своей политической позиции, говорит доктор социологии, руководитель Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве Андрей Вардомацкий. Иными словами, поясняет он, на смену культурно-историческому наполнению приходит идентификационно-политическое.

Социолог также отмечает, что у многих белорусов формируется эмоциональная связь и с другой символикой - государственной: "Если спросить сейчас у представителя более молодого поколения, что для него означает красно-зеленый флаг, то он ответит, что это флаг на автозаке".

Что же касается восприятия белорусами Дня Воли, то оно, по словам Вардомацкого, тоже меняется. Несмотря на запреты властей, оппозиции все же удавалось организовывать в этот день митинги и собрания, и именно с этими событиями стало ассоциироваться 25 марта в общественном сознании.

"Сегодня речь идет не только о связи события 25 марта 1918 года с исторической памятью. Происходит формирование эмоционально-гражданского линка с тем, как в последние десятилетия отмечался День Воли. То есть, сами празднования сформировали содержательно-эмоциональное отношение к этой дате", - говорит ученый.

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    Автор: Янина Мороз


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