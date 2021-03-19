Чему Тихановская могла бы поучиться у "старой" белорусской оппозиции?

В контексте политического кризиса, разразившегося в Беларуси после президентских выборов 2020 года, многие стали делить белорусскую оппозицию на "старую" и "новую". Между тем из 13 человек команды экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской пятерых можно отнести именно к "старой" оппозиции: Александр Добровольский, Анна Красулина и Анатолий Лебедько (Объединенная гражданская партия, ОГП), Франак Вячорка (ранее руководил молодежным отделом БНФ), Мечислав Гриб (Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)).

Кроме того, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Ольга Ковалькова в качестве доверенного лица Тихановской формировала Координационный совет (КС), а после вынужденной эмиграции некоторое время сопровождала ее в поездках. В основном составе Координационного совета есть еще один сопредседатель БХД - Виталий Рымашевский, а также председатель ОГП Николай Козлов и председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич. Ковалькова и Губаревич участвуют также в созданном Павлом Латушко Народном антикризисном управлении (НАУ).

Доминирует субкультура новой оппозиции

Политолог Андрей Казакевич в интервью DW сказал, что названные фигуры хоть и имеют вес, но "в штабе Тихановской все-таки доминирует субкультура людей, которые были мобилизованы только в 2020 году". Поэтому эксперт считает правильным деление на "новую" и "старую" оппозицию. "Если посмотреть на заявления, которые делает Тихановская, - указывает Казакевич, - то они обязательно координируются с другими центрами новой оппозиции - КС, НАУ, а вот с оппозиционными партиями координации нет, есть только обмен информацией".

Протесты в Беларуси: "В политику пришло очень много людей из разных сфер"

Политолог Дмитрий Болкунец в интервью DW также делит оппозицию на "новую" и "старую". По его словам, в 2020 году "в политику пришло очень много людей из разных сфер, из бизнеса, из других сфер - людей, которые никогда прежде не занимались политикой, но теперь политика их коснулась". При этом политолог отметил, что у "старой" оппозиции "имеется огромный пораженческий опыт", а кроме того, некоторые ее представители "имеют достаточно прочные отношения с властью".

По словам Болкунца, у Тихановской, в отличие от традиционной оппозиции, нет структур, на которые она может опираться. Эксперт не исключает, что агенты влияния правящего режима через "старую" оппозицию манипулируют Тихановской, подталкивая ее к ошибочным решениям. Болкунец к таким ошибкам относит, в частности, ультиматум Тихановской, который сопровождался неподготовленной, а потому провальной общенациональной забастовкой.

В свою очередь Казакевич отметил, что у штаба Тихановской лучше поставлены маркетинг и работа с прессой, чем это было у "старой" оппозиции. К ошибкам же он отнес отсутствие стратегического мышления. "Если ты делаешь заявления на злобу дня для того, чтобы привлечь внимание СМИ, чтобы это прогремело в социальных сетях, то это хорошо, это мобилизует сторонников. Но нужно обязательно учитывать, как это влияет на другие слои общества, на тех, кто не определился, а также на сторонников Лукашенко. Это никогда особенно не учитывала "старая" оппозиция, но и "новая" не учитывает", - считает Казакевич.

Тихановская в сравнении с Милинкевичем

Сейчас Тихановская выступает в роли лидера демократической Беларуси. Похожую роль - но со статусом лидера оппозиции - в 2005-2007 годах играл единый кандидат в президенты от демсил на выборах 2006 года Александр Милинкевич: он также встречался с зарубежными деятелями, получил премию Сахарова от Европарламента. Милинкевич успешно лоббировал программу помощи репрессированным студентам и создание телеканала "Белсат", но главную свою цель - пробуждение, политизацию белорусского общества достичь не смог.

Александр Милинкевич (фото из архива)

В 2020 году Светлана Тихановская была зарегистрирована кандидатом в президенты уже после того, как белорусское общество проснулось. Андрей Казакевич констатирует, что сейчас Тихановская решает другие задачи, чем ее предшественники, которые претендовали на лидерство.

"У Милинкевича явно не было большинства (на президентских выборах - Ред.), и его послание было о том, что выборы были нечестные, а не об украденной победе. А участники массовых протестов сейчас не верят, что Лукашенко победил на выборах", - говорит политолог. Казакевич также обращает внимание на изменение позиции Запада: если раньше выборы в Беларуси признавались не соответствующими демократическим стандартам, то теперь не признан их результат, а соответственно и легитимность Лукашенко.

Отсутствие антироссийской риторики

Дмитрий Болкунец со своей стороны отмечает более сдержанную риторику Светланы Тихановской в адрес России, что ее очень сильно отличает от предшественников.

"В прошлые годы было очень много европейской символики (на уличных акциях - Ред.), и каждый раз подчеркивался геополитический выбор Беларуси в пользу Европы. В этот раз речь шла о смене политической системы в стране, а вопрос о программе будущего выносился за скобки, потому что люди хотели сначала добиться смены власти, а потом говорить с властью о том, как развивать государство", - указывает политолог.

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