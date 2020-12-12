Премия Сахарова: как в Европарламенте принимали белорусскую оппозицию

За последние месяцы в Европарламенте (ЕП) привыкли к пустым залам во время дебатов, слушаний и даже голосований. Большинство евродепутатов и приглашенные включаются в дискуссии с помощью видеосвязи, журналистов впускают, но просят следить за происходящим тоже онлайн. Однако на встречу с активистами демократической оппозиции Беларуси, удостоенными премии Сахарова за 2020 год, пришли многие европарламентарии.

Физически в Брюсселе присутствовали и большинство из десяти лауреатов или же их представителей. В итоге заседание ЕП вечером в понедельник, 14 декабря, хоть частично напоминало работу до пандемии.

В Европарламенте ценят мужество оппозиции в Беларуси

Церемония вручения премии Сахарова всегда проходит в среду во время декабрьского пленарного заседания ЕП. А в понедельник перед этим комитеты по иностранным делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека проводят слушания с лауреатами.

Дэвид Макаллистер

Открывая слушания, председатель комитета по развитию Томас Тобе долго хвалил мужество лауреатов "не только мирно протестовать при том, что вас силой пытаются разогнать", но также их "смелость вести за собой и быть инициаторами перемен". "Хотя будущее Беларуси, может быть, все еще неясно, мы высоко ценим вас за ваше мужество вести за собой и быть инициаторами перемен. Европа поддерживает вас!", - заверил Тобе.

Председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер (David McAllister) сказал, что, присуждая премию Сахарова белорусской оппозиции, Европарламент "отмечает мужество, решимость и силу граждан Беларуси в их борьбе за достоинство, свободу и демократию". Лауреатов он назвал "вдохновляющим нас" примером. "Кампания террора, которую режим Лукашенко ведет против своего народа, обречена на провал", - спрогнозировал Макаллистер и добавил, что ЕС будет поддерживать оппозицию Беларуси, пока ее легитимные требования не будут выполнены.

Письмо Марии Колесниковой Европарламенту

Из лауреатов первой выступила Вероника Цепкало. Она напомнила, что еще весной и летом мало кто верил в возможность каких-либо перемен в Беларуси, где "диктатуру строили все последние 26 лет". Но были те, кто "бросил вызов режиму Лукашенко, когда он был чрезвычайно сильным", продолжила Цепкало, назвав имена Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и своего мужа Валерия Цепкало.

Все трое хотели баллотироваться на пост президента, но их в итоге не допустили к участию в кампании. Тихановский и Бабарико, которых обвиняют соответственно в приготовлении к массовым беспорядкам и уклонении от уплаты налогов, до сих пор находятся в Беларуси за решеткой.

Мария Колесникова, 19 августа

Под арестом и Мария Колесникова, одна из десяти сахаровских лауреатов. Она смогла передать текст своего выступления, которое зачитала в ЕП ее сестра Татьяна Хомич. Колесникова обратилась к дню 14 июля, когда Бабарико отказали в регистрации кандидатом. Будучи главой его штаба, Мария обсуждала тогда с командой подачу жалобы в ЦИК Беларуси.

"Накануне я сомневалась, я боялась, я говорила ребятам: как я пойду, меня же могут посадить. А 8 сентября я рвала паспорт, точно зная, что теперь меня посадят. Меньше чем два месяца изменили меня. То, чего я боялась в июле, стало ценой, которую я готова платить за будущую свободу", - зачитала речь сестры Татьяна Хомич. "Борьба со злом продолжается. Белорусы еще не доказали, что добро всегда побеждает, но уже доказали, что добро есть", - такими словами заканчивался текст выступления Колесниковой.

Белорусский язык в Европарламенте

Единственным из лауреатов, кто подключился к церемонии по видео, была экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская - в то время она была в Берлине. "Я беру на себя полную ответственность за проведение свободных и честных выборов в Беларуси и готова быть исполняющей обязанности лидера государства во время переходного периода", - заявила Тихановская, чья речь звучала скорее как выступление политика, а не активиста.

Она по традиции выступала на английском языке. Письмо Колесниковой зачитали на русском. А председатель правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий начал говорить на белорусском. Но синхронный перевод на английский не работал. Несколько попыток решить проблему оказались неудачными.

Алесь Беляцкий

"Первый блин комом. Белорусский язык в Европарламенте пока что вне закона", - посетовал Беляцкий по-белорусски, после чего продолжил на русском. По его выражению, хотя ситуация в стране сейчас драматическая, белорусский народ не собирается с ней мириться. "Следующий год у нас будет очень важный. Уже очевидно, что борьба будет продолжаться", - указал правозащитник, подчеркнув важность поддержки протестующих.

На проблему с переводом отреагировал глава делегации ЕП по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь. "Этот знак будет здесь всегда, - пообещал он, указывая на табло с номером аудиоканала для перевода с белорусского. - Вы - часть европейского сообщества. И этот перевод будет каждый день в этом парламенте. И он будет работать". Вскоре после этого Тобе объявил, что перевод наладили. И Марина Адамович, жена еще одного лауреата, экс-кандидата в президенты на выборах 2010 года Николая Статкевича, смогла прочитать обращение своего мужа на белорусском.

Евродепутаты хотят на инаугурацию демократически избранного президента РБ

Из-за большого количества лауреатов на слушаниях успели провести только один круг выступлений евродепутатов - каждой из семи фракций отвели по три минуты. Но желающих взять слово было намного больше, потому от некоторых фракций выступали по два и даже три человека. Хотя они должны были делить эти три минуты, почти никто в отведенное время не уложился. Впрочем, депутаты от правопопулистской "Идентичности и демократии", как обычно, не явились. К ним в этот раз присоединились и "левые".

Представитель крупнейшей фракции Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler), пришедший в бело-красно-белом шарфе, сказал, что он и его коллеги предпочли бы посетить инаугурацию демократически избранных президента и парламента в Минске, но "пока что это еще не наступило".

"Мы принимаем вашу формулу, что эта борьба ни про-, ни антироссийская, ни за, ни против ЕС, это ваша борьба за демократию в Беларуси. Но любая страна, ставшая свободной и демократической, автоматически становится ближе к нам, пока в один прекрасный день демократия не восторжествует в самой России", - добавил Галер и заверил, что демократическая Беларусь не останется одинокой.

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