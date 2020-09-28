Белорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова

Демократическая оппозиция Беларуси, которую представляет Светлана Тихановская и еще 9 человек, удостоена премии Сахарова. Об этом объявил в четверг, 22 октября, спикер Европарламента Давид Сассоли. "Масштабные протесты, продолжающиеся на площадях Беларуси уже 11 недель, потрясли мир. Тогда как наше восхищение народом Беларуси растет, мы все более огорчены насильственным подавлением со стороны (режима. - Ред.) Лукашенко", - заявил Сассоли. Он подчеркнул, что пришло время правительству в Минске прислушаться к голосу народа. Спикер поблагодарил демократическую белорусскую оппозицию за отстаивание свободы мысли и слова: "Насилие никогда не победит правду. Наш месседж вам, дорогие лауреаты, - оставайтесь сильными и не прекращайте вашу борьбу. Знайте, что мы вас будем поддерживать".

"Демократическую оппозицию Беларуси, представленную Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества" на премию Сахарова номинировали три крупнейшие фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов и "Обновить Европу".

Решение о присуждении премии Сахарова группе из 10 человек, представляющей белорусскую оппозицию, принял ранее президиум Европарламента, куда, кроме спикера, входят председатели семи фракций. Церемония вручения должна состояться 16 декабря на пленарном заседании в Страсбурге. Но в связи с пандемией коронавируса от поездок на пленарные заседания во французский город отказались, и сейчас их проводят в Брюсселе и виртуально.

Кто именно представляет белорусскую оппозицию

Демократическую оппозицию Беларуси представляют десять человек. Это экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова. Также это председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило.

Во время выдвижения кандидатов на нынешнюю премию Сахарова произошел курьез: демократическую оппозицию Беларуси номинировали дважды. Второй раз - фракция "Европейских консерваторов и реформистов", которая не смогла договориться о формулировке номинации с тремя крупнейшими фракциями. В этом случае оппозицию представляла одна Светлана Тихановская. Но в шорт-лист вошла группа из 10 человек, представляющих белорусскую оппозицию. Среди трех финалистов компанию ей составили группа экологических активистов из Гондураса и архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса.

Лауреат премии Сахарова - в третий раз из Беларуси

Группа белорусских оппозиционеров стала уже третьим лауреатом премии Сахарова из Беларуси. В 2004 году ее получила Белорусская ассоциация журналистов, а в 2006 году - Александр Милинкевич как лидер демократической оппозиции Беларуси.

В 2018 году премию Сахарова присудили украинскому режиссеру Олегу Сенцову, удерживаемому тогда в тюрьме в России. Европарламент назвал его тогда "символом борьбы за освобождение политических заключенных, удерживаемых в России и по всему миру". Лично получить ее Сенцов смог лишь год спустя, после обмена пленными.

В 2019 году на премию Сахарова номинировали российского оппозиционера Алексея Навального, но он не попал в тройку финалистов.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.

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