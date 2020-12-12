 Марии Колесниковой присуждена немецкая премия в области прав человека | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.12.2020

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Беларусь

Марии Колесниковой присуждена немецкая премия в области прав человека

Фонд имени Герхарта Баума выделил отвагу и бескомпромиссность белорусской оппозиционерки, присудив Марии Колесниковой награду в области прав человека.

Мария Колесникова на пресс-конференции в Минске

Мария Колесникова (фото из архива)

Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой присуждена премия в области прав человека фонда имени Герхарта Баума (Gerhart Baum). Своим решением оргкомитет демонстрирует "преклонение перед отвагой и бескомпромиссностью" оппозиционерки, сообщили в фонде в субботу, 12 декабря. Размер премии составляет 10 000 евро.

Церемония награждения состоится на фестивале новой музыки Eclat в Штутгарте 7 февраля 2021 года. Колесникова "за невероятно короткое время превратилась в ведущую фигуру белорусского демократического движения", заявила одна из руководителей фестиваля Кристине Фишер (Christine Fischer). Награду за белорусскую оппозиционерку, которая с начала сентября находится под стражей, получит ее сестра Татьяна Хомич.

Мария Колесникова не впервые стала лауреатом германской премии. Так, в начале декабря ей вместе с Вероникой Цепкало и Светланой Тихановской присудили премию имени Мартина Лютера "Бесстрашное слово". Церемония награждения пройдет 24 апреля в Вормсе. Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Беларуси после того, как власти республики сначала отказали в регистрации, а затем взяли под стражу ее мужа Сергея. Вероника Цепкало - жена политика Валерия Цепкало, также отстраненного от выборов.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан жестоко пресекаются милицией и ОМОНом. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в Беларуси, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В санкционный перечень попали глава МВД страны и его заместители, а также весь состав ЦИК. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. В декабре Федеральный совет Швейцарии решил заморозить активы Лукашенко и еще 14 белорусов, а также запретить им въезд в страну.

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    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


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