За стихи и поддержку студентов. За что увольняли белорусских преподавателей

В 2020 году белорусские студенты выступили против фальсификации результатов президентских выборов и насилия в отношении протестующих. Они участвовали в маршах протеста, проводили акции солидарности в вузах. Поддержали их и некоторые преподаватели, за что впоследствии лишились работы. Ни многолетний опыт, ни сотни подписей, собранных студентами в их поддержку, не помогли. DW собрала несколько историй.

Дмитрий Майтузо: "Сказали, не успокоюсь, контракт не продлят"

"Я особо не скрывал свою позицию. Уже в августе 2020 мы провели несколько локальных акций преподавателей и студентов рядом с университетом, потом была акция 1 сентября в поддержку нашего ректора, которую уволили. Тогда у меня взяли несколько интервью, моя активность не осталась незамеченной руководством. Мне сказали, если не успокоюсь, контракт не продлят", - говорит бывший преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусства Дмитрий Матуйзо.

Дмитрий Матуйзо

30 октября 2020 его уволили по истечении контракта. Преподаватель уверен, что еще в начале учебного года с ним не собирались расставаться: на кафедре он был на хорошем счету, у него была полная ставка, две кураторские группы. "Я решил, что так просто они (руководители университета - Ред.) от меня не отделаются, и придумал петицию в свою поддержку. Она собрала 500 подписей студентов и преподавателей. Понятно, что это ни на что не повлияло, наоборот еще больше разозлило руководство. Были угрозы уволить моих непосредственных начальников, если они на меня не повлияют. Так что, когда контракт закончился, я ушел", - вспоминает собеседник.

За акции солидарности, продолжает он, из университета исключили несколько десятков студентов. Многие преподаватели, которые, как и Дмитрий, не скрывали свою позицию, также ушли. "Им создали такие условия, что они просто не смогли там работать. Кто-то уволился сам, кому-то не продлили контракт. Если говорить о настроениях в преподавательской среде, то процентов 10 активно высказывались, но большинство все-таки молчит. Это люди, которые все понимают, не поддерживают то, что происходит в стране, у которых много вопросов к системе образования, к руководству вуза, но они их никогда не озвучат. Причина у каждого своя: кому-то важно доработать до пенсии, кому-то надо семью кормить, кто-то просто боится", - говорит Дмитрий Майтузо.

Сам он сейчас, в основном, работает репетитором: учит игре на гитаре.

Валентин Оскирко: "Молчать уже не получалось"

Бывший преподаватель Гродненского государственного университета Валентин Оскирко после увольнения из вуза также работает репетитором. По словам собеседника, у него давняя оппозиционная история: со студенческих лет состоит в оппозиционной партии, в 2004 участвовал в парламентских выборах, в 2006 стал доверенным лицом кандидата в президенты Александра Козулина по Гродненской области. Оскирко был единственным преподавателем в университете, который вел свой предмет на белорусском языке.

Валентин Оскирко

"В 2007 - 2008 годах у нас была договоренность с руководством университета: я публично не озвучиваю свои политические взгляды и остаюсь в вузе. До революции тогда было далеко, я решил, что могу согласиться, потому что присутствие в аудитории и возможность контактов со студентами для меня имели огромное значение, - вспоминает преподаватель. - В ситуации с насилием в августе 2020 года я эту договоренность - не озвучивать свои взгляды - нарушил, но молчать уже не получалось".

Валентин Оскирко и еще несколько преподавателей вышли из профсоюза, кроме того он подписал открытое письмо, в котором преподаватели и студенты выступали против насилия, участвовал во встречах с руководством университета и Гродненской области. "На меня написали два доноса, был выговор за неэтическое поведение. Я оказался на записи видеонаблюдения в то время, как девушки-студентки распространяли листовки. Руководство решило, что это я руководил распространением незарегистрированной агитационной печатной продукции. Это был второй выговор. Контракт со мной не продлили и 3 декабря 2020 года уволили", - рассказывает Валентин Оскирко.

Некоторые коллеги написали письмо на имя ректора, студенты и выпускники университета собрали 276 подписей в поддержку Оскирко. После этого у некоторых студентов администрация интересовалась, почему они поставили подпись, поддерживают ли они политические взгляды своего преподавателя.

Виталий Евменьков: "Я делал то, что должен делать педагог"

Преподаватель Виталий Евменьков, уволенный из Могилевского государственного университета, на протестные акции не выходил. Но события, которые начались в Беларуси в августе 2020 года, не оставили его равнодушным: "Я начал писать стихи и выкладывать их в Facebook на своей странице. Они были метафоричны, политического содержания там не было. Но как-то я написал стихотворение о пропагандистах. В нем есть строчка о том, что их руки в крови, потому что они разжигают вражду. После публикации знакомый идеолог из облисполкома показал мне свои руки, мол, они чистые, крови нет. В университете мне сказали, что меня "выбросят за периметр", если еще хоть одна буква появиться в Facebook".

Виталий Евменьков

Виталия Евменькова также возмутил арест двух его студентов - парни вышли покурить на крыльцо, их задержали. Одному дали 7, другому 15 суток, а после исключили из университета. "Я делал то, что должен делать педагог: собирал деньги для этих ребят, покупали им еду, стоял в очередях в СИЗО в Могилеве, где они сидели. Я не делал ничего, о чем бы сейчас сожалел, - говорит Виталий. - Несколько раз меня вызывали, сказали прямо, что мое место в тюрьме. Я понял, что меня уволят. Знаете, когда идешь по коридору, навстречу тебе коллега, с которым ты знаком лет 20, а он делает вид, что тебя не узнает. Потом начались проверки: где-то подпись не поставил в студенческом журнале - выговор, еще раз не поставил - опять выговор".

За месяц до увольнения преподавателя отправили на аттестацию, никаких претензий, кроме того, что он имеет свое мнение, к нему не было. "Потом мне сказали, что уволят "либо по взаимному соглашению сторон, либо по статье". Я написал заявление. Уволили не только меня, четыре преподавателя таким же образом ушли из университета", - отмечает Виталий.

Сейчас он официально безработный, несколько раз пытался устроиться в издательские дома в Минске, вначале все, вроде, хорошо, а потом работодатели просто переставали отвечать на его звонки.

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