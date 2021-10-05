За стихи и поддержку студентов. За что увольняли белорусских преподавателей

Некоторые преподаватели вузов в Беларуси были уволены после того, как они решились публично поддержать протесты в 2020 году и их участников из числа студентов. У DW - три истории.
В 2020 году белорусские студенты выступили против фальсификации результатов президентских выборов и насилия в отношении протестующих. Они участвовали в маршах протеста, проводили акции солидарности в вузах. Поддержали их и некоторые преподаватели, за что впоследствии лишились работы. Ни многолетний опыт, ни сотни подписей, собранных студентами в их поддержку, не помогли. DW собрала несколько историй.
"Я особо не скрывал свою позицию. Уже в августе 2020 мы провели несколько локальных акций преподавателей и студентов рядом с университетом, потом была акция 1 сентября в поддержку нашего ректора, которую уволили. Тогда у меня взяли несколько интервью, моя активность не осталась незамеченной руководством. Мне сказали, если не успокоюсь, контракт не продлят", - говорит бывший преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусства Дмитрий Матуйзо.
30 октября 2020 его уволили по истечении контракта. Преподаватель уверен, что еще в начале учебного года с ним не собирались расставаться: на кафедре он был на хорошем счету, у него была полная ставка, две кураторские группы. "Я решил, что так просто они (руководители университета - Ред.) от меня не отделаются, и придумал петицию в свою поддержку. Она собрала 500 подписей студентов и преподавателей. Понятно, что это ни на что не повлияло, наоборот еще больше разозлило руководство. Были угрозы уволить моих непосредственных начальников, если они на меня не повлияют. Так что, когда контракт закончился, я ушел", - вспоминает собеседник.
За акции солидарности, продолжает он, из университета исключили несколько десятков студентов. Многие преподаватели, которые, как и Дмитрий, не скрывали свою позицию, также ушли. "Им создали такие условия, что они просто не смогли там работать. Кто-то уволился сам, кому-то не продлили контракт. Если говорить о настроениях в преподавательской среде, то процентов 10 активно высказывались, но большинство все-таки молчит. Это люди, которые все понимают, не поддерживают то, что происходит в стране, у которых много вопросов к системе образования, к руководству вуза, но они их никогда не озвучат. Причина у каждого своя: кому-то важно доработать до пенсии, кому-то надо семью кормить, кто-то просто боится", - говорит Дмитрий Майтузо.
Сам он сейчас, в основном, работает репетитором: учит игре на гитаре.
Бывший преподаватель Гродненского государственного университета Валентин Оскирко после увольнения из вуза также работает репетитором. По словам собеседника, у него давняя оппозиционная история: со студенческих лет состоит в оппозиционной партии, в 2004 участвовал в парламентских выборах, в 2006 стал доверенным лицом кандидата в президенты Александра Козулина по Гродненской области. Оскирко был единственным преподавателем в университете, который вел свой предмет на белорусском языке.
"В 2007 - 2008 годах у нас была договоренность с руководством университета: я публично не озвучиваю свои политические взгляды и остаюсь в вузе. До революции тогда было далеко, я решил, что могу согласиться, потому что присутствие в аудитории и возможность контактов со студентами для меня имели огромное значение, - вспоминает преподаватель. - В ситуации с насилием в августе 2020 года я эту договоренность - не озвучивать свои взгляды - нарушил, но молчать уже не получалось".
Валентин Оскирко и еще несколько преподавателей вышли из профсоюза, кроме того он подписал открытое письмо, в котором преподаватели и студенты выступали против насилия, участвовал во встречах с руководством университета и Гродненской области. "На меня написали два доноса, был выговор за неэтическое поведение. Я оказался на записи видеонаблюдения в то время, как девушки-студентки распространяли листовки. Руководство решило, что это я руководил распространением незарегистрированной агитационной печатной продукции. Это был второй выговор. Контракт со мной не продлили и 3 декабря 2020 года уволили", - рассказывает Валентин Оскирко.
Некоторые коллеги написали письмо на имя ректора, студенты и выпускники университета собрали 276 подписей в поддержку Оскирко. После этого у некоторых студентов администрация интересовалась, почему они поставили подпись, поддерживают ли они политические взгляды своего преподавателя.
Преподаватель Виталий Евменьков, уволенный из Могилевского государственного университета, на протестные акции не выходил. Но события, которые начались в Беларуси в августе 2020 года, не оставили его равнодушным: "Я начал писать стихи и выкладывать их в Facebook на своей странице. Они были метафоричны, политического содержания там не было. Но как-то я написал стихотворение о пропагандистах. В нем есть строчка о том, что их руки в крови, потому что они разжигают вражду. После публикации знакомый идеолог из облисполкома показал мне свои руки, мол, они чистые, крови нет. В университете мне сказали, что меня "выбросят за периметр", если еще хоть одна буква появиться в Facebook".
Виталия Евменькова также возмутил арест двух его студентов - парни вышли покурить на крыльцо, их задержали. Одному дали 7, другому 15 суток, а после исключили из университета. "Я делал то, что должен делать педагог: собирал деньги для этих ребят, покупали им еду, стоял в очередях в СИЗО в Могилеве, где они сидели. Я не делал ничего, о чем бы сейчас сожалел, - говорит Виталий. - Несколько раз меня вызывали, сказали прямо, что мое место в тюрьме. Я понял, что меня уволят. Знаете, когда идешь по коридору, навстречу тебе коллега, с которым ты знаком лет 20, а он делает вид, что тебя не узнает. Потом начались проверки: где-то подпись не поставил в студенческом журнале - выговор, еще раз не поставил - опять выговор".
За месяц до увольнения преподавателя отправили на аттестацию, никаких претензий, кроме того, что он имеет свое мнение, к нему не было. "Потом мне сказали, что уволят "либо по взаимному соглашению сторон, либо по статье". Я написал заявление. Уволили не только меня, четыре преподавателя таким же образом ушли из университета", - отмечает Виталий.
Сейчас он официально безработный, несколько раз пытался устроиться в издательские дома в Минске, вначале все, вроде, хорошо, а потом работодатели просто переставали отвечать на его звонки.
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