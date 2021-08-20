Исследование: сторонников власти в Беларуси - 39%, но они считают себя большинством

Это уже пятое исследование Chatham House, которое замеряет настроения белорусов после президентских выборов-2020. Нынешний опрос проходил в конце июля-начале августа - спустя год после начала массовых протестов. Исследователи опрашивали белорусов онлайн - и только жителей городов, как больших, так и маленьких. "Поэтому в нашем исследовании есть небольшой перекос в сторону тех, кто поддерживает протест", - предупреждает Рыгор Астапеня, ассоциированный эксперт Chatham House и директор по исследованиям Центра новых идей.

При этом авторы исследования уверены, что сейчас, благодаря уровню урбанизации и специфике информационного пространства в Беларуси, больших различий между городским и сельским населением нет: "Безусловно, жители деревень отличаются от минчан, но их взгляды схожи с жителями маленьких городов".

Самый известный политик - Лукашенко, но на выборах больший процент набрал бы Бабарико

Александр Лукшенко остается самым известным человеком в Беларуси. В ответе на вопрос "Кого из перечисленных людей вы знаете?" 95% горожан отметили именно его. Светлану Тихановскую знают 90%, Виктора Бабарико - 86%, Сергея Тихановского - 83%, Валерия Цепкало - 75%.

У высокопоставленных чиновников из команды Лукашенко индекс узнаваемости куда ниже, чем у представителей протеста, среди них никто не набрал больше 60%. "То есть многие люди, которые 27 лет поддерживают действующую власть, не знают, кто такой Владимир Макей (министр иностранных дел - Ред.), Караев (экс-министр внутренних дел, который разгонял протесты - Ред.) и так далее", - замечает Астапеня.

Судя по результатам опроса, самый известный в стране политик проиграл бы на выборах человеку, который несколько месяцев назад был осужден на 14 лет. Когда у горожан спросили, кто наиболее достоин стать президентом, 33% выбрали Виктора Бабарико. У Александра Лукашенко второе место - 28%, Светлану Тихановскую назвали 13%. Авторы исследования отмечают, что в стране большой процент тех, кто отвечает "никто". "Это говорит об апатии и нежелании людей участвовать в политике и что-то знать о политике", - считает Рыгор Астапеня.

Все больше белорусов считают, что Тихановская проиграла противостояние с Лукашенко

У Лукашенко сохраняется самый высокий антирейтинг (за кого бы не голосовали ни в коем случае) - 49%, у Тихановской этот показатель ниже - 40%, у Бабарико - всего 23%.

"То есть в белорусском обществе нет неприятия к Виктору Бабарико, и это его отличает от других представителей протеста", - говорит эксперт.

Авторы исследования решили поэкспериментировать и предложили белорусам представить, за кого они бы проголосовали во втором туре. Оказалось, что Виктор Бабарико стал бы победителем во всех предложенных вариантах - он бы обошел во втором туре Светлану Тихановскую, Павла Латушко, экс-премьера Сергея Румаса, Владимира Макея и Лукашенко (тут 47% против 26%). Наименьший процент Бабарико набирал бы во втором туре с Павлом Латушко (45% против 23%, еще 44% - против всех).

Всего же сторонниками действующей власти сейчас называют себя 39% горожан, 61% власть не поддерживают. При этом и те, и другие считают, что единомышленников у них гораздо больше. Сторонники действующей власти уверены, что таких же взглядов придерживаются 67% белорусов. Противники считают, что их 71%. "Мы увидели, что люди, которые считают себя сторонниками действующей власти, не совсем адекватно оценивают, сколько их на самом деле. Сторонники протеста тоже чуть-чуть преувеличивают свою представленность в белорусском обществе", - подчеркивает Рыгор Астапеня.

Впрочем, несмотря на высокий запрос на перемены в белорусском обществе, исследование показало, что растет количество тех, кто признает: Светлана Тихановская проиграла противостояние с Александром Лукашенко - около 40%.

Кому доверяют белорусы?

Нынешнее исследование показало, что в Беларуси становится больше тех, кто затрудняется ответить на вопросы о политическом кризисе. "И это происходит за счет людей, которые раньше говорили, что они не доверяют действующей власти".

Государственным институтам большинство белорусов по-прежнему не доверяет. Лидеры антирейтинга - ЦИК, госСМИ и государственные профсоюзы. Лидеры по доверию среди негосударственных институтов - независимые СМИ, правозащитные организации и церковь.

Среди медиа, которые знают белорусы, еще два месяца назад ведущие позиции сохраняли телеканалы ОНТ, СТВ и портал Tut.by, редакцию которого в мае разгромили силовики. Именно последнее СМИ почти половина горожан называла наиболее важным источником информации, поэтому их дополнительно спросили, что они читают после закрытия этого портала. Тут среди вариантов ответов упоминали и DW.

"Мы увидели, куда ушла аудитория Tut.by. Часть людей уходит на более нейтральные медиа - Onliner и Yandex, часть людей уходит на медиа, которые говорят о том, что поддерживают протесты или осуждают действия сегодняшней власти, например, "Белсат" и "Радыё Свабода", - считает эксперт.

Белорусы хорошо относятся к России

Доля тех, кто положительно относится к протестам, изменилась несильно - 37%. При этом большинство горожан считают, что нужно проводить честные выборы, выступают за честное расследование фактов насилия со стороны силовиков, освобождение всех политзаключенных и за полное прекращение применения силы к протестующим со стороны силовиков.

Не меняется и отношение белорусов к соседней России: 78% горожан относятся к ней "скорее хорошо", из них каждый третий - "очень хорошо".

А вот количество тех, кто хотел бы видеть Беларусь в ЕС, растет. Но таких людей в стране по-прежнему не много Сейчас - 13%, в ноябре 2020 года было 9%.

Горожане не чувствуют себя в безопасности

Только 39% белорусских горожан говорят о том, что чувствуют себя в безопасности. Наименее безопасно люди ощущают себя в Минске - таких 56%. В небольших городах этот показатель ниже.

Вероятно, с этим связано растущее количество желающих уехать из страны - сейчас таких 39%, полтора года назад было на 10 процентных пунктов меньше. И свыше 40% опрошенных рассказали, что у них есть знакомые или родные, которые за последний год переехали в другую страну.

"Уровень эмиграции из Беларуси достаточно высокий. Но к сожалению, мы не можем его замерить более надежными статистическими цифрами, потому что их не существует - не так много данных публикуют миграционные службы как в Беларуси, так и в Украине, Польше, Литве - тех странах, куда в основном уезжают белорусы", - объясняет Астапеня.

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