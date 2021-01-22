 В офисы Tut.by пришли из департамента финрасследований | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.05.2021

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Беларусь

В офисы Tut.by пришли из департамента финрасследований

В офисы Tut.by пришли сотрудники департамента финрасследований, сообщил соучредитель портала.

Weißrussland | TUT.BY Nachrichtenorganisation in Minsk

В офисы портала Tut.by пришли представители департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин.

"В офисы TUT и hoster пришел ДФР. К редакторам домой тоже", - написал он в Facebook. 

Речь идет, в частности, о Hoster.by - крупнейшем регистраторе и техническом администраторе национальных доменных зон .BY/.БЕЛ. По словам Волошина, сотрудники ДФР - дома у гендиректора Hoster.by Сергея Повалишева.  

Портал: силовики пришли домой к журналистам

Как уточняется в материале на портале Tut.by, сотрудники, которые находились в офисе, в том числе члены редакции, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены. Представители ДФР находятся и в региональных офисах издания.

Наконец, силовики также пришли домой к ряду журналистов, включая главного редактора Марину Золотову. Дверь на ее этаже выломана.

В Комитете госконтроля ситуацию пока не комментируют

В пресс-службе КГК сказали изданию Onliner, что информация о причинах происходящего будет обнародована позднее.

В среду, 19 мая, на свободу, как ожидается, должна выйти журналистка Tut.by Катерина Борисевич, которая получила шесть месяцев лишения свободы за "разглашение врачебной тайны".

Главред Tut.by Марина Золотова для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" 18 мая высказала мнение, что "с таким уровнем давления и репрессий" журналисты столкнулись впервые.  

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    Автор: Ольга Верасович


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