 ″Война со СМИ″. Журналистам в Беларуси запретят стримы и блицопросы | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

"Война со СМИ". Журналистам в Беларуси запретят стримы и блицопросы

После протестного 2020 года власти Беларуси обещают расставить точки над i в медиасфере и принимают пакет законов, который сильно осложнит работу медиа. О самых важных изменениях - DW.

Belarus Protest gegen Lukaschenko in Minsk

Акция в защиту белорусских журналистов, сентябрь 2020 года

Белорусский парламент в срочном порядке рассматривает новые законы, которые добавят проблем журналистам. В эфире канала "Беларусь 1" новый министр информации страны Владимир Перцов заявил, что пришло время расставить точки над i в медиасфере. По его словам, пора принимать соответствующие меры - ограничительные и запретительные. О самых резонансных из них - DW.

Блокировать сайты сможет не только Мининформ, но и прокуратура

"Принимается целый пакет документов, который сильно отразится на работе журналистов и редакциях СМИ", - говорит зампредседателя Белоруской ассоциации журналистов (БАЖ) юрист Олег Агеев. Речь идет о поправках в законы о СМИ, массовых мероприятиях и противодействии экстремизму, которые недавно были опубликованы на Национальном правовом портале https://pravo.by/.

Газеты на прилавке газетного киоска

Крупные негосударственные издания не продают в Беларуси в киосках и не распространяют по почте

Основные изменения, по словам Агеева, коснутся работы онлайн-медиа. Теперь доступ к ним вправе заблокировать не только Министерство информации, но и органы прокуратуры. По упрощенной процедуре власти смогут также закрыть доступ к "зеркалам" заблокированных сайтов.

Белорусским СМИ и интернет-ресурсам запретят публиковать результаты опросов общественного мнения, которые касаются общественно-политической ситуации в стране, референдумов и выборов, если эти опросы проведены социологическими службами, не имеющими соответствующей аккредитации.

Запрещаются видеостримы с массовых мероприятий 

"Власти неоднократно делали попытки привлечь журналистов к ответственности за публикации блицопросов людей на улицах. И если раньше удавалось защитить редакции, то сейчас это будет делать сложнее, и за такие опросы, скорее всего выборочно, будут привлекать к ответственности те редакции, которые не нравятся властям", - объясняет юрист.

В новой редакции закона о массовых мероприятиях появился пункт, который напрямую касается работы журналистов на акции протеста: им запрещается освещение "в режиме реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения, с целью их популяризации или пропаганды".

"Тут не говорится, что речь идет только про видеостримы. Я думаю, что так будут трактовать даже текстовую трансляцию, - поясняет Агеев. - Причем это явно противоречит праву журналистов присутствовать на массовом мероприятии, которое закреплено в законе о СМИ. Конечно, такая ситуация вызывает тревогу, это неконституционно и противоречит международным обязательствам Беларуси".

Термин "экстремизм" становится все более расплывчатым

В Беларуси уже признаны экстремистскими несколько крупных телеграм-каналов, а их создатели - известный блогер Антон Мотолько и основатель Nexta Степан Путило - внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Степан Путило

Степан Путило

По новому закону экстремизмом будет считаться и распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении ее граждан, а также сведений, дискредитирующих Беларусь. И это еще один сигнал журналистам.

"Такого понятия как экстремизм в развитых правовых системах нет в принципе, это изобретение тоталитарных государств, - отмечает Агеев. - Формулировка с каждой новой запятой становится все более расплывчатой. Абсолютно безобидное выражение мнения, безобидное действие умудряются делать экстремистским. И сейчас водится дополнительное ограничение, которое, скорее всего, еще больше усложнит работу журналистов. Так не должно быть".

Как власти Беларуси борются с журналистами

Массовые преследования журналистов в Беларуси начались еще в 2020 году. "Масштабно их начали задерживать и привлекать к ответственности еще минувшим летом, хотя они имели все необходимые документы и аккредитации. Журналистов просто сажали в машины, везли в РУВД и через какое-то время отпускали, - рассказывает Сергей Зикрацкий, который защищал сотрудников и редакции СМИ на многих судебных процессах. - Потом журналистов перестали отпускать и стали составлять протоколы об административных правонарушениях. Какое-то время мы эти протоколы успешно оспаривали, когда предоставляли доказательства, что журналисты не участвовали в акциях, но в какой-то момент и это сломалось".

Катерина Андреева и Дарья Чульцова обнимаются в зале суда

Катерина Андреева и Дарья Чульцова получили по два года колонии за стрим с акции протеста

Зикрацкий вспоминает, как судья впервые приговорил журналиста к суткам ареста за освещение акции протеста: "Я был абсолютно шокирован, вышел в коридор и в разговоре с редактором издания сказал: "Это война". В тот момент я понял, что государство воюет против журналиста. Такого не было никогда. Каждое событие, которое происходило у нас на протяжении 2020 года, в любой другой год считалось бы экстраординарным".

Апофеозом юрист считает случай с журналистками польского телеканала "Белсат" Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, которые вели прямую трансляцию из квартиры дома, у которого проходили протесты. Их осудили на два года колонии. "Это первый случай, когда журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности, привлекли к уголовной ответственности. После этого была Катерина Борисевич (суд приговорил ее к 6 месяцам колонии за публикацию о том, что избитый до смерти минчанин Роман Бондаренко был трезв, а не пьян, как утверждали власти. - Ред.)", - вспоминает Зикрацкий.

Катерина Борисевич во время судебного процесса

Катерина Борисевич во время судебного процесса

Кроме того, под давлением оказались и редакции СМИ. Несколько негосударственных изданий не могут печататься в стране - даже такие крупные, как белорусская "Комсомолка" или "Народная воля", их не продают в киосках и не распространяют по почте. Многие интернет-ресурсы до сих пор заблокированы, а крупнейший белорусский интернет-портал tut.by лишен статуса СМИ.

"Мы имеем по факту давление на СМИ, на редакции, которые очень сильно ограничили финансово и лишили возможности распространяться, и имеем давление на журналистов - как физическое, так и психологическое, в виде лишения свободы. Все это создает чувство страха у других журналистов", - считает юрист.

Как теперь будут работать белорусские журналисты?

"Закон фактически вводит запрет на освещение некоторых событий. А учитывая, что власти без всякого стеснения записывают своих решительных противников в террористы и экстремисты, писать о них и ничего не нарушить становится все труднее и труднее", - констатирует Павел Свердлов, главный редактор "Еврорадио".

журналисты работают в офисе интернет-портала tut.by

Интернет-портал tut.by лишен статуса СМИ

По его словам, между безусловным соблюдением очевидно репрессивно закона и профессиональными стандартами, принятыми во всем мире, "Еврорадио" постарается выбирать профессиональные стандарты. "Безусловно, будем работать в рамках законодательства, но если увидим, что прямо сейчас нужен стрим с уличной акции - начнем стрим. Будем избегать распространения контента, объявленного экстремистским, изобретая понятные формулировки. Еще активнее пойдем в соцсети, в тот же телеграм. Мы надеемся сохранить возможность работать в Беларуси, а если ее не станет, то придется работать из центрального офиса (в Варшаве. - Ред.).

Заместитель гендиректора телеканала "Белсат" Алексей Дикавицкий считает, что ничего хорошего со стороны властей независимым журналистам ждать не приходится: "Тем не менее наша работа коренным образом не изменится. Будем стараться не рисковать лишний раз и все более активно пользоваться благами современных технологий, которые, к частью, позволяют, значительно меньше светиться".

Смотрите также:

  • Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

  • Мужчина кладет пачку долларов в карман

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень восприятия коррупции

    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

  • Человек смотрит в бинокль

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

  • Женщина в пекарне

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 05:57

"Полнейшее беззаконие": что в Германии и ЕС думают о приговоре белорусским журналисткам

Аудио- и видеофайлы по теме

Золотое дно и скандал вокруг дворца Лукашенко: когда ждать новых санкций ЕС. DW Новости  

Онлайн-портал Tut.by лишают в Беларуси статуса СМИ  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Часики тикают. Когда в Беларуси ждать развязки?  

Что происходит на границе Украины и России (фотогалерея)  

В Санкт-Петербурге горит историческое здание Невской мануфактуры  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

YouTube: DW репортажи