"Война со СМИ". Журналистам в Беларуси запретят стримы и блицопросы

Белорусский парламент в срочном порядке рассматривает новые законы, которые добавят проблем журналистам. В эфире канала "Беларусь 1" новый министр информации страны Владимир Перцов заявил, что пришло время расставить точки над i в медиасфере. По его словам, пора принимать соответствующие меры - ограничительные и запретительные. О самых резонансных из них - DW.

Блокировать сайты сможет не только Мининформ, но и прокуратура

"Принимается целый пакет документов, который сильно отразится на работе журналистов и редакциях СМИ", - говорит зампредседателя Белоруской ассоциации журналистов (БАЖ) юрист Олег Агеев. Речь идет о поправках в законы о СМИ, массовых мероприятиях и противодействии экстремизму, которые недавно были опубликованы на Национальном правовом портале https://pravo.by/.

Крупные негосударственные издания не продают в Беларуси в киосках и не распространяют по почте

Основные изменения, по словам Агеева, коснутся работы онлайн-медиа. Теперь доступ к ним вправе заблокировать не только Министерство информации, но и органы прокуратуры. По упрощенной процедуре власти смогут также закрыть доступ к "зеркалам" заблокированных сайтов.

Белорусским СМИ и интернет-ресурсам запретят публиковать результаты опросов общественного мнения, которые касаются общественно-политической ситуации в стране, референдумов и выборов, если эти опросы проведены социологическими службами, не имеющими соответствующей аккредитации.

Запрещаются видеостримы с массовых мероприятий

"Власти неоднократно делали попытки привлечь журналистов к ответственности за публикации блицопросов людей на улицах. И если раньше удавалось защитить редакции, то сейчас это будет делать сложнее, и за такие опросы, скорее всего выборочно, будут привлекать к ответственности те редакции, которые не нравятся властям", - объясняет юрист.

В новой редакции закона о массовых мероприятиях появился пункт, который напрямую касается работы журналистов на акции протеста: им запрещается освещение "в режиме реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения, с целью их популяризации или пропаганды".

"Тут не говорится, что речь идет только про видеостримы. Я думаю, что так будут трактовать даже текстовую трансляцию, - поясняет Агеев. - Причем это явно противоречит праву журналистов присутствовать на массовом мероприятии, которое закреплено в законе о СМИ. Конечно, такая ситуация вызывает тревогу, это неконституционно и противоречит международным обязательствам Беларуси".

Термин "экстремизм" становится все более расплывчатым

В Беларуси уже признаны экстремистскими несколько крупных телеграм-каналов, а их создатели - известный блогер Антон Мотолько и основатель Nexta Степан Путило - внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Степан Путило

По новому закону экстремизмом будет считаться и распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении ее граждан, а также сведений, дискредитирующих Беларусь. И это еще один сигнал журналистам.

"Такого понятия как экстремизм в развитых правовых системах нет в принципе, это изобретение тоталитарных государств, - отмечает Агеев. - Формулировка с каждой новой запятой становится все более расплывчатой. Абсолютно безобидное выражение мнения, безобидное действие умудряются делать экстремистским. И сейчас водится дополнительное ограничение, которое, скорее всего, еще больше усложнит работу журналистов. Так не должно быть".

Как власти Беларуси борются с журналистами

Массовые преследования журналистов в Беларуси начались еще в 2020 году. "Масштабно их начали задерживать и привлекать к ответственности еще минувшим летом, хотя они имели все необходимые документы и аккредитации. Журналистов просто сажали в машины, везли в РУВД и через какое-то время отпускали, - рассказывает Сергей Зикрацкий, который защищал сотрудников и редакции СМИ на многих судебных процессах. - Потом журналистов перестали отпускать и стали составлять протоколы об административных правонарушениях. Какое-то время мы эти протоколы успешно оспаривали, когда предоставляли доказательства, что журналисты не участвовали в акциях, но в какой-то момент и это сломалось".

Катерина Андреева и Дарья Чульцова получили по два года колонии за стрим с акции протеста

Зикрацкий вспоминает, как судья впервые приговорил журналиста к суткам ареста за освещение акции протеста: "Я был абсолютно шокирован, вышел в коридор и в разговоре с редактором издания сказал: "Это война". В тот момент я понял, что государство воюет против журналиста. Такого не было никогда. Каждое событие, которое происходило у нас на протяжении 2020 года, в любой другой год считалось бы экстраординарным".

Апофеозом юрист считает случай с журналистками польского телеканала "Белсат" Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, которые вели прямую трансляцию из квартиры дома, у которого проходили протесты. Их осудили на два года колонии. "Это первый случай, когда журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности, привлекли к уголовной ответственности. После этого была Катерина Борисевич (суд приговорил ее к 6 месяцам колонии за публикацию о том, что избитый до смерти минчанин Роман Бондаренко был трезв, а не пьян, как утверждали власти. - Ред.)", - вспоминает Зикрацкий.

Катерина Борисевич во время судебного процесса

Кроме того, под давлением оказались и редакции СМИ. Несколько негосударственных изданий не могут печататься в стране - даже такие крупные, как белорусская "Комсомолка" или "Народная воля", их не продают в киосках и не распространяют по почте. Многие интернет-ресурсы до сих пор заблокированы, а крупнейший белорусский интернет-портал tut.by лишен статуса СМИ.

"Мы имеем по факту давление на СМИ, на редакции, которые очень сильно ограничили финансово и лишили возможности распространяться, и имеем давление на журналистов - как физическое, так и психологическое, в виде лишения свободы. Все это создает чувство страха у других журналистов", - считает юрист.

Как теперь будут работать белорусские журналисты?

"Закон фактически вводит запрет на освещение некоторых событий. А учитывая, что власти без всякого стеснения записывают своих решительных противников в террористы и экстремисты, писать о них и ничего не нарушить становится все труднее и труднее", - констатирует Павел Свердлов, главный редактор "Еврорадио".

Интернет-портал tut.by лишен статуса СМИ

По его словам, между безусловным соблюдением очевидно репрессивно закона и профессиональными стандартами, принятыми во всем мире, "Еврорадио" постарается выбирать профессиональные стандарты. "Безусловно, будем работать в рамках законодательства, но если увидим, что прямо сейчас нужен стрим с уличной акции - начнем стрим. Будем избегать распространения контента, объявленного экстремистским, изобретая понятные формулировки. Еще активнее пойдем в соцсети, в тот же телеграм. Мы надеемся сохранить возможность работать в Беларуси, а если ее не станет, то придется работать из центрального офиса (в Варшаве. - Ред.).

Заместитель гендиректора телеканала "Белсат" Алексей Дикавицкий считает, что ничего хорошего со стороны властей независимым журналистам ждать не приходится: "Тем не менее наша работа коренным образом не изменится. Будем стараться не рисковать лишний раз и все более активно пользоваться благами современных технологий, которые, к частью, позволяют, значительно меньше светиться".

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