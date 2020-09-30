Суд в Минске лишил Tut.by статуса СМИ. Независимый онлайн-ресурс под угрозой

Самый читаемый белорусский портал Tut.by лишен статуса сетевого издания. Такое решение в четверг, 3 декабря, вынес Экономический суд Минска по иску Министерства информации Беларуси. Ранее Мининформ издал приказ о приостановлении с 1 октября выпуска этого издания до 30 декабря. Согласно закону "О СМИ" в Беларуси любой сайт может добровольно зарегистрироваться в качестве сетевого издания. В этом случае он приобретает статус СМИ, а его сотрудники признаются журналистами.

"ТУТ БАЙ МЕДИА" будет обжаловать решение суда

В Беларуси до этого не было прецедентов прекращения выпуска сетевых изданий. Генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина в интервью DW сообщила, что намерена "использовать все законные методы защиты наших прав и прав наших читателей" и будет обжаловать решение Экономического суда Минска.

В редакции Tut.by

"Мы внимательно изучим мотивировочную часть, мы пока не знаем какие наши аргументы суд учел, и уже исходя из этого представим свою позицию", - добавила Чекина. По ее словам, лишение Tut.by статуса сетевого издания из-за мелких нарушений, которые к тому же были быстро исправлены, "является нарушением прав граждан на получение полной и достоверной информации".

Основанием для иска о лишении Tut.by статуса СМИ стали предупреждения Мининформа, вынесенные порталу. "Мы получили четыре предупреждения, обжаловали три из них, потому что по первому предупреждению был пропущен срок на обжалование. Одно из них было признано недействительным", - напомнила Чекина.

Речь идет о статье "К редактору Tut.by пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках", в которой рассказывалось об обыске 8 сентября в квартире у редактора Галины Уласик. Tut.by не смог получить комментарий в МВД, Следственном комитете и Генпрокуратуре об этом инциденте. В предъявленном постановлении о производстве обыска, указано, что он проводится в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и, как поняла мать со слов оперативников, ее дочь Валерия Уласик является подозреваемой по этому делу.

Как позднее стало известно из предупреждения Мининформа, Валерия Уласик не является подозреваемой по уголовному делу. Ее статус по этому делу не определился, но стало известно, что она была задержана по административному делу, заведенному по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Предупреждение по этой публикации Tut.by суд постановил отменить.

Без статуса журналиста

С октября портал работал, не имея прав СМИ, что в общении с госорганами осложнило сбор информации. По словам Чекиной, сотрудникам редакции пришлось "прилагать большие усилия с тем, чтобы получать эту информацию из других источников, чтобы наш читатель не пострадал".

Марина Золотова

Ранее в интервью DW главный редактор портала Марина Золотова пояснила: "Мы будем работать как интернет-ресурс, но не как СМИ". Она напомнила, что в качестве сетевого издания Tut.by работает лишь с января 2019 года, а до этого с 5 октября 2000 года (момента основания) "мы работали как интернет-ресурс без всякого статуса СМИ".

На пресс-конференции 30 сентября Золотова сообщила, что портал с 1 октября не будет направлять своих сотрудников на освещение несанкционированных акций протеста. "Наши журналисты не смогут спокойно работать на акциях протеста. Мы не будем рисковать журналистами и отправлять их на акции без статуса журналиста", - заверила главный редактор Tut.by.

Репрессии против работников СМИ

По данным Белорусской ассоциации журналистов с августа по настоящий момент зафиксировано более 370 задержаний журналистов, среди них 79 осуждены на отбывание административного ареста, многим выписаны штрафы. Около 60 журналистов получили побои, у них отбирали технику или удаляли записи. 189 журналистов были задержаны на срок более 3 часов.

У представителей Tut.by больше не будет статуса журналистов

9 журналистов являются фигурантами уголовных дел, трое из них находятся за решеткой. Журналистка портала Tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы разглашенной медицинской тайне избитого до смерти Романа Бондаренко. Борисевич привела в статье слова врача об отсутствии в крови Романа алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей.

Журналистки телеканала "Белсат" Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на "Площади Перемен" в Минске 15 ноября.

Правозащитники признали трех находящихся под стражей журналистов политзаключенными.

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