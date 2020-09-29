Власти Беларуси лишают tut.by статуса СМИ. Что это значит?
Самый популярный интернет-ресурс Беларуси tut.by с 1 октября по приказу Мининформа на три месяца лишен статуса СМИ. Ему грозит полная потеря этого статуса. Чем это грозит его журналистам?
Здесь работают журналисты tut.by
Министерство информации Беларуси во вторник, 29 сентября, издало приказ о приостановлении выпуска сетевого издания tut.by с 1 октября, а 8 октября в суде будет рассматриваться иск о прекращении его выпуска. Законом "О СМИ" в Беларуси предусмотрена добровольная регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевого издания - в этом случае сайт приобретает статус СМИ, а его сотрудники признаются журналистами.
В стране еще не было прецедентов приостановления или прекращения выпуска сетевых изданий. Ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию - отдельная процедура, в случае портала tut.by - крупнейшего в стране - речь об этом не идет. Основанием для иска об окончательном лишении tut.by статуса СМИ служат четыре предупреждения Мининформа, вынесенные порталу. Закон предоставляет министерству право самостоятельно приостанавливать выпуск СМИ в случае, если в суд подан иск о прекращении его выпуска.
Что меняется для портала tut.by
"До 30 декабря, как указано в приказе министерства информации, эти три месяца у нас не будет статуса СМИ. То есть мы будем работать как интернет-ресурс, но не как СМИ", - пояснила в интервью DW главный редактор портала Марина Золотова.
Марина Золотова
Она подчеркнула, что в качестве сетевого издания tut.by работает лишь с января 2019 года, а до этого с 5 октября 2000 года (момента основания) "мы работали как интернет-ресурс без всякого статуса СМИ".
Наибольшую тревогу в данный момент у главного редактора tut.by вызывает защищенность ее сотрудников, которые работают в поле - освещают не прекращающиеся в стране с 9 августа акции протеста. "С 1 октября у ребят не будет статуса журналиста. Соответственно, в глазах силовиков они могут выглядеть участниками акций протеста, могут быть задержаны, в отношении их может быть начат какой-то административный процесс", - указала Золотова.
Статус журналиста в Беларуси
Правовой эксперт Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Ольга Сехович напомнила в интервью DW, что законы "О СМИ" и "О массовых мероприятиях" гарантируют право журналиста присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.
С 9 августа в Беларуси не прекращаются акции протеста
"Мы видим, что и статус журналиста не защищает журналистов на массовых мероприятиях, а иногда даже делает мишенью для преследования. Но, тем не менее, можно было к этому апеллировать - к правам журналиста", - отметила юрист. В Беларуси редкая несанкционированная акция протеста обходится без доставления журналистов в отделение милиции, а некоторые из них наказываются арестом или штрафом, так как суд признает их участниками демонстраций.
Редкая акция протеста в Беларуси обходится без доставления журналистов в отделение милиции
По словам Сехович, в Беларуси и интернет-ресурсы, и сетевые СМИ несут ответственность за размещаемый контент, так что собственно для сайта tut.by ситуация принципиально не изменится, а вот его сотрудники теперь не смогут показывать удостоверение журналиста. Таким образом, для них станет более опасной работа на акциях протеста и доставка аудитории контента из первых уст и места событий. Складывается впечатление, что власти хотят ограничить возможность освещения акций протеста самому популярному порталу Беларуси, добавила Сехович.
В знак солидарности с порталом многие белорусские пользователи меняют аватарки в Facebook или размещают картинку с надписью "Я/Мы портал tut.by" и пишут слова поддержки.
Почему важно происходящее с tut.by
Портал tut.by, по данным исследования gemiusAudience за август, охватывает 69% белорусских пользователей интернета. "Tut.by является однозначно самым крупным новостным и информационным порталом в Беларуси с полностью белорусским контентом, своей редакцией, редакционной политикой и журналистскими принципами. Он - №1, и все те, кто дальше находятся за ним по охвату аудитории, меньше, как минимум, раза в два", - заявил в интервью DW Михаил Дорошевич, медиаэксперт и исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiative.
С 7 августа tut.by получил четыре предупреждения от Мининформа, которые касались, в частности, материалов "В семь раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели, и что сказал ЦИК?", "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах", а также "К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках".
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.