Власти Беларуси лишают tut.by статуса СМИ. Что это значит?

Министерство информации Беларуси во вторник, 29 сентября, издало приказ о приостановлении выпуска сетевого издания tut.by с 1 октября, а 8 октября в суде будет рассматриваться иск о прекращении его выпуска. Законом "О СМИ" в Беларуси предусмотрена добровольная регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевого издания - в этом случае сайт приобретает статус СМИ, а его сотрудники признаются журналистами.

В стране еще не было прецедентов приостановления или прекращения выпуска сетевых изданий. Ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию - отдельная процедура, в случае портала tut.by - крупнейшего в стране - речь об этом не идет. Основанием для иска об окончательном лишении tut.by статуса СМИ служат четыре предупреждения Мининформа, вынесенные порталу. Закон предоставляет министерству право самостоятельно приостанавливать выпуск СМИ в случае, если в суд подан иск о прекращении его выпуска.

Что меняется для портала tut.by

"До 30 декабря, как указано в приказе министерства информации, эти три месяца у нас не будет статуса СМИ. То есть мы будем работать как интернет-ресурс, но не как СМИ", - пояснила в интервью DW главный редактор портала Марина Золотова.

Марина Золотова

Она подчеркнула, что в качестве сетевого издания tut.by работает лишь с января 2019 года, а до этого с 5 октября 2000 года (момента основания) "мы работали как интернет-ресурс без всякого статуса СМИ".

Наибольшую тревогу в данный момент у главного редактора tut.by вызывает защищенность ее сотрудников, которые работают в поле - освещают не прекращающиеся в стране с 9 августа акции протеста. "С 1 октября у ребят не будет статуса журналиста. Соответственно, в глазах силовиков они могут выглядеть участниками акций протеста, могут быть задержаны, в отношении их может быть начат какой-то административный процесс", - указала Золотова.

Статус журналиста в Беларуси

Правовой эксперт Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Ольга Сехович напомнила в интервью DW, что законы "О СМИ" и "О массовых мероприятиях" гарантируют право журналиста присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

С 9 августа в Беларуси не прекращаются акции протеста

"Мы видим, что и статус журналиста не защищает журналистов на массовых мероприятиях, а иногда даже делает мишенью для преследования. Но, тем не менее, можно было к этому апеллировать - к правам журналиста", - отметила юрист. В Беларуси редкая несанкционированная акция протеста обходится без доставления журналистов в отделение милиции, а некоторые из них наказываются арестом или штрафом, так как суд признает их участниками демонстраций.

Редкая акция протеста в Беларуси обходится без доставления журналистов в отделение милиции

По словам Сехович, в Беларуси и интернет-ресурсы, и сетевые СМИ несут ответственность за размещаемый контент, так что собственно для сайта tut.by ситуация принципиально не изменится, а вот его сотрудники теперь не смогут показывать удостоверение журналиста. Таким образом, для них станет более опасной работа на акциях протеста и доставка аудитории контента из первых уст и места событий. Складывается впечатление, что власти хотят ограничить возможность освещения акций протеста самому популярному порталу Беларуси, добавила Сехович.

В знак солидарности с порталом многие белорусские пользователи меняют аватарки в Facebook или размещают картинку с надписью "Я/Мы портал tut.by" и пишут слова поддержки.

Почему важно происходящее с tut.by

Портал tut.by, по данным исследования gemiusAudience за август, охватывает 69% белорусских пользователей интернета. "Tut.by является однозначно самым крупным новостным и информационным порталом в Беларуси с полностью белорусским контентом, своей редакцией, редакционной политикой и журналистскими принципами. Он - №1, и все те, кто дальше находятся за ним по охвату аудитории, меньше, как минимум, раза в два", - заявил в интервью DW Михаил Дорошевич, медиаэксперт и исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiative.

С 7 августа tut.by получил четыре предупреждения от Мининформа, которые касались, в частности, материалов "В семь раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели, и что сказал ЦИК?", "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах", а также "К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках".

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