Власти Беларуси подали иск о прекращении выпуска издания Tut.by

Министерство информации Беларуси подало в суд иск о прекращении выпуска сетевого издания Tut.by - одного из самых популярных новостных порталов страны. Об этом само издание сообщило в пятницу, 25 сентября.

Основанием для иска стали вынесенные ранее Мининформом предупреждения. Их, начиная с 7 августа, было четыре, в том числе материалы о нарушениях на президентских выборах и о задержании дочери редактора издания.

Если иск будет удовлетворен, Tut.by лишится статуса СМИ. Этот статус позволяет сотрудникам издания "на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию".

Суд по иску о статусе Tut.by пройдет 8 октября

При этом Tut.by сможет продолжить свою работу, заявили в издании. "Данная процедура не предполагает блокировки сайта", - отмечается в сообщении. Заседание по иску пройдет 8 октября в Экономическом суде Минска.

Регистрация интернет-ресурса в качестве СМИ является в Беларуси добровольной. Tut.by основан в 2000 году, а в статусе СМИ портал был зарегистрирован в январе 2019 года. Издание активно освещает протесты после выборов президента, победителем которых ЦИК назвал Александра Лукашенко.

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