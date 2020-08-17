Машина пропаганды в Беларуси: бывшие журналисты госСМИ о своей работе

"Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо", - так Александр Лукашенко прокомментировал забастовку, на которую вышли 17 августа сотрудники Белтелерадиокомпании. На фоне продолжающихся в стране протестов против фальсификации итогов президентских выборов из государственных СМИ уходят целые коллективы. Журналисты рассказали DW, почему решили уволиться, и объяснили, как работает пропагандистская машина белорусских властей.

ГосСМИ долго не писали про СОVID-19

Первый собеседник DW пожелал сохранить максимально возможную анонимность. Журналист уволился из издательского дома "Беларусь сегодня" - учреждения администрации президента. Что касается особенностей работы и цензуры, то они, безусловно, были, признает собеседник: "Например, госСМИ, в том числе и наш ресурс, долго отрицали СОVID-19. Вначале вообще об этом не писали, потом - только в позитивном ключе: "Люди выздоравливают", "В Китае начали открываться предприятия".

Какое-то время госСМИ в Беларуси о коронавирусе просто не сообщали

Через какое-то время информацию о коронавирусе в Беларуси давать все же разрешили, но тоже весьма своеобразно. "Мы переписывали программы белорусского ТВ - о том, как страна успешно справляется с СОVID-19, что умирают только те, у кого и без того множество заболеваний, а в больницах в избытке койки и аппараты ИВЛ, - вспоминает собеседник. - Сообщали, что политике Беларуси в отношении коронавируса завидует весь мир".

Президентская кампания в госСМИ тоже освещалась однобоко: "Говорили только о Лукашенко. Нам дали установку вообще не писать о других кандидатах, не упоминали даже их фамилии". Триггером для ухода собеседника из "Беларуси сегодня" стало задержание милицией в Гродно видеоблогера Сергея Тихановского: "Его задержали 29 мая, а через дней десять мне сказали поставить новость о том, что Следственный комитет предъявил блогеру обвинения. И Сергей, и Светлана Тихановская вызывали у меня доверие, а тут надо было писать, что он практически преступник".

Несмотря на коронавирус, власти Беларуси провели 9 мая парад в Минске

В целом, делится собеседник, работа в государственных масс-медиа - это набор определенных тем, которые освещают постоянно. Перед Новым годом много пишут о благотворительной акции "Наши дети" - представители властей и госпредприятий ездят в детдома, больницы, дарят подарки: "Мы писали чуть ли не о каждом чиновнике, который водил хоровод вокруг елки. При том, что целый год об этих детях никто не вспоминает. Даже в Международный день защиты детей не было новостей, что условная Наталья Кочанова (спикер верхней палаты белорусского парламента. - Ред.) поехала в какой-то детдом".

Запомнилось журналисту и то, как освещали День Победы 9 мая - писали обо всех возложениях цветов к военным памятникам: "Всю неделю накануне праздника ты просто ставил по 30-40 однотипных сообщений в день. Коллеге, которая хотела дать новость о том, как накануне этот праздник отметили в европейских странах, начальник в грубой форме объяснил, что она ничего не понимает и что праздник 8 мая идеологически противоположен нашему 9 мая".

Редакторы вычеркивали слова "сталинизм", "культ личности", "ГУЛАГ"

"Даже занимаясь темой культуры, я так или иначе подписываюсь под всем, что делает Белтелерадиокомпания. Это моя позиция", - говорит Светлана (имя изменено). Она уволилась с одного из белорусских государственных телеканалов.

Девушка вспоминает, как 17 августа вместе с коллегами вышла к зданию компании. Сотрудники требовали признать недействительными результаты президентских выборов, отправить в отставку главу ЦИК, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ. Руководство посчитало забастовку незаконной. Тем, кто был не согласен, предложили уйти, сказали, что недостающие кадры заменят российскими специалистами. Их приезд в Беларусь подтвердил Александр Лукашенко: "Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай".

Акция протеста в Минске, 16 августа

Это, как считает Светлана, повлияло на информационный эфир: "Поменялась риторика новостей. Сюжеты стали более радикальными. Еще больше негатива звучит в адрес участников мирных протестов". Такая подача удивляет даже журналистов, которые сами не раз сталкивались с цензурой.

Когда-то Светлана работала в Агентстве теленовостей (АТН, новостное подразделение каналов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". - Ред.). По ее словам, там в этом плане все довольно жестко: "Были люди, чьи имена были под запретом на белорусском ТВ. Среди них - недавно умерший основатель портала tut.by Юрий Зиссер". Это касалось не только его профессиональной деятельности или гражданской позиции, но и проектов Зиссера как мецената: "Например, он занимался восстановлением органов. Рассказывая, что в каком-то храме появился отремонтированный орган, нельзя было упоминать, благодаря кому это произошло".

Юрий Зиссер (фото из архива)

По словам Светланы, в сюжетах АТН никогда не показывали оппозиционных политиков. Также у журналистов был список политологов и экономистов, за комментариями к которым было нельзя обращаться. "Человеку достаточно один раз высказать мнение, которое не совпадает с официальной политикой, и его больше никогда не позовут на телевидение", - подчеркивает Светлана.

Само собой, продолжает она, строго выверялись и журналистские тексты: "Редакторы, как правило, вычеркивали слова "сталинизм", "культ личности", "ГУЛАГ". Были и совсем абсурдные вещи: как-то из моего текста убрали слово "усатый".

Уволилась почти вся радиостанция

Валерию Кондратьеву, который работал на радио "Столица" (одной из радиостанций Белтелерадиокомпании), повезло больше. Он говорит, что за полтора года, пожалуй, только пару раз произнес в эфире фамилию президента, и то - сообщая, что состоялась какая-то международная встреча с участием Лукашенко. На "Столице", вспоминает Кондратьев, тоже существовали ограничения в освещении темы коронавируса - все сводилось к обнародованию статистики Минздрава. Когда перед выборами некоторые белорусские музыканты попали в немилость к властям, их композиции были приказано убрать из эфира. После же голосования 9 августа все стало гораздо серьезнее.

Кондратьев признается, что ему было тяжело выходить в эфир с утренней программой: "Когда начали появляться видео и аудиозаписи того, что происходило с задержанными, мы пошли к директору радиостанции. Я сказал, если не разрешат говорить правду, - уволюсь. Меня поддержали другие сотрудники". Журналисты и звукорежиссеры Дома радио выдвинули требования властям, выпустили соответствующее видеобращение, а 17 августа радио "Столица" объявило забастовку - в эфире была только музыка, новости спорта и прогноз погоды.

Потом, по словам Валерия, руководство Белтелерадиокомпании стало утверждать, что и обращение, и забастовка незаконны - о них якобы следовало сообщить за две недели и, только получив разрешение, потом бастовать: "Сказали, что можем быть уволены по статье. Мы ушли сами".

Со "Столицы" уволились 11 или 12 человек, в том числе директор радиостанции, его заместитель и музыкальный редактор: "Мы просто не можем работать на государственном радио и делать вид, что ничего не происходит".

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