 Писать о протестах в Беларуси можно, печатать нельзя: ″ломается станок″ | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 21.08.2020

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Беларусь

Писать о протестах в Беларуси можно, печатать нельзя: "ломается станок"

Государственная типография не печатает тиражи двух независимых газет: "Комсомолки в Белоруссии" и "Народной воли", ссылаясь на поломку оборудования. Оба издания объективно писали о протестах и жестокости силовиков.

Белорусский ОМОН задерживает демонстранта

Протесты в Минске и других городах Беларуси жестоко подавлялись ОМОНом

Ежедневный выпуск самой тиражной белорусской независимой газеты "Комсомольская правда в Белорусии" за последние дни не вышел в печать трижды: 18, 20 и 21 августа. Типография государственного "Белорусского дома печати", который подчиняется Управлению делами президента РБ, не стала печатать тираж издания, сославшись, в том числе, на поломку типографского оборудования. Та же судьба постигла еще одну независимую газету - "Народная воля". Но многие в стране уверены: причина заключается в том, что оба издания правдиво и объективно освещали многотысячные протесты  в стране и писали о жестокости ОМОна и милиции по отношению к демонстрантам.

Публикация в "КП в Белоруссии": эффект разорвавшейся бомбы

"Комсомольская правда" в Белорусии" существенно отличается от провластной бульварной российской "Комсомолки": белорусское издание известно своим стремлением к объективному освещению событий в стране и пользуется доверием у читателей. 15 августа почти весь номер газеты был посвящен протестам в стране и их жестокому подавлению.

белорусский ОМОН

"Комсомольская правда в Беларуси" писала о жестокости силовиков

Материал "Буханка хлеба на 120 человек, сон по очереди, по ночам крики людей", в котором шла речь об издевательствах ОМОНа и милиции над задержанными в столичном Центре изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, вызвал в стране эффект разорвавшейся бомбы. На следующий день в стране прошла многотысячная демонстрация, участники которой, среди прочего, требовали от правоохранительных органов прекратить насилие и освободить всех задержанных. С таким же требованием выступили рабочие крупных предприятий. "Комсомолка" стала первой неполитической массовой газетой, которая рассказала об избиениях задержанных.

Главный редактор "Комсомольской правды" в Белорусии" Андрей Левковский в беседе с DW рассказал, что "Белорусский дом печати" объяснил невозможность напечатать тираж газеты 18 и 20 августа, в одном случае, тем, что газета задержала сдачу номера в печать и заранее не уведомила об изменении количества полос, а в другом случае - поломкой типографского станка. "Причина невыхода третьего номера пока неясна. Письмо от "Дома печати" мы еще не получили", - отметил главред независимой газеты. От ответа на вопрос, считает ли он отказ типографии печатать тираж проявлением цензуры, Левковский уклонился.  

Главред "Народной воли" обвинил типографию в цензуре

Belraus Zeitung Narodna Wolya (DW/P. Bykovsky )

В отличие от белорусской "Комсомолки", независимая газета "Народная воля" гораздо больше акцентирует внимание на политических событиях в стране. Редакционная политика издания состоит в том, чтобы предоставлять слово представителям разных политических сил - как со стороны власти, так и со стороны оппозиции.

В беседе с DW главный редактор газеты "Народная воля" Иосиф Середич был категоричен, заявив, что безусловно, рассматривает невыход своего издания в тираж как проявление цензуры. "Это самая настоящая цензура. Потому что в сегодняшнем номере газеты было много материалов, которые, понятно же, не удовлетворяют тех, кто сегодня держит на штыках свою власть", - говорит Середич.

Главред издания возмущен ответом директора "Белорусского дома печати", объяснившего невозможность напечатать тираж "Народной воли" поломкой печатного станка. "А почему же сломавшееся оборудование не помешало напечатать все государственные газеты?", - недоумевает Иосиф Середич.

До руководства "Белорусского дома печати" корреспонденту DW дозвониться не удалось.

Смотритетакже:

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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О жестокости Лукашенко, двух обращениях Тихановской и решимости демонстрантов. DW Новости

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