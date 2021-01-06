Закрытие газет и вызовы в прокуратуру: будни независимых СМИ в регионах Беларуси

Еще несколько лет назад Брестская область на фоне других регионов Беларуси считалась едва ли не самой либеральной в стране - по крайней мере, если судить по количеству зарегистрированных независимых СМИ. Однако в 2020 году от условного "благополучия" мало что осталось.

К чему ведет монополия на печать газет?

После того, как к конце минувшего года редакция негосударственного издания "Брестская газета" получила уведомление от местной типографии о прекращении сотрудничества, вопрос о том, где печатать газету, является для редакции самым актуальным.

"Мы работаем над решением этой неожиданно возникшей проблемы, но пока вариантов, где могли бы отпечатать тираж, у нас нет", - рассказал DW главный редактор "Брестской газеты" Виктор Марчук. Он объясняет это тем, что в Беларуси фактически существует государственная монополия на печать газет, поскольку лицензии на оказание таких услуг имеют лишь типографии, так и или иначе подчиненные властям.

В сложившейся ситуации редакция "Брестской газеты" обратилась к своим читателям с призывом аннулировать подписку на 2021 год. "В условиях, в которые сегодня пытаются поставить наше издание, мы не уверены, что сможем выполнить свои обязательства, хотя все, что касается подготовки бумажной версии газеты к печати, делаем", - уточнил Марчук.

Виктор Марчук (справа)

Прокуратура Бреста предупреждает

Главный редактор "Брестской газеты" стал фигурантом еще одной истории, которая вызвала резонанс. Виктор Марчук вместе с другими брестскими журналистами и жителями города принял участие в записи видеообращения, в котором высказывается озабоченность эскалацией насилия в Беларуси.

Как сообщил Виктор Марчук, он был вызван в городскую прокуратуру Бреста, где ему вынесли официальное предупреждение, "за распространение недостоверной информации". Какие именно слова в видеообращении являются недостоверными, в прокуратуре не пояснили и запретили фотографировать сам текст предупреждения, уточнив, что оно является устным.

Вызванной по этому же поводу в прокуратуру брестской журналистке Наталье Пармон также не позволили лично ознакомиться с текстом официального предупреждения, где были упомянуты несколько статей Административного и Уголовного кодексов Беларуси. "В ответ я написала, что руководствуюсь основным законам в своей жизни - Библией, поэтому ложь не распространяю", - дополнила Наталья Пармон.

Журналистов проинформировали, что они могут обжаловать это предупреждение в областной прокуратуре, но делать это в сложившейся правовой ситуации в Беларуси они не видят смысла.

Дело об "оскорблении президента Беларуси"

Еще более драматичные события происходят вокруг интернет-портала "Першы Рэгіён" ("Первый Регион"), который освещает общественно значимые события в Брестской области. В последние дни 2020 года в отношении корреспондента этого медиаресурса Сергея Гордиевича было возбуждено уголовное дело "за оскорбление президента Беларуси".

Наталья Пармон

Причиной стал якобы перепост сообщения в одном из Viber-чатов, администратором которого был и журналист сайта. Что именно оскорбительного было в том сообщении, пока не известно, но сейчас Сергей Гордиевич помещен под домашний арест в городе Дрогичине, а белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

Однако этим дело не ограничилось: обыски и изъятие цифровой техники продолжились у других сотрудников редакции в разных городах Брестской области. Так, редактора сайта "Першы Рэгіён" Павла Дайлида задержали прямо на улице в Ивацевичах и доставили в местный РОВД.

Перед допросом журналисту настойчиво предложили оставить свой мобильный телефон в камере хранения в РОВД, что он и сделал. Как рассказал Павел Дайлид, впоследствии выяснилось, что за время нахождения в милиции с его аккаунта были удалены участники Viber-чатов и целые группы. "Разрешения на осмотр смартфона я не давал, никаких процессуальных документов мне также не предъявлялось", - сообщил редактор, который теперь намерендобиваться возбуждения уголовного дела по факту незаконного завладения телефоном и нарушения тайны переписки.

Сергей Гордиевич

Почему в регионах Беларуси закрываются газеты?

Проблемы, с которыми в минувшем году столкнулись независимые журналисты в Брестской области, характерны и для других регионов. По информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), в стране в течение 2020 года перестали издаваться сразу шесть общественно-политических газет.

У четырех из них ("Свободные новости плюс", "Белгазета", "Газета Слонимская" и "Народная Воля") возникли проблемы с типографиями, которые под разными предлогами оказывались печатать. Еще два издания - "Борисовские новости" и "Вольное Глубокое" - закрылись по финансовым причинам.

Вместе с тем в БАЖ констатируют, что даже в условиях роста популярности интернет-изданий некоторые негосударственные газеты в Беларуси остаются ведущими поставщиками независимой общественно-политической информации в своих регионах, сохраняя прежние тиражи.

Как отметил главный редактор барановичской газеты "Intex-press" Владимир Янукевич, президентские выборы 2020 года и протесты после них показали, что у независимых региональных изданий есть доверие людей, которые нечасто пользуются интернетом и отдают предпочтение печатной продукции. И это тоже является причиной пристального внимания белорусских властей к ситуации на региональном медиарынке.

Смотрите также: