Обыск у издателя: как власти Беларуси давят на независимую прессу в регионах

В понедельник, 30 ноября, стало известно, что типография в Бресте (единственная такая на весь город) отказывается продлевать договор с независимым изданием "Брестская газета". Нынешнее соглашение между редакцией и типографией истекает 31 декабря 2020 года. О методах давления белорусских властей на региональные негосударственные СМИ и причинах таких действий - DW.

Отлучение от типографии в Бресте

Как рассказал DW главный редактор "Брестской газеты" Виктор Марчук, издание существует с 2002 года и до сих пор печаталось исключительно в родном городе. За все это время у типографии не было претензий к редакции как по оплате своих услуг, так и по содержанию газеты. По словам Марчука, руководство типографии свои действия не комментирует: о мотивах нежелания продолжать сотрудничество можно только догадываться. "Считаю, что никакого экономического смысла в этом решении нет, поэтому наверняка отказ печатать газету связан с другими причинами", - делится главный редактор.

"Брестская газета" издается с 2002 года и до сих пор печаталась исключительно в родном городе

В последние годы "Брестская газета" активно освещала на своих страницах протесты местных жителей в связи со строительством около Бреста аккумуляторного завода. Ее журналисты также не остаются в стороне и во время важных политических событий в Беларуси, среди которых и президентские выборы в нынешнем году.

Хотя на последовавших после выборов акциях протеста представители "Брестской газеты" выполняют свои профессиональные обязанности и выделяются жилетками с надписью "Пресса", это не помогло им избежать задержаний. Внештатный журналист издания Максим Хлебец и фотограф Роман Чмель были осуждены на 15 суток административного ареста как организаторы несанкционированного мероприятия.

На очередной акции протеста, состоявшейся 29 ноября, милиция вновь задержала Максима Хлебца, а также Станислава Коршунова. Журналистов отвезли в Ленинский РОВД города Бреста и отпустили лишь спустя три часа.

Разгром редакции "Газеты Слонимской"

Если руководству "Брестской газеты" теперь придется искать варианты, где печатать издание в следующем году, то один из лидеров независимой региональной прессы Гродненской области вынужден приостановить свою деятельность. Речь идет о "Газете Слонимской", в редакцию которой 9 ноября без предупреждения пришли силовики - они изъяли всю компьютерную технику, парализовав тем самым выпуск очередного номера. В тот же день обыск прошел в квартире издателя "Газеты Слонимской" Анны Володащук.

Анна Володащук

Поводом для разгрома редакции в Слониме, судя по всему, стало возбуждение уголовного дела за клевету в отношении сотрудника местной милиции, который прочитал о себе нелицеприятные высказывания в одном из Telegram-каналов. Какое отношение "Газета Слономская" и ее издатель имеют к этому сообщению, так и осталось не ясным (в материалах дела Анна Володащук проходит как свидетель).

"У нас забрали всю технику и носители информации, угрожали уголовным преследованием. В таких условиях издавать газету стало невозможно и мне пришлось выехать за пределы Беларуси", - сообщила Володащук. Она выразила надежду, что если ситуация изменится, то редакция сможет возобновить выпуск "Газеты Слонимской". Пока же в министерство информации, на предприятие "Белпочта" и в налоговую инспекцию отправлено уведомление о приостановлении издания печатной версии газеты до 9 мая 2021 года.

Проблемы негосударственных изданий в Минске

Региональная пресса - не первый пострадавший среди СМИ Беларуси в поствыборный период. Еще в августе с проблемами столкнулись издающиеся в Минске "Народная воля", "Белгазета", "Комсомольская правда в Беларуси" и "Свободные новости плюс" - эти газеты также отказывались печатать на родине, ссылаясь на технические причины, а потом и вовсе без объяснений.

События вокруг "Газеты Слонимской" показывают, что власти начали давить и на региональную прессу

Когда же "Народная воля" и "Комсомольская правда в Беларуси" стали печататься за рубежом, госпредприятия "Белпочта" и "Союзпечать" отказались их распространять. В конце концов тираж одного из номеров "Народной воли" был и вовсе изъят в редакции, после чего газета вынуждена была приостановить свой выпуск.

По мнению председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца, обыск у издателя "Газеты Слонимской" и ситуация с "Брестской газетой" подтверждают, что давление властей теперь распространилось и на региональную прессу. "То, что это происходит на уровне хозяйствующих субъектов, никого не должно обманывать. Мы это уже проходили", - уверен Бастунец.

Ограничить доступ белорусов к "нежелательной" информации

В период с 2006 по 2017 год многие белорусские независимые издания были выброшены из государственных систем распространения по подписке и в розницу. Тогда власти объясняли это "спором субъектов хозяйствования", но политическая подоплека ограничений была очевидной. "Похоже, сейчас мы видим повторение тех процессов. Напряженную поствыборную ситуацию в стране власти пытаются разрешить прежними методами", - отмечает руководитель БАЖ.

Он также напомнил, что сразу после президентских выборов в Беларуси еще в августе был ограничен доступ к десяткам сайтов, освещавших ситуацию в стране. "Потом дело дошло и до газет, что вполне вписывается в логику властей: газеты имеют свою аудиторию, отличающуюся от аудитории интернет-изданий, и доступ к "нежелательной" информации здесь тоже пытаются ограничить", - считает Бастунец.

При этом репрессии, указал он, затрагивают издания, которые сохраняют популярность в регионах, а их тиражи в печатной версии составляют конкуренцию государственным СМИ, несмотря на административный ресурс, который задействован в пользу последних.

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