Без чаепития во дворах: как меняется формат протестов в регионах Беларуси

В отличие от Минска, где популярной формой протеста против произвола властей оказались встречи во дворах многоэтажных домов с чаепитиями и уличными концертами, в городах Брестской области такой формат особой не прижился. Причина - не только в апатии и отсутствии желания.

Дворовая активность под присмотром милиции

Молодая девушка Алена проживает в одном из новых кварталов Бреста и рассказывает, что идея соседских "посиделок" во дворах своих домов в конце лета и начале осени была с энтузиазмом встречена ее знакомыми. Такие встречи воспринимались по вечерам в будние дни как дополнение к воскресным маршам, которые стали проходить на многих улицах города после объявления официальных результатов президентских выборов.

Однако стихийная активность во дворах почти сразу же стала привлекать внимание не только жителей, но и представителей силовых структур. "Буквально на вторую встречу в наш двор прибыл милицейский патруль, проводилась видеосъемка, а рядом с домами были замечены характерные тонированные микроавтобусы, в которых ездят силовики", - вспоминает Алена.

По ее словам, до жестких разгонов дело не доходило, но представители милиции ясно дали понять, что "посиделки" и уличные концерты в дальнейшем будут расценены как несанкционированные мероприятия. "Если в Минске люди успели почувствовать дух свободы в своих дворах месяц-другой, то нашу инициативу подавляли в зародыше", - говорит девушка.

Столкновения участников акции протестов с ОМОНом в Бресте, август 2020 года

Тем не менее, в некоторых районах индивидуальной застройки на окраине Бреста и в "спальных" микрорайонах подобные встречи продолжаются и сейчас, хотя участники стараются их не афишировать, чтобы лишний раз не привлекать внимание силовых структур.

Суд штрафует за приглашение попить чай

Еще более драматичная история случилась в городе Дрогичине - небольшом районном центре Брестской области. Здесь не было замечено массовых протестов после президентских выборов в Беларуси, но несогласные с действиями властей люди выходили на акции солидарности и активно обсуждали происходящее в городе и стране в социальных сетях.

Именно в одном из онлайн-чатов было озвучено предложение к неравнодушным жителям Дрогичина собраться на чаепитие в городском парке. В указанное в сообщении время в парке появились сотрудники милиции и решили задержать парня, который сидел с девушкой на лавочке и пил сок. В результате на молодого человека составили административный протокол "за призыв к организации массового мероприятия с нарушением установленного порядка организации или проведения".

В суде житель Дрогичина отказывался признавать вину и рассказывал, что находился в парке только для общения со знакомой. Он также сообщил, что никаких сообщений с призывами к политическим акциям в интернете не публиковал, хотя был участником дискуссии на эту тему. В итоге на основании статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях он был оштрафован судом почти на 1000 белорусских рублей (около 326 евро).

Роман Кисляк

Ответ из парламента Беларуси: не время менять закон

Указанная статья в административном кодексе, предусматривающая наказание "за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", стала самой популярной при рассмотрении дел, которые касаются участников мирных протестов. Однако, как пояснил правозащитник Роман Кисляк, "порядок проведения массовых мероприятий, который декларируется властями, фактически не работает", поскольку легально получить возможность организации такого мероприятия очень сложно. "С начала 2018 года в Брестский горисполком было подано 370 заявок на проведение митингов и пикетов, но только одна была удовлетворена", - говорит Кисляк.

Учитывая этот факт, жители Бреста решили обратиться к депутату белорусского парламента Анатолию Дашко, чтобы тот выступил с инициативой об исключения статьи 23.34 из Кодекса об административных правонарушениях. По мнению авторов обращения, эта статья используется для подавления свободы выражения мнения и направлена против свободы слова. Она также противоречит Конституции РБ и Международному пакту о гражданских и политических правах.

Однако брестский депутат парламента отказался поддержать идею отмены данной статьи. В своем ответе Анатолий Дашко сообщает, что это "может привести к дестабилизации обстановки в стране и является преждевременной в настоящее время". Парламентарий также ссылается на то, что "во всех государствах власти санкционируют массовые мероприятия" (правда, не уточняя, что в демократических странах речь идет об уведомительном, а не разрешительном порядке проведения акций).

Уголовное преследование за уличную активность

На снижение активности уличных протестов в Бресте повлиял и тот факт, что здесь еще в августе и сентябре были возбуждены не только административные, но и уголовные дела "о массовых беспорядках". В качестве подозреваемых по ним проходят несколько десятков человек, причем некоторые из них все это время содержатся в изоляторе.

"Когда 13 сентября в Бресте хоровод на перекрестке в центре города впервые разгоняли водометом, мы даже и подумать не могли, что дело обернется уголовными делами и арестами", - рассказывает участница протестов Алена. По ее словам, на тот момент такой суровой реакции не было даже в белорусской столице, что не могло не сказаться на массовости последующих акций в Бресте.

Теперь солидарность в городе проявляется, чаще всего, не публично. Так, по инициативе местных правозащитников организованы встречи родных и близких брестских политзаключенных. Как отмечают участники таких встреч, в присутствии психолога они могут не только делиться переживаниями, но и чувствовать моральную поддержку.

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