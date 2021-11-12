 По следам ″дела студентов″: одним колония, другим - карьера | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.01.2022

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Беларусь

По следам "дела студентов": одним колония, другим - карьера

Осужденные по "делу студентов" отбыли половину фактического срока, назначенного судом. Сейчас они находятся в колониях. А как дела у тех, кто был свидетелем на суде?

Участник акций солидарности в Минске в поддержку студентов держит плакат с надписью Пока вы сидите в кабинетах, студенты сидят в СИЗО

Участники акций солидарности в поддержку студентов

В июле 2021 года суд Советского района Минска вынес приговор 12 обвиняемым по "делу студентов". Сейчас молодые люди, которые учились в университетах и строили планы на жизнь, отбывают наказание в колониях. А как изменилась жизнь преподавателей и сотрудников вузов, которые выступили свидетелями на суде? DW изучила текстовую трансляцию с судебного процесса и посмотрела, у кого и как с тех пор изменилась карьера.

"Дело студентов": суд и приговор

"Дело студентов" рассматривали в суде на протяжении 20 дней. Процесс начался 14 мая 2021 года - спустя полгода после задержания. На первое заседание никого из журналистов не допустили, в зал суда попали только близкие родственники.

В "деле студентов", которых судили за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, было 12 обвиняемых. Это студенты БГУ Егор Канецкий, Илья Трахтенберг, Ксения Сыромалот, Татьяна Екельчик, студентки БГПУ Кася Будько и Яна Орбейко, студентки БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Академии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, а также преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ Алана Гебремариам.

16 июля судья Марина Федорова вынесла им обвинительный приговор. Глеб Фицнер - единственный, кто признал вину во время следствия, - получил два года лишения свободы, все остальные - два с половиной года.

В октябре 2021 года осужденных перевели в колонии. В феврале они отбудут половину назначенного срока, но с учетом недавних изменений в Уголовный кодекс, согласно которым один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии, они выйдут на свободу на несколько месяцев раньше.

Преподавательница стала швеей, студентки - гладильщицей и раскройщицей

Осужденные девушки отбывают наказание в гомельской колонии. Бывшая студентка БНТУ Анастасия Булыбенко, которая училась на машиностроительном факультете, сейчас работает на швейной фабрике гладильщицей. Ксения Сыромолот - студентка факультета философии и социальных наук БГУ - занимается раскройкой на швейном производстве.

Ольга Филатченкова

Ольга Филатченкова

До задержания в ноябре 2020-го Ольга Филатченкова работала ассистентом на кафедре программного обеспечения информационных технологий БГУИР. В колонии ей пришлось стать швеей: сейчас она ученица швеи, с 1 февраля ей должны присвоить третий разряд.

Убирают щепу и добывают цветной металл

Молодых людей - Илью Трахтенберга, Глеба Фицнера, Егора Канецкого - распределили по трем разным колониям. В октябре 2021 года студента биологического факультета БГУ Егора Канецкого этапировали в колонию "Витьба" и определили в отряд, который занимается деревообработкой. Егор работал подсобным рабочим. Глеба Фицнера направили в Шклов.

Отчисленный с мехмата БГУ Илья Трахтенберг отбывает срок наказания в могилевской колонии №15. Сперва он находился в отряде, который работал на уборке щепы. Примерно неделю назад Илью перевели в другой отряд, где два дня в неделю он очищает проводку от изоляции, добывая таким образом цветной металл.

У большинства свидетелей - без перемен

В качестве свидетелей по делу привлекли преподавателей и представителей администрации вузов, в которых осенью 2020 года проходили акции протеста. На суде они рассказывали об активностях, в которых участвовали студенты: как те пели песни, собирались в коридорах и на лестницах, выходили на марши.

Акция протеста студентов перед зданием Белорусского государственного университета

Акция протеста студентов перед зданием БГУ, 26 октября 2020 г.

Свидетели утверждали, что в основном эти акции проходили на переменах, к срыву занятий или нарушению работы вузов они не привели - за исключением 26 октября 2020 года, когда Светлана Тихановская объявила начало общенациональной забастовки.

В качестве свидетелей на суде выступали ректор БГАИ Михаил Борозна, первый проректор БНТУ Георгий Вершина, проректоры БГМУ Светлана Шилова и Павел Маркауцан, проректор БГУ Иван Янушевич, начальник управления воспитательной работы с молодежью Игорь Пученя, деканы и замдеканы факультетов, на которых учились задержанные студенты, - все они остались на прежних должностях.

Из замдеканов - в деканы и начальники отдела

У некоторых свидетелей произошли значительные перемены в их карьере. Еще во время предварительного следствия по "делу студентов" на более высокую должность перешла Екатерина Зуева. Осенью 2020 года она работала заместителем декана на факультете философии и социальных наук БГУ, где училась осужденная Ксения Сыромолот. На суде в мае 2021-го она выступала уже как начальник управления по воспитательной работе с молодежью БГУ.

Поменял место работы и бывший преподаватель факультета журналистики БГУ Федор Дробеня. Осенью 2020 года, когда происходили события, за которые позже осудили 12 человек, он был заместителем декана по воспитательной работе журфака БГУ. С тех пор у него произошел карьерный рост: он перешел в Академию последипломного образования и стал деканом факультета профессионального развития специалистов.

К слову, среди обвиняемых не было ни одного студента журфака БГУ.

Представители МГЛУ пошли на понижение

Поменяли свой статус некоторые представители Минского государственного лингвистического университета.

На суде в качестве свидетеля выступала Наталья Баранова, которая 25 лет возглавляла МГЛУ. В октябре 2020 года - еще до задержаний по "делу студентов" - ее освободили от этой должности. Сейчас ее имя числится в списке сотрудников кафедры педагогики МГЛУ.

Протесты студентов перед зданием МГЛУ

Протесты студентов перед зданием МГЛУ, сентябрь 2020 г.

В сентябре 2020 года силовики задержали пятерых студентов прямо в фойе главного корпуса университета. Тогда экс-ректор назвала произошедшее серьезным ЧП, лично участвовала в том, чтобы студентов отпустили. Их отпустили, но с протоколами об административном правонарушении - за то, что пели в фойе "Марсельезу".

В сентябре 2020-го Владимир Пашкевич работал проректором по учебно-воспитательной работе МГЛУ. В мае 2021-го его допрашивали на суде уже как бывшего проректора. Сейчас он работает на должности доцента кафедры педагогики МГЛУ. К слову, ранее Владимир Пашкевич выступал свидетелем на суде в защиту студента, которого задержали в фойе вуза 4 сентября 2020 года.

Свидетелем по "делу студентов" проходил еще один представитель МГЛУ Алексей Дербин - на тот момент проректор по учебной работе и интернационализации образования. В университет он пришел в 2019 году, до этого возглавлял Информационно-аналитический центр при Администрации президента, пока организацию не расформировали. Сейчас имени Алексея Дербина нет на странице ректората вуза.

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