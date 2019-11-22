Кто хочет учиться в Германии?

Российское отделение Фонда им. Конрада Аденауэра проводит конкурс на получение стипендии для российских студентов, которые хотят учиться в Германии после получения диплома бакалавра. Программа покрывает как магистратуру, так и аспирантуру и нацелена на широкий круг специалистов самых разных областей знаний, которых объединяет желание пройти обучение в немецких вузах.

Для получения стипендии кандидат должен пройти два этапа отборочного конкурса: отбор по документам и интервью/собеседование. Как отметили в Фонде им. Конрада Аденауэра, уровень немецкого должен быть не ниже B2, но если студент планирует обучаться на англоязычной программе, то требования к языку немного снижаются: немецким он может владеть на уровне B1.

Большой конкурс

Дата окончания подачи документов на зимний семестр - 31 марта. Первый этап - конкурс документов, второй - собеседование с кандидатами. Второй этап пройдет летом 2021 года. Как отмечает один из координаторов проектов российского представительства Фонда Аденауэра, интересующихся сейчас гораздо больше, чем три года назад. По словам сотрудников Фонда, в предыдущие годы конкурс был три человека на место, а сейчас ожидается не менее четырех-пяти человек на место. 10 и более лет назад бывало и по семь человек на место. Несмотря на пандемию, количество мест в программе сокращено не было.

Учащиеся магистратуры получают стипендию 850 евро в месяц в течение всего срока обучения. Своих стипендиатов Фонд поддерживает не только финансово, но и проводит для них различные семинары и тренинги.

Для подачи заявки необходимо составить мотивационное письмо на немецком языке (максимум - одна страница) и собрать пакет документов: полный список необходимых бумаг и шаблон анкеты заявителя можно найти на официальной странице Фонда.

Если вас заинтересовала программа, то ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Фонда по этой ссылке. Там же указаны контактные данные координатора стипендиальных программ в Москве, который с радостью проконсультирует потенциальных стипендиатов по возникающим у них вопросам. Сайт - двуязычный: на русском и немецком языках.

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