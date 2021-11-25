Немецкие стипендии для российских студентов: кто и как может их получить

Получить степень магистра экономики в Германии, поработать в одной из немецких школ или отправиться на стажировку в телерадиокомпанию - зарубежные студенты и выпускники вузов получают эту возможность при помощи специальных стипендий. О чем идет речь, что требуется от соискателей, и как подать заявку - в материале DW.

Стипендия для экономистов на обучение в магистратуре

Если вы уже получили диплом экономического факультета (не важно - бакалавра, магистра или специалиста) и хотите дальше учиться в Германии, обратите внимание на стипендию ERP. Важное условие: вы уже можете подавать заявку, если заканчиваете обучение до октября 2022 года. Выпускники с дипломами старше шести лет, аспиранты и кандидаты наук к конкурсу не допускаются.

Эта стипендия дает возможность пройти полное обучение в магистратуре одного из немецких вузов. В нее входит медицинская страховка и частичная компенсация расходов на дорогу, ежемесячная выплата 861 евро, студенческое пособие 460 евро в год. Кроме того, комиссия может отправить стипендиата на интенсивные курсы немецкого языка.

Что требуется от соискателей? Хорошая успеваемость, убедительная мотивация, базовые знания немецкого языка и подходящий выбор трех программ в университетах Германии.

Список документов для заявки на стипендию можно посмотреть здесь.

Срок приема заявок: 30 ноября 2021 года.

Стипендии для будущих учителей и германистов

По этой программе можно провести один учебный год в Германии, став языковым ассистентом в школе, где преподают русский язык. Языковые ассистенты помогают в проведении урока, знакомят с культурой своей страны и обмениваются опытом с немецкими преподавателями. Работать нужно 12 часов в неделю.

Заявки на стипендию для будущих учителей могут подавать студенты 3-5 курсов отделения германистики пединститутов

Обычно стипендиатов отправляют в города на востоке страны, так как там больше школ, где русский язык предлагают как второй или третий иностранный. Тем не менее в заявке можно отметить, в какой регион вы бы хотели отправиться. Важно хорошо обосновать этот выбор. Решение примут организаторы и сами школы.

Что требуется от соискателей? Статус студента третьего, четвертого или пятого курса отделения германистики одного из педагогических вузов России, хорошие оценки и знание немецкого языка, убедительная мотивация и резюме. Полный список требований и документов можно найти здесь.

Сроки приема заявок на 2022/23 учебный год будут известны в декабре 2021 года.

Стипендия для журналистов от Германо-российского форума

Эта стипендия подойдет для тех, кто сейчас учится в университете и хочет пройти стажировку в одном из немецких СМИ. Программа Journalistenpraktikum проводится в сотрудничестве со Свободным российско-германским институтом публицистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Стипендиаты проведут в Германии девять недель: две из них - языковой курс, шесть недель отводятся на практику, плюс еще несколько семинаров в Берлине. Организаторы выдают стипендию в размере 600 евро, а также оплачивают проживание, медицинскую страховку и расходы на дорогу. Обычно стипендиаты отправляются на практику в газеты или радиостанции в разных немецких городах.

Что требуется от соискателей? Очень хорошее знание немецкого языка, опыт работы в журналистике, статус студента российского вуза (как минимум второго курса). К заявке нужно приложить мотивационное письмо, резюме и портфолио с пятью публикациями на выбор. Полный список документов можно найти здесь.

Срок приема заявок: до 28 февраля 2022 года.

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