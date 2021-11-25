 Немецкие стипендии для российских студентов: кто и как может их получить | Учеба и работа в Германии | DW | 26.11.2021

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Учеба и карьера

Немецкие стипендии для российских студентов: кто и как может их получить

Экономика, журналистика и германистика - для студентов из России, изучающих эти специальности, в Германии есть особые стипендии. Заявки на них можно подавать уже сейчас.

Для заявки на стипендию нужно подготовить пакет документов

Для заявки на стипендию нужно подготовить пакет документов

Получить степень магистра экономики в Германии, поработать в одной из немецких школ или отправиться на стажировку в телерадиокомпанию - зарубежные студенты и выпускники вузов получают эту возможность при помощи специальных стипендий. О чем идет речь, что требуется от соискателей, и как подать заявку - в материале DW.

Стипендия для экономистов на обучение в магистратуре

Если вы уже получили диплом экономического факультета (не важно - бакалавра, магистра или специалиста) и хотите дальше учиться в Германии, обратите внимание на стипендию ERP. Важное условие: вы уже можете подавать заявку, если заканчиваете обучение до октября 2022 года. Выпускники с дипломами старше шести лет, аспиранты и кандидаты наук к конкурсу не допускаются.

Эта стипендия дает возможность пройти полное обучение в магистратуре одного из немецких вузов. В нее входит медицинская страховка и частичная компенсация расходов на дорогу, ежемесячная выплата 861 евро, студенческое пособие 460 евро в год. Кроме того, комиссия может отправить стипендиата на интенсивные курсы немецкого языка.

Что требуется от соискателей? Хорошая успеваемость, убедительная мотивация, базовые знания немецкого языка и подходящий выбор трех программ в университетах Германии.

Список документов для заявки на стипендию можно посмотреть здесь.

Срок приема заявок: 30 ноября 2021 года.

Стипендии для будущих учителей и германистов

По этой программе можно провести один учебный год в Германии, став языковым ассистентом в школе, где преподают русский язык. Языковые ассистенты помогают в проведении урока, знакомят с культурой своей страны и обмениваются опытом с немецкими преподавателями. Работать нужно 12 часов в неделю.

Формуляры заявок на соискание стипендии

Заявки на стипендию для будущих учителей могут подавать студенты 3-5 курсов отделения германистики пединститутов

Обычно стипендиатов отправляют в города на востоке страны, так как там больше школ, где русский язык предлагают как второй или третий иностранный. Тем не менее в заявке можно отметить, в какой регион вы бы хотели отправиться. Важно хорошо обосновать этот выбор. Решение примут организаторы и сами школы.

Что требуется от соискателей? Статус студента третьего, четвертого или пятого курса отделения германистики одного из педагогических вузов России, хорошие оценки и знание немецкого языка, убедительная мотивация и резюме. Полный список требований и документов можно найти здесь.

Сроки приема заявок на 2022/23 учебный год будут известны в декабре 2021 года.

Стипендия для журналистов от Германо-российского форума

Эта стипендия подойдет для тех, кто сейчас учится в университете и хочет пройти стажировку в одном из немецких СМИ. Программа Journalistenpraktikum проводится в сотрудничестве со Свободным российско-германским институтом публицистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Стипендиаты проведут в Германии девять недель: две из них - языковой курс, шесть недель отводятся на практику, плюс еще несколько семинаров в Берлине. Организаторы выдают стипендию в размере 600 евро, а также оплачивают проживание, медицинскую страховку и расходы на дорогу. Обычно стипендиаты отправляются на практику в газеты или радиостанции в разных немецких городах.

Что требуется от соискателей? Очень хорошее знание немецкого языка, опыт работы в журналистике, статус студента российского вуза (как минимум второго курса). К заявке нужно приложить мотивационное письмо, резюме и портфолио с пятью публикациями на выбор. Полный список документов можно найти здесь

Срок приема заявок: до 28 февраля 2022 года.

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