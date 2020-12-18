Германия даст доучиться студентам из Беларуси

Вас отчислили из белорусского вуза в связи с нынешними репрессиями в стране? Став участником новой стипендиальной программы, можно получить немецкий диплом.
В Германии появилась новая новая стипендиальная программа - Hilde Domin-Programm, созданная по инициативе Германской службы академических обменов DAAD и министерства иностранных дел ФРГ. Программа названа в честь известной немецкой писательницы и поэтессы еврейского происхождения Хильды Домин (Hilde Domin, 1909-2006), которой пришлось бежать из Германии в 1930-е годы.
Новая стипендия предназначена для поддержки студентов и аспирантов не из ЕС, которые не могут начать или продолжить обучение в своей стране, так как подверглись преследованиям из-за своих политических взглядов, гражданской активности, этнического происхождения, вероисповедания или сексуальной ориентации. До 2027 года на стипендиальную поддержку выделено 8,6 миллионов евро. В первый год она будет оказываться прежде всего тем, кто подвергся репрессиям в Беларуси, например, физическому насилию, задержанию, или кому было отказано в праве на образование. Как объяснили DW в DAAD, эта программа поддержки была основана именно в связи с политической ситуацией в этой стране.
Стипендиатам дадут возможность пройти обучение в немецком вузе по выбранной ими специальности или закончить работу над кандидатской диссертацией. В первый год планируется выделить 50 стипендий. Участвовать в программе могут студенты и аспиранты всех учебных направлений, кроме таких, как медицина и ветеринарное дело, исключение составляют также творческие специальности (зобразительное или сценическое искусство, дизайн, визуальная коммуникация, музыка, архитектура), для представителей которых уже существует отдельная программа - Инициатива имени Мартина Рота. О ней и других стипендиях для белорусов мы рассказывали в этой статье.
Стать участником новой программы может и тот, кто уже проходит обучение в немецком вузе и живет в Германии, но не более двух лет.
Особенно это касается студентов, которым опасно сейчас возвращаться на родину, подчеркивают в DAAD.
Для бакалаврских и магистерских отделений предусмотрена стипендия размером 861 евро, для аспирантов - 1200 евро в месяц. Для тех, кто будет обучаться по бакалаврской программе или в аспирантуре, максимальный срок выплат составляет 48 месяцев, а для студентов магистратуры - 24 месяца. Кроме того участникам программы будет оплачиваться страховка, подготовительные курсы немецкого языка и частично расходы на дорогу. Стипендиат сможет привезти с собой и супругу или супруга, а также детей. В этом случае можно будет получить надбавку. В период прохождения обучения также разрешено подрабатывать.
Подать заявление напрямую претендент не сможет - его кандидатуру должен выдвинуть сам вуз в Германии или другая немецкая организация, работающая в сфере науки, образования или защиты прав человека. По данным пресс-службы, сейчас рассматриваются заявки от студенческих организаций с фокусом "Восточная Европа", Amnesty International и вузов-партнеров Германской службы академических обменов. Лишь после предварительной проверки заявки DAAD свяжется с кандидатом и попросит заполнить формуляр уже на своем онлайн-портале. Номинировать кандидата и подать заявку можно в любое время года. На обучение в зимнем семестре - до 31 июля, в летнем семестре - до 31 января. Предполагается, что начать учебу можно будет, самое ранее, в летнем семестре 2022 года. Но в DAAD готовы пересмотреть сроки - в зависимости от индивидуальных обстоятельств и степени угрозы для личного благополучия и жизни претендента.
В качестве доказательства опасности, можно предъявить в частности,оформленные в письменном виде факты из личной биографии, официальные документы, сообщения в социальных сетях, показания свидетелей или ходатайство о предоставлении статуса беженца в Германии или другой стране ЕС. Окончательное решение о выдаче стипендии принимает независимая комиссия DAAD. При этом будет учитываться и академическая успеваемость.
Кандидату должно быть не менее 18 лет. Кроме того, на момент подачи заявления должно пройти не более двух лет с даты приобретения права на получение высшего образования, если заявление подается на программу бакалавра, или с даты окончания вуза - если речь идет об обучении в магистратуре или аспирантуре. Более подробно о требованиях к кандидатам читайте здесь.
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